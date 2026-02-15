La Capital | Zoom | Bad Bunny

Bad Bunny cantó con Cazzu e hizo vibrar el Monumental ante un público eufórico

En su segundo show consecutivo y ante 80 mil personas El puertorriqueño también compartió escenario con Zhea y Duki

15 de febrero 2026 · 17:24hs
Bad Bunny junto a Cazzu en el segundo show en el Monumental. 

Bad Bunny junto a Cazzu en el segundo show en el Monumental. 

Este fin de semana el Estadio Monumental de Buenos Aires se transformó en epicentro de una de las experiencias musicales más impactantes de los últimos años en la Argentina. Con su gira “Debí tirar más fotos World Tour”, el puertorriqueño Bad Bunny deslumbró en su segunda noche consecutiva. Entre el fervor de los fans, homenajes inesperados y artistas invitados, Benito Antonio Martínez Ocasio confirmó por qué es hoy uno de los artistas más convocantes del planeta.

Después de consagrarse internacionalmente —incluyendo un histórico reconocimiento como el primer artista en español en ganar el Grammy al Álbum del Año— y de presentarse en el espectáculo del entretiempo del Super Bowl LX en Estados Unidos, su llegada a Buenos Aires estuvo rodeada de entusiasmo

Lo cierto es que los tres shows colmaron el Monumental y las tres ediciones tuvieron entradas agotadas. Tanto es así que la reventa de un ticket llegó al millón de pesos. Es que la popularidad del Conejo Malo no para de crecer y entre 80 y 90 mil personas asistieron cada día al estadio de River Plate para ver su presentación.

“La única razón por la que nosotros estamos aquí es para que ustedes se unan en una noche como un solo pueblo, Argentina. Porque de eso se trata este show. Este show es simple y sencillo. Este show se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina”, dijo en una de sus presentaciones, demostrando una continuidad con la defensa de la identidad latinoamericana ya vista en su espectáculo en el Super Bowl .

Multitudinario

En cada jornada previa al show de Bad Bunny, las inmediaciones del barrio de Núñez se transformaron en una peregrinación multitudinaria con un solo destino: el Monumental. Ni el calor ni la lluvia fueron impedimento para que las calles porteñas sean una fiesta de alegría y expectativa.

El primer show, celebrado el viernes 13 de febrero, fue una muestra de lo que pasaría en las dos ediciones siguientes. Al menos 80 mil personas abarrotaron River desde temprano, expectantes por lo que sería una noche de celebración y emoción. Fuegos artificiales, pantallas LED envolventes y un repertorio diseñado para recorrer tanto su último disco como sus hits más emblemáticos fueron parte del show. Temas como “La Mudanza”, “Callaíta”, “Tití me preguntó” y “Neverita” encendieron al público desde el primer acto.

Es que las veladas estuvieron impregnadas de una energía especial, con un repertorio que alternó reggaetón, salsa, y pop, manteniendo el dinamismo y la conexión con el público durante todo el show.

image - 2026-02-15T161842.367

Artistas invitados y homenajes bien argentinos

Una de las particularidades de los espectáculos de Bad Bunny es la presencia de La Casita, estructura que replica una vivienda típica de Puerto Rico y funciona como segundo escenario. En ese segmento del espectáculo, el cantante invita a figuras del público y famosos nacionales a subir al escenario para bailar a su ritmo.

Tini Stoessel, María Becerra, La Joqui, Guillermo Novellis de La Mosca y Callejero Fino fueron algunas de las figuras que aparecieron en La Casita en los show en River. Pero hubo otras sorpresas que el público no esperaba. Cazzu, Khea y Duki cantaron cuando al puertorriqueño, hicieron historia e hicieron vibrar el estadio.

Además, en la primera edición, uno de los momentos más comentados fue el homenaje al rock argentino: antes de interpretar una versión salsa de “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo, músicos boricuas pidieron permiso al público para rendir tributo a la emblemática banda, generando una ovación que resonó en todo el estadio.

