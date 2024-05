Pedro Rosemblat respondió con humor los rumores de separación con Lali

“ La verdad es que me sorprendió, no sé muy bien de dónde salieron. Creo que fue el viernes, que amanecimos juntos y estábamos tomando unos mates, nos enteramos de que estábamos separados”, se rió Rosemblat en diálogo con el programa “Poco correctos”.

Lali contestó con humor los rumores de separación: "Me dio like el pibe que me gusta"

Por su parte, Lali había replicado a las especulaciones con una serie de historias de Instagram. Primero subió una captura de pantalla donde mostraba una lista de usuarios que le habían dado “Me gusta” a su publicación. “¡Ayyyy chicos! Me dio like el pibe que me gusta. Ojalá se me dé”, escribió. Acto seguido, compartió una foto junto a Pedro y la frase “se medio chicos”.