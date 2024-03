Pedro Rosemblat: "Me escribió Lali y empezamos a charlar. No sé si yo me hubiera animado"

Si bien los dos tienen una larga carrera y trayectoria, lo cierto es que ahora cada vez que los medios se acercan a hablar con él inevitablemente le preguntan por la artista. "Estoy de novio con ella, estoy muy enamorado, estoy muy contento y entiendo también que ella es una figura que tiene una gran exposición y que todo lo que la involucra tiene gran impacto. Ella despierta un gran interés, sí", señaló.

"Ella dijo hace poquito que estaba hasta las manos, muy enamorada", recordó la periodista y él le aseguró que él también está "hasta las manos y muy enamorado". "No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos y que el amor sea correspondido. Así que yo estoy muy feliz", agregó.

lali y pedro.jpg

Rosemblat, quien se explayó sobre el vínculo más que en otras ocasiones, contó que Lali fuera de su exposición "es una persona normal". "Una persona normal. Que tiene una vida extraordinaria porque desde que es muy chica trabaja y la vemos en prácticamente todos los canales, en muchísimas plataformas, en shows que da en la Argentina, en el resto del mundo. En este momento está en España grabando un programa de televisión. Pero yo me enamoré de una persona que conserva su su simpleza, su humildad, que es una piba de barrio", ahondó.

Además, detalló pormenores de los inicios de la relación que hasta el momento eran desconocidos por el público. "Me escribió ella, María Laura. Ahí sacaste un detalle hermoso. ¿No querés que volvamos a Milei? Sí, me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara", indicó y agregó: "No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás en algún momento, si había alguna historia que atinaba a contestar algo hubiera encontrado un hueco. Pero me sorprendí, obviamente".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Finfobae%2Fstatus%2F1769332861599891474&partner=&hide_thread=false Pedro Rosemblat con María Laura Santillán: "Me escribió Lali y empezamos a charlar. No sé si me hubiera animado a escribirle"



Mirá la entrevista completa acá https://t.co/oxTSMtDynP pic.twitter.com/dO7ViziPYS — infobae (@infobae) March 17, 2024

En la charla, que fue bastante extensa, brindó su punto de vista sobre las internas del peronismo y analizó los primeros meses de gestión del gobierno de Javier Milei, entre otras cosas. Sin embargo, Pedro sabe a esta altura, que los títulos se los iba a llevar Lali.