V7VO7PABOJFLPKAE42WENC66OA

Tampoco se puede pasar por alto que, para alegría y emoción del público, el artista se vistió con la celeste y blanca en más de una ocasión. Es que en la primera noche sorprendió a sus fanáticos usando la camiseta de la selección Argentina con el número 19, en clara alusión a los primeros años de Lionel Messi, gesto que el público celebró con un estruendoso aplauso.

En la segunda noche el puertorriqueño también causó euforia cuando escuchó que la gente entonaba "El que no salta es un inglés" y no dudó en sumarse.

No hay que olvidar que los artistas internacionales suelen decir que el público argentino es el mejor del mundo y el Conejo Malo lo confirmó durante este fin de semana. Su saltito anti Inglaterra, vestido además en un estilo maradoniano con campera azul y shorcitos bien cortos, fue premiado con una gran ovación.

>>Leer más: Del boliche a llenar tres River: el primer show de Bad Bunny en Argentina que se volvió viral

Detalles del tour mundial y la visita al país

El músico presenta su gira actual titulada Debí tirar más fotos World Tour. El proyecto comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo. El itinerario abarca 55 ciudades e incluye destinos inéditos como Brasil, Australia y Japón.

El puertorriqueño aterrizó en Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada y se aloja en un hotel de Recoleta. Esta visita representa su cuarta experiencia en suelo argentino tras su paso por el conurbano en 2017, el Luna Park en 2018, el festival Buenos Aires Trap en 2019 y el estadio de Vélez Sarsfield en 2022.

El artista protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el pasado domingo 8 de febrero. El show duró poco más de 12 minutos con un repertorio íntegramente en español. La lista de temas incluyó éxitos de su álbum “Un verano sin ti” como “Tití me preguntó”. Figuras como Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, Lady Gaga y Ricky Martin participaron del evento. Benito expresó sobre el escenario: “Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí”.

Bad Bunny hilvanó mensajes de pertenencia y reivindicación latina, en plena “Era Trump” con su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Con coreografías, referencias a la gentrificación, los cortes de energía en su isla natal y una declaración explícita de que “América es mucho más que Estados Unidos”, la actuación repasó reivindicaciones históricas.

Noticias relacionadas
Se hizo viral en redes sociales una de las primeras presentaciones de Bad Bunny en Argentina 

Del boliche a llenar tres River: el primer show de Bad Bunny en Argentina que se volvió viral

Bad Bunny junto a su pareja Gabriela Berlingeri, con quien se mostró públicamente en Buenos Aires por primera vez en largo tiempo

Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

La casita, un escenario recurrente en los shows de Bad Bunny

Orgullo nacional: "La casita" de Bad Bunny en el Super Bowl fue un diseño argentino

Tras su debut anoche en Buenos Aires, Bad Bunny tiene todo listo para su segundo show que debió adelantarse por razones climáticas

Bad Bunny llega a la Argentina después de hacer historia en el Super Bowl y los Grammy

Ver comentarios

Las más leídas

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Lo último

Bad Bunny cantó con Cazzu e hizo vibrar el Monumental ante un público eufórico

Bad Bunny cantó con Cazzu e hizo vibrar el Monumental ante un público eufórico

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

La Municipalidad anunció la reprogramación de la segunda noche de festejos en el Predio Ferial Parque Independencia debido a la lluvia

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: Santa Fe se hizo cargo
Política

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: "Santa Fe se hizo cargo"

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Ovación
Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Por Gustavo Conti
Ovacion

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Turismo Carretera: gran debut de BMW en El Calafate con Julián Santero haciendo historia

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Policiales
Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

La Ciudad
Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Por Carlos Durhand
Ovación

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Por Hernán Cabrera
Ovación

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
Policiales

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
La Ciudad

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones
POLICIALES

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice