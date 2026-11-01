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Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder representantes en las elecciones

El plazo para registrarse en el padrón vence el miércoles y alcanza a los ciudadanos de toda la jurisdicción consular residentes en el exterior

1 de noviembre 2026 · 07:20hs
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Nacido en Roma

Nacido en Roma, Filippo Romano asumió su actual función el 27 de julio.

Los ciudadanos italianos residentes en la jurisdicción consular de Rosario tienen tiempo hasta el próximo miércoles 4 de noviembre para inscribirse en las elecciones de los Comites. Filippo Romano, cónsul general de Italia en la ciudad, explicó las particularidades de este proceso, el cual exige un trámite previo para poder recibir el material de votación. Además, brindó detalles sobre la llegada de Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, prevista para esta semana.

Para participar de los comicios, los electores deben estar inscriptos desde hace al menos seis meses en el Registro de Italianos Residentes en el Exterior (Aire) dentro de la circunscripción correspondiente. El sufragio se emitirá por correspondencia y los sobres deberán llegar a la sede consular a más tardar el 4 de diciembre.

“El material electoral será enviado únicamente a quienes hayan presentado una solicitud expresa de inscripción en el padrón electoral para las elecciones de los Comites”, indicó Romano, al remarcar la importancia de completar este paso.

El papel de los Comités y el peso de la colectividad

Los Comités de los Italianos en el Exterior (Comites) son organismos de representación de los ciudadanos residentes fuera de Italia ante las embajadas y consulados. Sus integrantes se renuevan cada cinco años, mantienen un vínculo directo con las autoridades consulares y participan en iniciativas destinadas a atender las necesidades de la comunidad. El comité correspondiente a la jurisdicción de Rosario está integrado por 18 miembros.

“Su rol es muy importante. Tienen la misión de preservar la memoria histórica de la inmigración italiana, promover la integración y poner en valor el aporte de la colectividad en las sociedades donde desarrollan su actividad. También trabajan en proyectos de difusión, promoción cultural y asistencia a los ciudadanos”, señaló el diplomático.

Romano también se refirió a la dimensión de esta comunidad en el país: “Argentina alberga la mayor colectividad de italianos residentes en el exterior a nivel mundial, con más de un millón de ciudadanos registrados”. En cuanto a la circunscripción rosarina, precisó: “Hay más de 185.000, de los cuales tenemos casi 80.000 en la ciudad de Rosario”.

Según los datos proporcionados, Santa Fe capital reúne la segunda concentración más numerosa dentro de la región. Asimismo, el diplomático señaló que la representación consular rosarina ocupa el segundo lugar del país por cantidad de personas registradas, ubicándose detrás de Buenos Aires.

“La circunscripción de Rosario comprende las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y una parte del norte de Buenos Aires”, aclaró Romano.

La visita de un funcionario del gobierno italiano

La agenda diplomática sumará otro acontecimiento central el miércoles y jueves, cuando Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, llegue a Santa Fe y a Rosario.

Durante su estadía, están previstos encuentros con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y referentes de instituciones vinculadas con la colectividad. Romano resaltó el significado de esta comitiva: “Será un momento muy importante para fortalecer las relaciones entre Italia y la provincia de Santa Fe”.

Estas reuniones permitirán profundizar el diálogo entre las autoridades de ambos países y las administraciones locales, en una región donde la inmigración y el trabajo de numerosas instituciones mantienen vigentes los vínculos históricos con el país europeo.

Primeros meses de gestión en Rosario

Nacido en Roma, Filippo Romano asumió su actual función el 27 de julio. No es su primera experiencia en Argentina: entre 2019 y 2023 se desempeñó como cónsul general en La Plata.

Al referirse a su nuevo destino, destacó la excelente recepción de las autoridades e instituciones locales y describió a Rosario como “una ciudad muy dinámica”, tanto por su actividad económica como por su vida cultural.

“Tiene un crecimiento importante que como consulado queremos acompañar”, expresó. Entre sus objetivos, mencionó el trabajo conjunto con las entidades de la región y la promoción de la lengua y la cultura italiana.

Cómo participar de las elecciones

La inscripción en el padrón permanecerá abierta hasta las 23.59 del 4 de noviembre, hora argentina. Pueden registrarse los ciudadanos italianos que hayan cumplido 18 años al 4 de diciembre, fecha límite para la recepción de los votos.

El formulario puede descargarse desde consrosario.esteri.it o a través del enlace difundido por la cuenta de Instagram @comitesrosario. La solicitud, firmada por el titular, debe acompañarse con una copia del DNI y puede presentarse personalmente en el consulado, enviarse por correo postal o remitirse por correo electrónico a [email protected].

Una vez inscritos, los interesados recibirán por correo el material necesario para votar, que deberán completar y devolver por correspondencia dentro del plazo establecido.

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