Bad Bunny cantó con Cazzu e hizo vibrar el Monumental ante un público eufórico

En su segundo show consecutivo y ante 80 mil personas El puertorriqueño también compartió escenario con Zhea y Duki

Este fin de semana el Estadio Monumental de Buenos Aires se transformó en epicentro de una de las experiencias musicales más impactantes de los últimos años en la Argentina. Con su gira “Debí tirar más fotos World Tour” , el puertorriqueño Bad Bunny deslumbró en su segunda noche consecutiva. Entre el fervor de los fans, homenajes inesperados y artistas invitados, Benito Antonio Martínez Ocasio confirmó por qué es hoy uno de los artistas más convocantes del planeta.

Después de consagrarse internacionalmente —incluyendo un histórico reconocimiento como el primer artista en español en ganar el Grammy al Álbum del Año — y de presentarse en el espectáculo del entretiempo del Super Bowl LX en Estados Unidos, su llegada a Buenos Aires estuvo rodeada de entusiasmo

Lo cierto es que los tres shows colmaron el Monumental y las tres ediciones tuvieron entradas agotadas. Tanto es así que la reventa de un ticket llegó al millón de pesos. Es que la popularidad del Conejo Malo no para de crecer y entre 80 y 90 mil personas asistieron cada día al estadio de River Plate para ver su presentación.

“La única razón por la que nosotros estamos aquí es para que ustedes se unan en una noche como un solo pueblo, Argentina. Porque de eso se trata este show. Este show es simple y sencillo. Este show se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina”, dijo en una de sus presentaciones, demostrando una continuidad con la defensa de la identidad latinoamericana ya vista en su espectáculo en el Super Bowl .

Multitudinario

En cada jornada previa al show de Bad Bunny, las inmediaciones del barrio de Núñez se transformaron en una peregrinación multitudinaria con un solo destino: el Monumental. Ni el calor ni la lluvia fueron impedimento para que las calles porteñas sean una fiesta de alegría y expectativa.

El primer show, celebrado el viernes 13 de febrero, fue una muestra de lo que pasaría en las dos ediciones siguientes. Al menos 80 mil personas abarrotaron River desde temprano, expectantes por lo que sería una noche de celebración y emoción. Fuegos artificiales, pantallas LED envolventes y un repertorio diseñado para recorrer tanto su último disco como sus hits más emblemáticos fueron parte del show. Temas como “La Mudanza”, “Callaíta”, “Tití me preguntó” y “Neverita” encendieron al público desde el primer acto.

Es que las veladas estuvieron impregnadas de una energía especial, con un repertorio que alternó reggaetón, salsa, y pop, manteniendo el dinamismo y la conexión con el público durante todo el show.

image - 2026-02-15T161842.367

Artistas invitados y homenajes bien argentinos

Una de las particularidades de los espectáculos de Bad Bunny es la presencia de La Casita, estructura que replica una vivienda típica de Puerto Rico y funciona como segundo escenario. En ese segmento del espectáculo, el cantante invita a figuras del público y famosos nacionales a subir al escenario para bailar a su ritmo.

Tini Stoessel, María Becerra, La Joqui, Guillermo Novellis de La Mosca y Callejero Fino fueron algunas de las figuras que aparecieron en La Casita en los show en River. Pero hubo otras sorpresas que el público no esperaba. Cazzu, Khea y Duki cantaron cuando al puertorriqueño, hicieron historia e hicieron vibrar el estadio.

Además, en la primera edición, uno de los momentos más comentados fue el homenaje al rock argentino: antes de interpretar una versión salsa de “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo, músicos boricuas pidieron permiso al público para rendir tributo a la emblemática banda, generando una ovación que resonó en todo el estadio.

V7VO7PABOJFLPKAE42WENC66OA

Tampoco se puede pasar por alto que, para alegría y emoción del público, el artista se vistió con la celeste y blanca en más de una ocasión. Es que en la primera noche sorprendió a sus fanáticos usando la camiseta de la selección Argentina con el número 19, en clara alusión a los primeros años de Lionel Messi, gesto que el público celebró con un estruendoso aplauso.

En la segunda noche el puertorriqueño también causó euforia cuando escuchó que la gente entonaba "El que no salta es un inglés" y no dudó en sumarse.

No hay que olvidar que los artistas internacionales suelen decir que el público argentino es el mejor del mundo y el Conejo Malo lo confirmó durante este fin de semana. Su saltito anti Inglaterra, vestido además en un estilo maradoniano con campera azul y shorcitos bien cortos, fue premiado con una gran ovación.

>>Leer más: Del boliche a llenar tres River: el primer show de Bad Bunny en Argentina que se volvió viral

Detalles del tour mundial y la visita al país

El músico presenta su gira actual titulada Debí tirar más fotos World Tour. El proyecto comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo. El itinerario abarca 55 ciudades e incluye destinos inéditos como Brasil, Australia y Japón.

El puertorriqueño aterrizó en Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada y se aloja en un hotel de Recoleta. Esta visita representa su cuarta experiencia en suelo argentino tras su paso por el conurbano en 2017, el Luna Park en 2018, el festival Buenos Aires Trap en 2019 y el estadio de Vélez Sarsfield en 2022.

El artista protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el pasado domingo 8 de febrero. El show duró poco más de 12 minutos con un repertorio íntegramente en español. La lista de temas incluyó éxitos de su álbum “Un verano sin ti” como “Tití me preguntó”. Figuras como Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, Lady Gaga y Ricky Martin participaron del evento. Benito expresó sobre el escenario: “Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí”.

Bad Bunny hilvanó mensajes de pertenencia y reivindicación latina, en plena “Era Trump” con su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Con coreografías, referencias a la gentrificación, los cortes de energía en su isla natal y una declaración explícita de que “América es mucho más que Estados Unidos”, la actuación repasó reivindicaciones históricas.