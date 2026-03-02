Camino a los Oscar, "Pecadores" fue ovacionada en los premios del Sindicato de Actores

La película de Ryan Coogler se llevó los premios a mejor elenco y a mejor actor, con Michael B. Jordan. Jessie Buckley ("Hamnet") fue consagrada mejor actriz

La 32ª edición de los Premios del Sindicato de Actores (antes llamados Screen Actors Guild Awards) terminó con estruendosas ovaciones dentro del Shrine Exposition Hall, donde los asistentes saltaron de sus asientos para celebrar cuando dos victorias consecutivas de “Pecadores”, de Ryan Coogler, llevaron la ceremonia a un cierre electrizante.

Los festejos comenzaron incluso antes de que Viola Davis terminara de anunciar al ganador del premio a mejor actor. Tras abrir el sobre, la actriz miró la tarjeta, lo que provocó un suspiro colectivo que se extendió por el salón, como si gran parte del público ya supiera lo que venía. Cuando pronunció el nombre de Michael B. Jordan, el enorme recinto estalló en un solo grito, con estrellas abrazándose de pie por toda la sala.

Minutos después, el volumen volvió a subir. Antes de revelar al ganador de mejor elenco, el presentador Samuel L. Jackson lanzó un grito entusiasta que encendió la expectativa. Natasha Rothwell estuvo entre las primeras en levantarse de un salto, apretando los puños en un grito mientras Jackson anunciaba “Sinners”.

Con la transmisión en vivo por Netflix y la conducción de Kristen Bell, la ceremonia reunió a las principales figuras de Hollywood y dejó resultados que marcan tendencia rumbo a los premios Oscar.

Además de Michael B. Jordan como mejor actor y el premio a "Pecadores" como mejor elenco, Jessie Buckley se llevó la estatuilla a mejor actriz por "Hamnet", Amy Madigan se consagró mejor actriz de reparto por "La hora de la desaparición", y Sean Penn le ganó a su compañero Benicio del Toro como mejor actor de reparto por "Una batalla tras otra".

En televisión, los ganadores fueron "The Pitt" (mejor reparto en serie dramática), Noah Wyle (mejor actor en serie dramática por "The Pitt"), Keri Russell (mejor actriz en serie dramática por "La diplomática"), "The Studio" (mejor reparto en serie de comedia), Seth Rogen (mejor actor en serie de comedia por "The Studio"), Kathryn Hahn (mejor actriz en serie de comedia por "The Studio"), Owen Cooper (mejor actor en miniserie o película para TV por "Adolescencia") y Michelle Williams (mejor actriz en miniserie o película para TV por "Muriendo por sexo").