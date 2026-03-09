Neuquén y el empuje santafesino: alianza para crecer más allá del petróleo

El secretario de Fecene, Daniel González, resaltó la relación industrial con Santa Fe, habló sobre la reconversión económica e invitó a invertir en Neuquén

Neuquén, enviado especial.— “Tenemos un deber moral de pensar en la reinversión de la renta en actividades productivas que no estén relacionadas con petróleo y gas para el día de mañana”, afirmó Daniel González , secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene), tras la firma del acuerdo de asociativismo industrial entre Santa Fe y la provincia patagónica.

Esta semana una comitiva de empresarios y funcionarios de Santa Fe viajaron hasta Neuquén para fortalecer los lazos comerciales. En la previa, la presencia de Maximiliano Pullaro era un secreto a voces, tanto fue así que eligió trasladarse en un vuelo con el avión oficial que tiene el mandatario. Llegó el jueves, estampó la firma, almorzó con su par neuquino, Rolando Figueroa , y partió nuevamente hacia Buenos Aires para continuar con su agenda. Su viaje marcó la importancia que Santa Fe le da al acuerdo y también fue una oportunidad para ponerse cara a cara con los empresarios neuquinos.

González participó de la actividad que sirvió para intentar “complementar toda la industria del oil and gas” , aseguró a La Capital . De Fecene participan cinco cámaras: la de Empresas, Industrias y Servicios de Añelo ( Ceisa ), la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines ( Acipan ), la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén ( Capespe ), la Cámara Argentina de la Construcción ( Camarco ), con su delegación en Neuquén, y la Cámara de Empresas de la industria Petrolera y afines ( Ceipa ).

“Todo el empresario neuquino está unido y abroquelados, tratando de aprovechar esta oportunidad histórica que tenemos”, resaltó el secretario de Fecene.

Neuquén es una ciudad de oportunidades. Los que vieron el crecimiento de las grandes ciudades como Rosario y Buenos Aires podrán encontrar similitudes: pavimentos que parecen recientemente estrenados, imponentes hoteles y construcciones en altura por doquier. “En Neuquén construyen más que en Rosario”, comentó con gracia González a La Capital.

La jornada de la firma del acuerdo Santa Fe-Neuquén se cerró con un networking entre industriales. “Hablamos de la complementariedad y asociatividad. Es importante que una gran fábrica en Rosario quiera venir con representantes a instalarse en Neuquén con personal para el mantenimiento o posventa. Hicimos contactos para lograr esto porque estamos dispuestos a trabajar en conjunto”, dijo.

Posibilidades para todo el mundo

El secretario de Fecene mantiene una relación estrecha con Santa Fe. A la provincia llegó en varias oportunidades para participar de charlas de vinculación entre Neuquén y la industria local. Recordó con agrado sus visitas a Villa Gobernador Gálvez y Esperanza. “En Neuquén destacamos que los santafesinos entran por la puerta acá, sin tocar el timbre”, contó González, dando a entender la larga relación con la industria de la bota.

Gonzalez Vaca muerta 7.3

González sostuvo que los neuquinos tienen “como faro de atracción” la “institucionalidad” de las empresas santafesinas con la industria metalmecánica encabezando las estadísticas. “En la parte inmobiliaria el crecimiento es descomunal. No hay viviendas que alcancen, tanto en Añelo como en Neuquén capital”, agregó el referente de Fecene que tiene su origen en la cámara Acipan.

Con su experiencia en el comercio, González lamentó que ese sector “todavía se siente resentido, como en la mayor parte del país, por la microeconomía, que todavía no funciona”, sin embargo, destacó: “En el resto de las actividades hay posibilidades para todo el mundo”.

“Más allá del gas y petróleo, que para Santa Fe es fundamental, tenemos una producción frutícola muy importante con la cereza o manzana. Hay mucho para ofréceles a los santafesinos”, expuso González para vender la producción de Neuquén.

Déficit en Neuquén, oportunidad para Santa Fe

El secretario de Fecene apuntó como una problemática creciente la falta de mano de obra calificada. En 2025 llegaron 20 mil personas a Neuquén en busca de trabajo y “muchos vienen sin tener estudios y manejar solamente una pala ya no sirve”.

González explicó que la falta de trabajadores especializados no tiene que entenderse como “profesionales”, que aunque son muy requeridos, sobre todo los ingenieros, faltan perfiles “técnicos”, es decir, toda la formación terciaria como torneros o soladores. “Esos obreros tienen trabajo asegurado. No se puede venir sin ningún tipo de calificación, tal es así que YPF creó el Instituto Vaca Muerta, el cual se encarga de capacitar a estos oficios”, añadió.

En Neuquén aún se asombran por la llegada de cientos de personas que, a falta de un hogar o trabajo para conseguir un alojamiento, pasan los días en las calles a la espera de una oportunidad de desarrollarse.

Más allá del petróleo y gas

Pensar en Neuquén es sinónimo de en una provincia pujante, ligado al petróleo y gas de Vaca Muerta, pero desde la mirada industrial y comercial intentan ir más allá.

La provincia patagónica no quiere quedarse de brazos cruzados mientras las bombas extraen hidrocarburos, por eso potenciaron los espacios turísticos. “Es la segunda actividad más importante con lugares como San Martín de los Andes, Villa La Angostura o Villa Pehuenia”, detalló González.

En ese sentido, agregó: “Estos lugares, que son paraísos de la Cordillera, comenzaron a recibir inversiones en infraestructura como rutas. Creo que tenemos mucho futuro en turismo porque se puede venir en invierno a esquiar, o en verano a pescar, y todo el atractivo de la naturaleza”.

El gobierno de Santa Fe y su par de Neuquén firmaron un acuerdo de colaboración productiva entre provincias. La administración de Pullaro, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, busca consolidarse como una de las jurisdicciones con relación directa con el territorio petrolífero y gasífero del país.

La rúbrica se dio en un encuentro desarrollado en la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén y contó con la presencia de los dos gobernadores, Pullaro por el lado de Santa Fe y Figueroa como máxima autoridad de la provincia patagónica.

Además, participaron la comitiva de empresarios santafesinos que viajó con la delegación oficial y representantes de la industria y el comercio de Neuquén. “Desde 2019 veíamos que teníamos que formar una mesa de petróleo, gas y minería para seguir apostando a este país y darle servicios a esta provincia por donde el futuro va a pasar”, dijo Pullaro al presentar las bondades de Santa Fe para Neuquén.

A pesar de los casi 1.200 kilómetros de distancia, Santa Fe busca acercarse a la meca de la energía no convencional en la Argentina: Vaca Muerta. El yacimiento petrolífero es la segunda mayor reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial.

De hecho, ya hay más de 350 empresas con base en la bota que se desarrollan en torno a Vaca Muerta. Industrias y pymes de la metalmecánica, empresas de catering y hasta servicios de ambulancias representan la creatividad que llega desde la pampa húmeda.

Pero no es simplemente buscar inversiones en una tierra que creció exponencialmente con la explotación de Vaca Muerta. Santa Fe también pone sobre la mesa los puertos para exportación, el polo tecnológico y su recurso humano y la transferencia tecnológica aplicada a la industria petrolera para mejorar la tarea en Neuquén.