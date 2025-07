¿Por qué los jurados de "La Voz Argentina" usan siempre la misma ropa?

Los looks de los también llamados "coaches" se repiten desde que comenzó el programa, con las audiciones a ciegas. Soledad tiene siempre un sexy conjunto de jean, top negro y campera de cuero. Lali aparece enfundada en un conjunto brilloso de pantalón y saco largo, con una remera blanca con una cruz. Luck Ra deslumbra con saco y pantalón azules, combinados con zapatillas blancas, tan blancas como su remera. En tanto que Ale Sergi, de Miranda!, tiene pantalón marrón, camisa, corbata y chaqueta. Su compañera Juliana Gattas, aparece siempre con una especie de catsuit negro con capucha incluida.

¿Por qué siempre se visten igual en "La Voz Argentina"?

Lógicamente, muchos fanáticos se preguntaron por esta particularidad. No solo en esta edición sino también en las previas, porque se trata de una regla que se repite de manera invariable. Y además de los chistes aparecieron las hipótesis.

En redes sociales, abundan las teorías. Que si se graba todo el mismo día, que si es una superstición, que si es un capricho de los artistas. Otros plantearon si quizá habría acuerdos comerciales detrás de los outfits de los jurados. Algunos analizaron si es una regla que se impone en el marco del formato, que es repetido en otras partes del mundo.

La respuesta de un jurado

La respuesta, sin embargo, no esconde misterios. O, en todo caso, al "misterio" lo develó Axel, cuando fue jurado de la edición 2018. “Audicionamos a 200 voces a ciegas, el productor nos necesita vestidos iguales para poder editar y poner en el orden que considere”, explicó el cantante en sus redes sociales. Y les dedicó un comentario a los fans preocupados, en particular a un comentario de una chica: “Pero tranquila, sí nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales”.

Se trata de una regla práctica. El reality que emite Telefe graba durante largas jornadas las audiciones a ciegas, muchas incluso después no son emitidas, ya que se seleccionan las mejores audiciones para que vea el público. La edición de cada programa se realiza de manera muy cuidadosa, para equilibrar la propuesta. Es decir, no se ofrecen cronológicamente las audiciones, sino que son seleccionadas. La decisión de que los jurados repitan ropa apunta a que el público se concentre en donde debe: el talento de los participantes. Y no en si Lali tiene más o menos tacos que el día anterior, o si Luck Ra se cortó el pelo. De esta manera, se evitan confusiones o contaminaciones visuales.

Esta regla, sin embargo, solo aplica a las audiciones. El resto de las etapas sí se muestran al público en una sucesión cronológica, por lo que los jurados pueden decir adiós a sus eternos looks y finalmente cambiar de ropa. Cuando llegan las batallas y el momento de playoffs, el vestuario cambia. De hecho, el cambio de ropa de los coaches también ayuda rápidamente a la audiencia a darse cuenta de en qué etapa está.