Arroyo Ludueña: el Concejo pide al municipio inspeccionar las inmediaciones de un barrio cerrado

Un proyecto aprobado en la última sesión insta al Ejecutivo local para que corrobore si los vertidos que se realizan a metros de una estación elevadora de Aguas Santafesinas configuran un nuevo episodio de contaminación del curso de agua

8 de marzo 2026 · 09:45hs
Las manchas blanquecinas en el arroyo Ludueña son una imagen repetida.

La situación del arroyo Ludueña en Rosario sigue sumando capítulos debido a la notoria contaminación que exhibe el curso de agua que atraviesa 11 localidades del sur santafesino. Ahora, el Concejo Municipal aprobó un proyecto para que el municipio inspeccione las inmediaciones de un barrio cerrado, en zona noroeste, para determinar si los vertidos al arroyo son contaminantes.

La iniciativa se aprobó en la primera sesión que el Concejo tuvo este año, luego de la apertura llevada adelante por el intendente Pablo Javkin, y solicita al Poder Ejecutivo local que inspeccione, en un plazo de no más de 15 días hábiles, las inmediaciones del barrio cerrado "Los Pasos de Jockey", en zona noroeste.

El punto de referencia expuesto en el proyecto, presentado por el edil Julián Ferrero (Ciudad Futura), se encuentra a 350 metros de una estación elevadora de Aguas Santafesinas (Assa) que ya presentó problemas en el pasado reciente y que demandó una respuesta por parte de la empresa.

Inspección del arroyo Ludueña

La inspección, indica el proyecto aprobado, busca determinar "si la producción de vertidos a las redes de desagües de la ciudad, particularmente al arroyo Ludueña, y la disposición final de los efluentes que genera, son realizados según la normativa vigente y establecer si cuentan con los permisos solicitados por la misma".

WhatsApp Video 2026-03-06 at 19.48.08

Si se detectan infracciones o faltas a las ordenanzas vigentes, el proyecto contempla que se instruya "inmediatamente" al Tribunal Municipal de Faltas para que se cursen "las sanciones administrativas que resulten pertinentes".

>> Leer más: Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton

Además, incluye una encomendación al municipio para que remita al Concejo, en un plazo máximo de 30 días, la información referente a las actuaciones realizadas.

Contaminación vigente

El arroyo Ludueña sigue mostrando signos de contaminación, una situación que se repite, sobre todo, cuando hay lluvias en la región que arrastran residuos de todo tipo. Además, en reiteradas ocasiones se detectaron coliformes fecales sobre el curso de agua que desemboca en el río Paraná.

En ese último tramo del arroyo es donde se visibiliza más la contaminación. Hace un mes, frente al Portal Rosario, aparecieron "islas de mugre": los residuos, flotando, se juntaron y taparon el agua hasta simular tierra firme y el Club Náutico Malvinas Argentinas, que tiene su sede en la desembocadura, pidió que se arme un programa de limpieza para combatir la suciedad.

>> Leer más: Arroyo Ludueña: qué corre por uno de los cursos de agua más contaminados de Santa Fe

"Una cooperativa se encargaba de recoger la basura. Nosotros, desde el club, les prestábamos un bote nuevo para esa tarea, junto a salvavidas y remos, pero lo destruyeron. Por eso ahora sólo limpian un poco desde la costa", relató el presidente del club, Daniel Calderón, en diálogo con La Capital.

La cuenca del arroyo Ludueña incluye a los canales Salvat e Ibarlucea e involucra a las localidades de Rosario, Roldán, Funes, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Ybarlucea, Ricardone, Pérez, Zavalla y Pujato, entre otras.

