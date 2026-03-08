La Capital | Información General | Lula

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Dijo que busca evitar que "se endeuden las familias a través del celular”, en un país donde los casinos están prohibidos desde 1946

8 de marzo 2026 · 20:49hs


El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, impulsó la prohibición de los casinos digitales para evitar "endeudar a las familias a través del celular".

El mandatario brasileño aseguró que impulsa esta medida para proteger a la población e “impedir que los padres endeuden a sus familias”.

“Otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas. Aunque la mayoría de los adictos (a las apuestas) son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, dijo Lula durante su discurso.

El jefe de Estado recordó que “los casinos están prohibidos en Brasil” por lo que “no tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”.

Y remató: “Trabajemos junto al gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”.

Brasil no tiene casinos desde mayo de 1946, cuando el presidente Eurico Gaspar Dutra firmó el decreto que prohibió todos los juegos de azar.

En 2018 se autorizaron las apuestas deportivas en línea, y recién en 2023 se aprobó una ley para regular el juego por internet, que además exige una licencia estatal para operar.

Desde 2025 las plataformas de apuestas deben estar autorizadas por el Ministerio de Hacienda.

