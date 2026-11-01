Planazo de domingo: una muestra que recorre cuatro décadas de Charly García en Rosario

La exposición sobre el legendario músico abre a las 17, en el Galpón 11, con charlas, activaciones especiales y música en vivo. Entrada gratis

Este domingo, a las 17, en el Galpón 11 se inaugura RosariGarcía, una muestra, un homenaje y un viaje de cuatro décadas que propone un recorrido fotográfico y audiovisual por las visitas de Charly García a Rosario y por el vínculo que construyó con la ciudad.

El material reúne registros de fotógrafos profesionales, fotografías caseras nunca vistas, afiches de conciertos y videos filmados en camarines, bares, teatros y estadios. Son imágenes que muestran una dimensión cotidiana e íntima del artista y que, en conjunto, dibujan un mapa de los lugares donde dejó su inconfundible huella.

A las 18, se realizará la charla “La fianza la pagó un amigo: Juan Yacob abre el archivo de Charly García en Rosario”. Yacob y Roque Di Pietro conversarán sobre la obra de García, su costado más íntimo y su relación con la ciudad. Durante el encuentro se proyectarán videos con imágenes de archivo inéditas.

Juan Yacob fue productor de los recitales de Charly en Rosario y, a lo largo de los años de relación con el artista, registró sus visitas en fotos y videos.

Roque Di Pietro es periodista, escritor y editor, especialista en la obra de Charly García. Es autor de los dos volúmenes de Esta noche toca Charly, un recorrido monumental y minucioso por los recitales del artista.

Música en vivo

La jornada incluirá además un show a cargo de Ale Mahfud, Lucio Mancilla, Cande Gasser y Sofi Gaggioli, que propondrán un recorrido acústico por los temas más emblemáticos de Charly.

RosariGarcía podrá visitarse los sábados, domingos y feriados, de 17 a 21 h, en el Galpón 11 (Estévez Boero 980). Entrada libre y gratuita.