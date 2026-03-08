El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

La máxima sería de apenas 24º pero iría en paulatino ascenso para llegar a 32º el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 9 de marzo en Rosario posibles precipitaciones hasta el mediodía, fuertes ráfagas de viento durante casi toda la jornada y una temperatura máxima que no superaría los 24º.

La madrugada del lunes llega con vientos moderados del noreste, una temperatura de 18º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones, que hacia la mañana podrían convertirse en lluvias aisladas, ya con ráfagas de hasta 50 km/h que se mantendrían hasta la noche. Por la tarde, la máxima no superaría los 24º y a última hora bajaría hasta los 20º.

El martes arranca con fuertes ráfagas en la madrugada pero desde la mañana solamente habría vientos moderados del noreste. La temperatura oscilaría entre 27º y 19º, con cielo mayormente nublado.

El miércoles la máxima seguiría en aumento, llegando a 29º, con la mínima bajando a 16º. Se anuncia nubosidad variable.

El jueves estaría mayormente nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 19º.

Para el viernes anticipan 32º de máxima, 19º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El sábado estaría entre parcialmente y mayormente nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 18º.