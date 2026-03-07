Con una masiva adhesión de público y navegantes, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

La travesía partió desde la Rambla Catalunya para arribar a Costa Nueva, el flamante paseo de la ciudad, frente a El Aura, donde hubo shows musicales, DJ y múltiples actividades en los galpones.

Un masivo marco de público convocado en el flamante paseo urbano Costa Nueva animó en el atardecer de este sábado 7 de marzo el arribo de la Caravana Náutica organizada por la Municipalidad de Rosario y coronó una jornada de celebración popular por la recuperación de una tradición rosarina que, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la creación de la bandera, pone de manifiesto el histórico vínculo de la ciudad con su río.

En entusiasta y colorida travesía, decenas de lanchas, veleros, yates, kayaks y botes a remo partieron desde la Rambla Catalunya para llegar sobre el atardecer a Costa Nueva, donde se desarrolló el tramo final de la propuesta con epicentro en El Aura. Aunque el sol se mostró mayormente esquivo en la jornada, el clima aportó condiciones favorables para la navegación y, sin perspectivas de lluvia ni calor extremo, el público se volcó masivamente a la celebración.

A su arribo frente a la renovada ribera central, la caravana náutica volvió a reunir embarcaciones, instituciones náuticas, vecinas y vecinos en una jornada que combina tradición, encuentro ciudadano y actividades culturales frente al río.

Hubo propuestas recreativas, música en vivo y un set especial del DJ Edgardo Mancinelli, quien musicalizó el arribo de las embarcaciones.

El intendente Pablo Javkin compartió el encuentro junto al público reunido en Costa Nueva y celebró que "Rosario vuelva a encontrarse de cara al río, que es parte fundamental de la identidad y de la historia ciudadana". "Estamos recuperando una tradición muy sentida y ahora lo hacemos sumando nuevos espacios públicos como este renovado paseo en la costa central que tiene a El Aura como nuevo ícono urbano, para que más vecinos puedan disfrutarla en un marco que nos llena de orgullo".

Caravana Náutica: la recuperación de un evento

Javkin también ponderó el trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones vinculadas a las actividades de río, a quienes expresó su reconocimiento por sumarse activamente para recuperar un evento que distingue a la ciudad como uno de los principales parques náuticos del país.

El desarrollo de la caravana fue coordinado por la Municipalidad de Rosario y contó con el decidido acompañamiento de diversas instituciones vinculadas al río y a la actividad náutica, entre ellas Prefectura Naval Argentina, la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe, la Unión de Clubes de la Costa, el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), la Dirección de Protección Civil Rosario, la Asociación Rosarina de Remo, la Asociación de Taxis Náuticos de Rosario y el Litoral, la EEM Costanera Rosario, el Club de Velas, la Asociación Rosarina de Kitesurf, el Consejo Consultivo del Río, la Cámara Náutica de Rosario, el Club Salta en Rosario, el Círculo de Aviación Rosario, UTV Aeroemergencias y la Asociación Civil Rosario Autos Sport.

Cabe recordar que esta propuesta recupera el espíritu de la recordada Caravana de los Deseos, una celebración náutica histórica para las y los rosarinos y que durante años reunió embarcaciones y público frente al Paraná.

A la par de las actividades en agua y tierra, el evento sumó protagonismo por cielo, con la adhesión del Círculo de Aviación Rosario que desplegó pasadas aéreas; se sumaron paracaidistas y un helicóptero de UTV Aeroemergencias, que acompañó el encuentro desde el aire.

En tierra, la propuesta incluyó además la exhibición de vehículos clásicos y deportivos a cargo de la Asociación Civil Rosario Autos Sport. Entre las piezas destacadas estuvo un De Dion-Bouton Populaire, modelo 1903 de origen francés, con un solo cilindro y 8 HP de potencia. Se trata del primer carruaje a motor que llegó a la ciudad tras la tracción a sangre, por lo que posee la patente 001 de Rosario.

Con todo, la Caravana Náutica de la Bandera pone en valor el vínculo histórico de Rosario con el río, convocando a instituciones náuticas, clubes, organizaciones, vecinas y vecinos en una jornada que combina identidad, historia y encuentro a orillas del Paraná.