Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local en AFA frente a El Porvenir

El equipo de la familia Messi va por su primer triunfo, este lunes, a las 17, en la cancha de Unión de Arroyo Seco. El once está casi definido

Este lunes, a las 17, Leones FC , el equipo de la familia Messi, debutará como local en la Primera C. Jugará el partido postergado de la primera fecha ante El Porvenir (había fallecido la hija del presidente del club bonaerense), en el estadio del club Unión de Arroyo Seco.

La entidad que participa en la Rosarina viene de igualar 0 a 0 ante Central Ballester y será local en la cancha de Unión Arroyo Seco.

Justamente para llegar a la cancha desde Rosario uno de los caminos es ir por la autopista a Buenos Aires hasta el acceso a Arroyo Seco (ruta 26, donde está el predio de Rosario Central). Desde allí continuar derecho hasta llegar a la avenida Rivadavia, donde se debe girar a la derecha hasta la altura 252 ( el tiempo de viaje es entre 30 y 45 minutos).

Leones FC y su estreno de visitante

Leones tuvo su bautismo en la AFA, igualando 0 a 0 en su visita a Central Ballester en José León Suárez.

Hay que recordar que el equipo con base en la localidad de Alvear es el tercer representante del fútbol de la Rosarina en la Primera C y su presidente es Matías Messi, hermano de Lionel, el capitán de la selección argentina que juega en Inter Miami.

Esta tarde, el cotejo entre Leones FC y El Porvenir será dirigido por Agustín Panizza, el asistente número 1 será Matías Panozzo, el dos Rodolfo Rodríguez y como cuarto árbitro estará Valentín Pérsico.

El probable equipo

En cuanto al equipo que presentará Leones FC, la única modificación sería la salida de Patricio Acevedo por lesión con el ingreso de Valentino Stizza, tal como ocurrió en la etapa inicial en el empate 0 a 0 ante Central Ballester.

De esta manera y salvo algún imprevisto de último momento, el director técnico Franco Ferlazzo alistará a: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Kevin Coyera, Franco Tanneur, Juan Vieyra y Francisco Ocampo; Alejo Fernández y Lucas Manochi.

Con este equipo titular el club de la familia Messi buscará hacer historia sumando el primer triunfo en la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino. Sería un gran envión para el plantel.

En tanto, por la tercera fecha de la Primera C, por la zona A, Argentino recibirá a Leandro N. Alem, el sábado 14 de marzo, a las 15.30. Y por la zona B, Central Córdoba será visitante de Atlas y Leones FC recibirá a Claypole en la cancha de Unión Arroyo Seco, ambos cotejos el sábado 14 de marzo, a las 15.30.