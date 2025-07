Una rosarina sorprendió en "La Voz Argentina": por qué el jurado se arrepintió de no elegirla

Con tan solo 18 fue una de las participantes más jovenes de esta edición. Aunque no fue elegida, recibió el aplauso y el respeto del jurado.

Tiaret Cifuentes, con apenas 18 años, interpretó “Love on the Brain”. Aunque ninguno de los miembros del jurado se dio vuelta durante su actuación, tanto Ale Sergi como Lali Espósito expresaron su arrepentimiento por no haberla elegido cuando se enteraron de su edad. "La re cagamos", reconocieron los jurados.