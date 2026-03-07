Con una masiva adhesión de público y navegantes, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

La Capital | La Ciudad | Rambla Catalunya

La travesía partió desde la Rambla Catalunya para arribar a Costa Nueva, el flamante paseo de la ciudad, frente a El Aura, donde hubo shows musicales, DJ y múltiples actividades en los galpones.

7 de marzo 2026 · 22:15hs
Un masivo marco de público convocado en el flamante paseo urbano Costa Nueva animó en el atardecer de este sábado 7 de marzo el arribo de la Caravana Náutica organizada por la Municipalidad de Rosario y coronó una jornada de celebración popular por la recuperación de una tradición rosarina que, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la creación de la bandera, pone de manifiesto el histórico vínculo de la ciudad con su río.

En entusiasta y colorida travesía, decenas de lanchas, veleros, yates, kayaks y botes a remo partieron desde la Rambla Catalunya para llegar sobre el atardecer a Costa Nueva, donde se desarrolló el tramo final de la propuesta con epicentro en El Aura. Aunque el sol se mostró mayormente esquivo en la jornada, el clima aportó condiciones favorables para la navegación y, sin perspectivas de lluvia ni calor extremo, el público se volcó masivamente a la celebración.

A su arribo frente a la renovada ribera central, la caravana náutica volvió a reunir embarcaciones, instituciones náuticas, vecinas y vecinos en una jornada que combina tradición, encuentro ciudadano y actividades culturales frente al río.

Hubo propuestas recreativas, música en vivo y un set especial del DJ Edgardo Mancinelli, quien musicalizó el arribo de las embarcaciones.

El intendente Pablo Javkin compartió el encuentro junto al público reunido en Costa Nueva y celebró que "Rosario vuelva a encontrarse de cara al río, que es parte fundamental de la identidad y de la historia ciudadana". "Estamos recuperando una tradición muy sentida y ahora lo hacemos sumando nuevos espacios públicos como este renovado paseo en la costa central que tiene a El Aura como nuevo ícono urbano, para que más vecinos puedan disfrutarla en un marco que nos llena de orgullo".

Caravana Náutica: la recuperación de un evento

Javkin también ponderó el trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones vinculadas a las actividades de río, a quienes expresó su reconocimiento por sumarse activamente para recuperar un evento que distingue a la ciudad como uno de los principales parques náuticos del país.

El desarrollo de la caravana fue coordinado por la Municipalidad de Rosario y contó con el decidido acompañamiento de diversas instituciones vinculadas al río y a la actividad náutica, entre ellas Prefectura Naval Argentina, la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe, la Unión de Clubes de la Costa, el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), la Dirección de Protección Civil Rosario, la Asociación Rosarina de Remo, la Asociación de Taxis Náuticos de Rosario y el Litoral, la EEM Costanera Rosario, el Club de Velas, la Asociación Rosarina de Kitesurf, el Consejo Consultivo del Río, la Cámara Náutica de Rosario, el Club Salta en Rosario, el Círculo de Aviación Rosario, UTV Aeroemergencias y la Asociación Civil Rosario Autos Sport.

Cabe recordar que esta propuesta recupera el espíritu de la recordada Caravana de los Deseos, una celebración náutica histórica para las y los rosarinos y que durante años reunió embarcaciones y público frente al Paraná.

A la par de las actividades en agua y tierra, el evento sumó protagonismo por cielo, con la adhesión del Círculo de Aviación Rosario que desplegó pasadas aéreas; se sumaron paracaidistas y un helicóptero de UTV Aeroemergencias, que acompañó el encuentro desde el aire.

En tierra, la propuesta incluyó además la exhibición de vehículos clásicos y deportivos a cargo de la Asociación Civil Rosario Autos Sport. Entre las piezas destacadas estuvo un De Dion-Bouton Populaire, modelo 1903 de origen francés, con un solo cilindro y 8 HP de potencia. Se trata del primer carruaje a motor que llegó a la ciudad tras la tracción a sangre, por lo que posee la patente 001 de Rosario.

Con todo, la Caravana Náutica de la Bandera pone en valor el vínculo histórico de Rosario con el río, convocando a instituciones náuticas, clubes, organizaciones, vecinas y vecinos en una jornada que combina identidad, historia y encuentro a orillas del Paraná.

El complejo para los Juegos Suramericanos se construye en el predio del ex Batallón 121.

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

El paciente, de 48 años, podrá continuar al fin con el tratamiento que necesita para el cáncer 

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

El catedrático Manuel Herrera Gómez analizó el presente y futuro de la educación superior.

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente por el nuevo ícono de Rosario.

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Provincial debuta en la Superliga rosarina, Gimnasia, Central y Temperley en el Torneo Federal

Provincial debuta en la Superliga rosarina, Gimnasia, Central y Temperley en el Torneo Federal

Provincial ganó en casa y recuperó la punta de la Liga Argentina de Básquet

Provincial ganó en casa y recuperó la punta de la Liga Argentina de Básquet

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Cuatro personas fueron aprehendidas y también se incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, celulares y motos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Por Gonzalo Santamaría

Economía

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

La ciudad
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Política
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O'Keeffe

Salud

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

La Ciudad
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Provincial ganó en casa y recuperó la punta de la Liga Argentina de Básquet

Ovación
Provincial ganó en casa y recuperó la punta de la Liga Argentina de Básquet

Provincial ganó en casa y recuperó la punta de la Liga Argentina de Básquet

Provincial ganó en casa y recuperó la punta de la Liga Argentina de Básquet

Turismo Carretera en Viedma: a Santero no le hablen de la compresión y el RUS Med Team se agrandó

Turismo Carretera en Viedma: a Santero no le hablen de la compresión y el RUS Med Team se agrandó

Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Policiales
Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Con una masiva adhesión de público y navegantes, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
Con una masiva adhesión de público y navegantes, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

