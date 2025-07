Mery, la rosarina que conquistó "La voz Argentina": "Que sea un trampolín para seguir creciendo"

Durante la etapa de audiciones a ciegas, Mery sorprendió con una interpretación propia y auténtica de “Wapo traketero” . No fue casualidad: se trata del tema debut de la también rosarina Nicki Nicole, referente indiscutida de la música urbana local y nacional. La performance de María no solo conquistó al público, sino que también logró que dos jurados se dieran vuelta: Lali Espósito y Soledad Pastorutti se enfrentaron por incorporar a su equipo. Finalmente, Mery decidió sumarse al equipo de la diva pop.

Embed View this post on Instagram A post shared by Diario La Capital (@diariolacapital)

Unos años más marcaron la diferencia

“Yo vengo trabajando en mi voz hace mucho tiempo y siento que es una forma de probarse a mí mismo. Yo estas cosas las veo como desafíos para ver uno a qué altura está y sacar lo mejor de la experiencia”, contó Mery sobre su decisión de anotarse en uno de los concursos más famosos del país.

Ahora bien, este casting tuvo un sabor especial para Mery: se trató de una revancha que venía esperando desde hace años. “Fue como que ahora era la revancha, ¿no?”, expresó al recordar que en 2021 había participado del proceso de selección pero no pudo continuar por ser menor de edad. “Pasé a la etapa de prueba de cámaras y me habían seleccionado, pero tuve que decir que era menor”, recordó.

>> Leer más: Un rosarino récord: Valentino Merlo es el cantante más joven en dar un show en el Movistar Arena

Orgullo rosarino en "La voz Argentina"

La participación de Mery en "La voz Argentina" no fue especial solo para ella y su familia sino también para los rosarinos: se trata de una artista local que eligió presentarse con una canción emblemática de su ciudad y llevar lo propio a un escenario emblemático.

Con respecto a la elección del tema de Nicki Nicole, Mery comentó que tuvo que ver con una decisión emocional. “No sé si el trap y la música urbana es lo que yo escucho normalmente pero esa canción puntualmente me encantó”, contó. Y agregó: “Nicki, al ser de Rosario, es una referente para muchos artistas. Lo lejos que llegó con su música y con su carrera es realmente admirable”.

En esta linea, detalló que interpretar ese tema en "La Voz" fue un homenaje: “Esta canción me pareció excelente para presentarme como rosarina”. Tal como el elogió que le dio la diva pop Lali, Mery reconoció que pudo dar su propia versión del tema y “mostrar cómo es uno a través de la canción“.

Embed

Lo que no se esperaba era que la propia Nicki Nicole la viera y la compartiera en sus redes sociales. “No me lo esperaba ni cerca. Uno lo piensa y dice ‘me encantaría que esto pase’, pero muy probablemente no pase. Y terminó pasando. Fue una locura”, dijo en diálogo con este diario.

Y agregó: “Sentí un orgullo tremendo. Ella es Rosarina y es con la primera canción que sacó".

Una decisión clara

Aunque por dentro estaba eufórica, sobre el escenario Mery mantuvo la calma: “Traté de mantenerme bastante tranquila, yo quería que la canción me salga bien de principio a fin y traté de concentrarme mucho en eso, en hacer una buena performance”, comentó la joven. Y efectivamente, lo logró: Lali fue la primera en girarse y le siguió La Sole. “Estaba saltando en una pata internamente”, confesó la rosarina.

Ahora bien, la decisión más difícil llegó sobre el final de su presentación: ¿A qué equipo sumarse? Mery ya había pensado en la decisión final y su elección estaba definida desde antes. “Me orienté más por Lali porque es con la que más me siento identificada. Siento que por ahí mi música se relaciona un poco más con la de ella”, explicó. Además, había anticipado que tendría en cuenta a quién se diera vuelta primero: “Y así fue, se dio todo para que sea Lali”.

La noche también tuvo un componente emocional muy especial: estuvo acompañada por su familia, quienes siguieron con emoción y nervios cada instante desde bambalinas. “Saber que estaban ellos ahí, que me bancaron y me vieron crecer desde chica, fue algo muy hermoso. Y eso es lo que hace que uno pueda seguir avanzando, ¿no? Tener ese apoyo incondicional”, agregó la joven rosarina.

>> Leer más: Lali Espósito finalmente es visitante distinguida de Rosario

Un trampolín hacia lo que se viene

Después del éxito y la alegría de su participación en el reality show, Mery comentó cuales son sus próximos pasos. Según explicó, regresará a Rosario para continuar con sus estudios y con las clases que da como profesora mientras se prepara para la próxima etapa del reality.

“Tuve que volver un poco a la vida, a la facultad, a las actividades cotidianas, pero sin dejar de lado todo esto que es súper importante”, comentó en conversación con este medio.

Con los pies sobre la tierra, describió esta experiencia como parte de su crecimiento. “Que sea un punto de partida, no un punto de llegada. Un trampolín para seguir escalando”, comentó María. Y sobre el futuro, no tiene dudas: “Quiero que más gente me conozca, seguir sacando música y seguir cantando, que es lo que más me gusta hacer”.

>> Leer más: La Comedia estrena "Pintando a Berni", una obra de teatro para toda la familia