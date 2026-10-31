Detienen a un adulto y a un menor de edad por venta de drogas

Fueron apresados en distintos operativos mientras vendían marihuana y cocaína. Efectivos policiales secuestraron la droga y el dinero que habían recaudado

En dos operativos distintos, efectivos policiales detuvieron a un hombre adulto y a un menor de edad por venta de drogas . En los procedimientos también secuestraron marihuana, cocaína y dinero en efectivo.

Efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería de la Policía acudieron, en primer lugar, a Santiago y Chuquisaca, en la zona sudoeste . Arribaron al lugar tras un aviso de vecinos que vieron a un hombre que podría estar comercializando estupefacientes. Al llegar, los agentes observaron que la persona circulaba en bicicleta e intentó evitar el contacto policial.

Tras detenerlo, el mismo fue identificado como Facundo Ariel S., de 27 años. Los agentes lo requisaron y le encontraron 30 envoltorios de nailon transparente con cocaína. También secuestraron 54.000 pesos y una bicicleta . El procedimiento quedó asentado en la Comisaría 21ª.

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Horas después, en la madrugada del sábado, personal del Comando Radioeléctrico realizaba un patrullaje en Beruti y Oriental, en la zona sur. Allí observaron a un adolescente que aceleró el paso al advertir a los efectivos. Tras detenerlo, constataron que tenía 17 años y, tras requisarlo, le hallaron nueve bolsas de nailon con marihuana.

Tras consultar con la Fiscalía de Menores, el adolescente fue aprehendido y las actuaciones fueron trasladadas a la Sub Comisaría 19ª.