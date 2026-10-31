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La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

Para seguir siendo líder de la acumulada, Central necesita que hoy el Xeneize no le gane al Millonario en la Bombonera

31 de octubre 2026 · 21:39hs
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Atento Central. Boca y River animarán en clásico en La Bombonera. 

Atento Central. Boca y River animarán en clásico en La Bombonera. 

Esta fecha 15ª (la penúltima) para Central se juega en cuatro canchas, en lo que es la pelea palmo a palmo para quedarse con el título de la tabla anual 2026. El primero en hacer su parte fue el propio equipo de Jorge Almirón, que el pasado viernes por la noche superó a Sarmiento y llegó a la cima de las posiciones con 59 puntos y + 16 de diferencia de goles.

En tanto, Vélez (56 +16), no pudo vencer este sábado a San Lorenzo en Liniers y empató 2 a 2.

Y esta tarde de domingo se juega a un partido trascendental para la definición de la tabla anual. Es que Boca (57 +21) recibirá a River, a las 15, en la Bombonera, con televisación de ESPN Premium y TNT Sports, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

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Boca llega afilado al clásico

Lo cierto es que Boca llega a esta nueva edición del Superclásico en un inmejorable momento, ya que pelea en todos los frentes y sueña con la posibilidad de ganar una histórica cuádruple corona.

El Xeneize está clasificando a los playoffs del Clausura, es uno de los animadores de la tabla anual, está en la final de la Copa Sudamericana y en semis de Copa Argentina.

Enfrente estará River, que busca cerrar de la mejor manera un 2026 que fue una pesadilla desde el inicio. Sufrió tempranas eliminaciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. A su vez, en la tabla anual ya no tiene chances de pelear por la primera posición.

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Las probables formaciones

Por el lado de Boca los once serían: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

River alistaría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El otro partido clave de la fecha es el de Argentinos (57 +11), que el lunes visita a Atlético Tucumán.

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