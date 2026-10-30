Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente a balazos: fue condenado a 15 años de prisión

La jueza de Primera Instancia Hebe Marcogliese homologó, este viernes, un procedimiento de juicio abreviado en el que condenó a Alan Sandoval (21) a 15 años de prisión por el brutal asesinato de Iván Jagich mientras este estaba cortándose el pelo en una barbería de zona sur .

El procedimiento abreviado fue presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa de Sandoval, a quien se lo acusó de los delitos de homicidio simple agravado por emplear un arma de fuego, tentativa de homicidio simple agravado por uso de arma de fuego, en calidad de coautor, y por portación de arma de fuego de guerra.

El caso, ocurrido el 1º de abril de 2025, se trató de un brutal asesinato en una barbería ubicada en Khantuta al 1500, en barrio Las Flores . A las 16.30, según recontruyó la fiscal Carla Ranciari, Sandoval ingresó al comercio junto a un menor de edad (que fue puesto a disposición del Juzgado de Menores) y conforme a una planificación establecida, le efectuó 9 disparos a Jagich, quien se encontraba cortándose el pelo. Jagich murió en el lugar y otra persona fue herida.

Sandoval quedó preso dos días después de ocurrido el asesinato durante un control policial en la vía pública. Vivía en Las Flores, jugó al fútbol en las inferiores de Boca e intentó hacerse lugar en esa profesión hasta que volvió a su barrio.

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Desde un principio quedó claro que no se había tratado de un hecho de robo ni de un ataque hacia el comercio o sus encargados. De la misma manera fue prácticamente una certeza que el objetivo de los sicarios había sido matar a Jagich, quien terminó con nueve balazos en el cuerpo. Todo ocurrió delante de testigos que luego brindaron detalles que la Fiscalía utilizó para imputar a Sandoval como el autor de los disparos.

Un trasfondo entre rumores

Oficialmente no trascendieron detalles sobre el contexto en el cual fue asesinado Iván Jagich ni el posible trasfondo que pueda explicar, aunque sea en parte, por qué dos personas fueron a buscarlo a la barbería para matarlo. Sí se supo que había llegado a ese local manejando un Polo Track que estaba a nombre de una mujer que es familiar de un miembro de Los Monos asesinado en 2024.

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Este joven se llamaba Gonzalo Barrientos y la Fiscalía lo había ubicado como parte de la asociación ilícita liderada por Luciano "Lucho" Cantero, hijo de Claudio "Pájaro" Cantero, líder de Los Monos asesinado en 2013. En esa investigación, la Justicia lo consideraba como la entonces pareja de Lorena Verdún, viuda del Pájaro y también miembro de la banda, condenada junto a su hijo en noviembre pasado. Por esa misma causa Barrientos estaba prófugo cuando el 3 de marzo de 2024 lo acribillaron en una fiesta en una casa alquilada en Andino.

Por otro lado, el menor que fue puesto a disposición del Juzgado de Menores también es miembro de una de las familias que integran las bases de Los Monos. Son datos que, junto a versiones de calle, configuran al crimen de Jagich como una especie de ajuste interno. Según una de estas hipótesis la víctima tenía vínculos con la barra brava de Rosario Central.