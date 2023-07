Rosario es el epicentro de un evento inédito: 50 bateristas tocando a la vez

Los más de cincuenta músicos que conforman la Legión de Bateristas estarán acompañados por una banda integrada por Willy Echarte en guitarra, Nahuel Antuña en bajo, Sebastián Romero en teclados y Cintia Olmos, Héctor Solano, José Maria Blanc, Maribel Ferreira y Roberta Bang en voces. Además, participarán como invitados Juanito Moro (hijo de Oscar), Rubén Goldín, Natalia Nardillo, Laila Rojas y Sofía Smidhalter.

“Es una vez al año en la que los bateristas pueden celebrar su día junto a tantos colegas. A veces uno se cruza en un festival, pero siempre cada uno con su banda. Acá estamos todos tocando el mismo instrumento y el mismo tema a la vez. Eso no es algo que se vea todos los días”, remarcó Dubi sobre la importancia de sostener y hacer crecer el evento.

Entre algunas de las particularidades destacadas de esta edición, Ramos adelantó que la sumatoria de homenajeados también diversificó el repertorio. Aunque no quieren adelantar la lista de temas, contó que serán diez temas tocados por la Legión de Bateristas y otros diez tocados por la banda, junto a bateristas que se sumarán en cada canción. Para preparar este gran show, el grupo se comprometió con varios meses de ensayos periódicos.

Además, resaltó que participarán bateristas de Rosario, Santa Fe capital, Gálvez, Funes, y San Lorenzo. “Este año, en la Legión hay un chico de nueve años, hay hermanos bateristas, padre e hijo bateristas. Es una cosa muy linda”, agregó el organizador.

Homenaje Oscar Moro 2023 Valentino Arzamendia, de nueve años, uno de los participantes destacados del homenaje a Oscar Moro 2023.

>> Leer más: El último redoble del baterista Bin Valencia



Ese niño que menciona Dubi es Valentino Arzamendia, que además de por su edad sorprende por su talento en los parches. Según contó el propio Valen en diálogo con La Capital, toca la batería hace un año, y hace tres meses que se está preparando para participar del gran evento. Es más, cuando se le pregunta qué es lo que más le gusta de tocar este instrumento, asegura: “Que vamos a tocar en el Día del Baterista”. También relató cómo empezó su vínculo con la bata: “Teníamos una en casa y yo quería empezar”, contó sobre el instrumento que su hermano mayor había dejado en desuso.

Según detalló su papá Nicolás, el joven Valentino tiene un vínculo con la música desde muy chico: “Desde los cinco años va a piano. Y él quería tocar la bata pero era muy chiquito y no llegaba todavía. Así que una vez que llegó, le dije que íbamos a probar. Y arrancó con toda”. Cuando no está ensayando las canciones para el homenaje a Moro, Valen toca temas de “los Red Hot Chilli Peppers, un poco Oasis, y los Guns N’ Roses”.

“Llama porque es muy chiquito y toca muy bien. Yo toco con él a veces y se da cuenta de todo. Acá lo re bancamos. Ahora estamos viendo para cambiar la bata a una más pro”, afirmó Nicolás. “O más chiquita”, agregó Valen.

Este año, en la Legión habrá cinco mujeres, que si bien es un número todavía bajo, creció de las dos que participaron en la edición 2022. Una de ellas es Adriana Heredia, de largo recorrido con el instrumento. Supo ser parte de la banda trash Sin Piedad, de Heroica (hard rock), y de Keepers. Hoy toca en No tan santa, un grupo de covers integrado por mujeres. Fue en un toque de esta última formación que se cruzó con Dubi. “Ahí me invitó a participar en este homenaje a Moro de 2023. Y seguro también estaré en el de 2024 y 2025”, contó Adriana en diálogo con La Capital. Respecto de la representación de mujeres en la Legión, la batera afirmó: “Nos tratan como pares y ya creo que no llama la atención una mujer baterista como en otra época. Cuando yo empecé era un bicho raro”.

“El año pasado la gente quedó fascinada al ver 40 baterías tocando al mismo tiempo. Este año va a pasar lo mismo. Espero que el 2024 nos agarre en el Monumento haciendo el homenaje. El espectáculo es emocionante. Vernos tocar juntos, los temas clásicos que se hacen, la puesta en escena, todo es fantástico”, agitó Adriana.

El sueño de llegar a tocar en el Monumento está en la génesis del evento. Cuando Dubi y Pogonza pensaron la primera edición, aspiraban a algún día juntar cien baterías sonando en simultáneo en el emblemático espacio de la ciudad. El crecimiento anual del homenaje hace que ese proyecto se mantenga en pie.

“Vemos que cada año se suman más. De hecho, este año cuando arrancó la convocatoria en febrero llegamos a cien baterías y no lo podía creer. Después cuando empezamos a ensayar, por distintas cuestiones varios se empezaron a bajar. Y quedamos los cincuenta que somos ahora, con algunos integrantes que vienen de la primera edición, otros que se sumaron el año pasado y otros que se incorporaron este año. Algunos de los nuevos se sumaron porque estuvieron en el público el año pasado y se acercaron a querer ser parte del evento. Eso es muy lindo”, cerró Ramos.

La Legión de Bateristas

La Legión de Bateristas crece en número y calidad cada año. En este 2023 los que se subirán a tocar en el homenaje son Adriana Heredia, Andrea Cuello, Andrea Hermelo, Adrian Campanini, Alejandro Merchan, Bauti Contreras, Beto Pueblas, Claudio Cecarelli, Camilo Kasabski, Cristian Astbury, Daniela Martínez, Damián Ereñu, Edgardo Pérez, Eduardo Ambrosio, Ernesto Moro, Eugenio Pueblas, Ever Piermatei, Fer Cordero, Fredy Giandoménico, Gabriel Rodríguez, Gerardo Contreras, Gustavo Belizán, Gustavo Bordón, Hector Incio, Hernán Campos, Ivan Louro, Julia Pagnuti, Jorge Martínez, Jose Salina, Julián Colussi, Julián Squillaci, Lalo Giandoménico, Lucas Contreras, Lucho Bruneli, Luis Espinoza, Lautaro Baeti, Marcelo Sali, Mauricio Reybet, Miguel Barto, Mati Campano, Nahuel Ríos, Nahuel Retamozzo, Nico Spatola, Pablo Ruiz, Pablo Colussi, Pedro Squillaci, Pupe Barberis, Ronald Boetner, Santiago Bravo, Sebastián Cañete, Valentino Arzamendia, y Walter Cortez.