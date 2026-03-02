La Capital | Zoom | Oscar

Camino a los Oscar, "Pecadores" fue ovacionada en los premios del Sindicato de Actores

La película de Ryan Coogler se llevó los premios a mejor elenco y a mejor actor, con Michael B. Jordan. Jessie Buckley ("Hamnet") fue consagrada mejor actriz

2 de marzo 2026 · 22:03hs
Camino a los Oscar, Pecadores fue ovacionada en los premios del Sindicato de Actores

La 32ª edición de los Premios del Sindicato de Actores (antes llamados Screen Actors Guild Awards) terminó con estruendosas ovaciones dentro del Shrine Exposition Hall, donde los asistentes saltaron de sus asientos para celebrar cuando dos victorias consecutivas de “Pecadores”, de Ryan Coogler, llevaron la ceremonia a un cierre electrizante.

Los festejos comenzaron incluso antes de que Viola Davis terminara de anunciar al ganador del premio a mejor actor. Tras abrir el sobre, la actriz miró la tarjeta, lo que provocó un suspiro colectivo que se extendió por el salón, como si gran parte del público ya supiera lo que venía. Cuando pronunció el nombre de Michael B. Jordan, el enorme recinto estalló en un solo grito, con estrellas abrazándose de pie por toda la sala.

>> Leer más: ¿Fue realmente Jim Carrey?: la teoría que estalló tras su aparición en los Premios César

Minutos después, el volumen volvió a subir. Antes de revelar al ganador de mejor elenco, el presentador Samuel L. Jackson lanzó un grito entusiasta que encendió la expectativa. Natasha Rothwell estuvo entre las primeras en levantarse de un salto, apretando los puños en un grito mientras Jackson anunciaba “Sinners”.

Con la transmisión en vivo por Netflix y la conducción de Kristen Bell, la ceremonia reunió a las principales figuras de Hollywood y dejó resultados que marcan tendencia rumbo a los premios Oscar.

Además de Michael B. Jordan como mejor actor y el premio a "Pecadores" como mejor elenco, Jessie Buckley se llevó la estatuilla a mejor actriz por "Hamnet", Amy Madigan se consagró mejor actriz de reparto por "La hora de la desaparición", y Sean Penn le ganó a su compañero Benicio del Toro como mejor actor de reparto por "Una batalla tras otra".

En televisión, los ganadores fueron "The Pitt" (mejor reparto en serie dramática), Noah Wyle (mejor actor en serie dramática por "The Pitt"), Keri Russell (mejor actriz en serie dramática por "La diplomática"), "The Studio" (mejor reparto en serie de comedia), Seth Rogen (mejor actor en serie de comedia por "The Studio"), Kathryn Hahn (mejor actriz en serie de comedia por "The Studio"), Owen Cooper (mejor actor en miniserie o película para TV por "Adolescencia") y Michelle Williams (mejor actriz en miniserie o película para TV por "Muriendo por sexo").

Noticias relacionadas
una batalla tras otra fue la gran ganadora de los premios bafta

"Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Bafta

Tras recibir el César de Honor en París, surgió una teoría sobre Jim Carrey y un maquillador

¿Fue realmente Jim Carrey?: la teoría tras su aparición en los Premios César

La hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini nació este lunes por la madrugada de Italia

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Italia: cómo se llamará

Este martes se podrá apreciar un eclipse lunar 

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Lo último

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

Rumbo al Oscar: Pecadores fue ovacionada en los premios de los Actores

Rumbo al Oscar: "Pecadores" fue ovacionada en los premios de los Actores

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Tras una nueva jornada humo en la ciudad, la provincia Fe coordinó con Entre Ríos, Buenos Aires y Nación un protocolo común
Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios
El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ovación
Lucas Bernardi volvió a dirigir en reserva y Newells venció a Colón por 1 a 0

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi volvió a dirigir en reserva y Newell's venció a Colón por 1 a 0

Lucas Bernardi volvió a dirigir en reserva y Newells venció a Colón por 1 a 0

Lucas Bernardi volvió a dirigir en reserva y Newell's venció a Colón por 1 a 0

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Policiales
Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

La Ciudad
Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios
La Ciudad

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga
POLICIALES

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
La Región

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
Zoom

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo
Política

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas