La Capital | Ovación | Leones FC

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local en AFA frente a El Porvenir

El equipo de la familia Messi va por su primer triunfo, este lunes, a las 17, en la cancha de Unión de Arroyo Seco. El once está casi definido

8 de marzo 2026 · 23:05hs
Cristian Bonesso

Cristian Bonesso, de Leones FC, intenta atacar ante Central Ballester en la fecha pasada.

Este lunes, a las 17, Leones FC, el equipo de la familia Messi, debutará como local en la Primera C. Jugará el partido postergado de la primera fecha ante El Porvenir (había fallecido la hija del presidente del club bonaerense), en el estadio del club Unión de Arroyo Seco.

La entidad que participa en la Rosarina viene de igualar 0 a 0 ante Central Ballester y será local en la cancha de Unión Arroyo Seco.

Justamente para llegar a la cancha desde Rosario uno de los caminos es ir por la autopista a Buenos Aires hasta el acceso a Arroyo Seco (ruta 26, donde está el predio de Rosario Central). Desde allí continuar derecho hasta llegar a la avenida Rivadavia, donde se debe girar a la derecha hasta la altura 252 ( el tiempo de viaje es entre 30 y 45 minutos).

Leer más: Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

Leones FC y su estreno de visitante

Leones tuvo su bautismo en la AFA, igualando 0 a 0 en su visita a Central Ballester en José León Suárez.

Hay que recordar que el equipo con base en la localidad de Alvear es el tercer representante del fútbol de la Rosarina en la Primera C y su presidente es Matías Messi, hermano de Lionel, el capitán de la selección argentina que juega en Inter Miami.

Esta tarde, el cotejo entre Leones FC y El Porvenir será dirigido por Agustín Panizza, el asistente número 1 será Matías Panozzo, el dos Rodolfo Rodríguez y como cuarto árbitro estará Valentín Pérsico.

Leer más: "Construimos algo hermoso", dijo el hermano de Lionel Messi tras el debut de Leones FC en Primera C

El probable equipo

En cuanto al equipo que presentará Leones FC, la única modificación sería la salida de Patricio Acevedo por lesión con el ingreso de Valentino Stizza, tal como ocurrió en la etapa inicial en el empate 0 a 0 ante Central Ballester.

De esta manera y salvo algún imprevisto de último momento, el director técnico Franco Ferlazzo alistará a: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Kevin Coyera, Franco Tanneur, Juan Vieyra y Francisco Ocampo; Alejo Fernández y Lucas Manochi.

Con este equipo titular el club de la familia Messi buscará hacer historia sumando el primer triunfo en la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino. Sería un gran envión para el plantel.

En tanto, por la tercera fecha de la Primera C, por la zona A, Argentino recibirá a Leandro N. Alem, el sábado 14 de marzo, a las 15.30. Y por la zona B, Central Córdoba será visitante de Atlas y Leones FC recibirá a Claypole en la cancha de Unión Arroyo Seco, ambos cotejos el sábado 14 de marzo, a las 15.30.

Noticias relacionadas
Cristian Bonesso entró muy bien y de sus pies nacieron centros punzantes para Leones FC en el final ante Central Ballester.

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en su debut

Largada del GP de Australia, primera del año de la Fórmula 1 que tuvo a Franco Colapinto llegando en el 14º lugar.

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

El presente futbolístico de Newells es una preocupación de todos los hinchas.

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

El plantel de Platense, que visitará el Coloso con un ex Newells de titular.

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Lo último

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Tenía pedido de captura desde mayo del 2025 y lo detuvieron en la zona oeste de Rosario. Había una recompensa de 30 millones de pesos
Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
El Mundo

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha
La Ciudad

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Ovación
Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Policiales
Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa