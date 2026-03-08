El gobierno santafesino aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Desde la provincia sostienen que la baja de la violencia está relacionada al programa de Intervención Barrial Focalizada que articula políticas sociales, control territorial y obras urbanas

A dos años de la aplicación del programa Intervención Barrial Focalizada en Rosario , el gobierno de Santa Fe aseguró que hubo una fuerte baja de los hechos violentos en los barrios Stella Maris y La Bombacha así como también avances en infraestructura, seguridad y recuperación del espacio público.

El gobierno de Santa Fe realizó en los barrios Stella Maris y La Bombacha de Rosario una intervención integral que combina seguridad, políticas sociales y obras urbana. La estrategia comenzó en febrero de 2024 y articula el trabajo de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Justicia y Seguridad, junto con la Municipalidad de Rosario y el Ministerio Público de la Acusación.

El programa busca intervenir de manera integral en barrios con altos niveles de conflictividad mediante operativos de control y persecución penal focalizada, acompañamiento social, mejoras urbanas, fortalecimiento institucional y recuperación del espacio público. En este sentido, desde la provincia aseguran que la violencia cayó un 78 % en estos últimos dos años.

Además del impacto en materia de seguridad, el programa incluye una fuerte inversión en infraestructura urbana y social. A través del Plan Abre , la provincia destina $5.103.119.135 a obras que contemplan mejoras en pasillos, renovación y ampliación de la red de agua potable, desagües, mejoramientos habitacionales y la recuperación de espacios públicos en sectores estratégicos, como las intersecciones de José Ingenieros y Acevedo, y Schweitzer y Sarratea.

Los vecinos

“Estamos contentos todos los vecinos. Cambió un montón. Se prendieron las luces y los chicos pueden jugar”, relataron dos mujeres que viven desde hace años en uno de los pasillos intervenidos.

Graciela Ramos, que reside en Stella Maris desde hace 15 años, coincidió en que la intervención produjo cambios visibles. “Hay más seguridad, hay obras y el barrio está más cambiado para bien. Se siente un lugar más seguro. Hay plazas y el barrio está progresando”, señaló.

Silvia, quien vive en la zona desde hace 34 años, también valoró la recuperación de los espacios públicos y el acompañamiento social que llegó con la intervención. “Voy a la escuela nocturna en un espacio que nos presta la escuela secundaria. Somos 14 personas en el grupo, la mayoría mayores de 50 años. Tenemos un acompañamiento muy bueno y estoy muy conforme”, contó y agregó: “Nos pusieron una plaza para los chicos, que antes no teníamos; instalaron equipos para hacer gimnasia y arreglaron la cancha. Eso hace que los fines de semana el predio se llene de gente, porque son cosas que antes no existían”.