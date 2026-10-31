Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico En concordancia con la festividad, se pueden preparar snacks con la estética de miedo ideales para sorprender a los más chicos. 31 de octubre 2026 · 09:10hs

Halloween es el momento ideal para jugar con recetas y entretener a los más chicos

Este sábado en Estados Unidos y gran parte del hemisferio norte se celebra Halloween, una fiesta que de a poco se fue globalizando e importando a diferentes países. Así, el 31 de octubre se ha convertido en todo un evento cultural en el que la gente se disfraza y adopta una estética de terror.

Halloween, o la Noche de Brujas, se originó hace unos 3000 años con el festejo del “año nuevo celta”. Además, existía la creencia de que esa noche, los muertos podían regresar entre los vivos, permitiendo que tanto espíritus benevolentes como malévolos cruzaran al mundo físico.

Es así que la festividad está asociada al susto y a lo terrorífico. En estas fechas se acostumbra a darle play a las películas de terror más escalofriantes y, en Estados Unidos, hasta se decoran las casas con elementos de miedo. En Argentina, el furor por esta fiesta es menor, pero muchos chicos disfrutan de la posibilidad de disfrazarse y jugar con el terror.

Es así que, quienes quieran jugar a armar una pequeña Noche de Brujas en casa, tienen que conocer algunas de las recetas más sencillas para entretener a los más chicos con snacks aterradores.

>> Leer más: Modo Halloween: Las mejores películas de terror en cada plataforma Cinco recetas más que sencillas para armar una noche terrorífica en casa La cocinera Paulina Cocina, comparte algunas de las recetas más sencillas con la temática Halloween para copiar en casa. Estas incluyen chupetines fantasmas, galletitas murciélago, panchos de dedos, bananas fantasmas, pizzetas con fantasmitas, escobitas de bruja hechas con grisines y más.