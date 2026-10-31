El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: "Era dinero para sueldos y alquileres"

Fue sorprendido por delincuentes en Illia y Dorrego, donde le robaron 28 millones de pesos que consiguió tras vender un auto para hacer frente a compromisos

La esquina de Arturo Illia y Dorrego, donde ocurrió el robo al dueño de la empresa Servicios Integrales del Vidrio

Una violenta salidera en el centro de Rosario golpeó de lleno a una empresa familiar que tuvo que vender un auto para hacer frente a los compromisos asumidos . "Hoy nos tocó a nosotros, nos robaron el dinero destinado a sueldos y alquileres ", señaló la firma Servicios Integral del Vidrio (Sividrios) en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, relatan brevemente el robo al dueño de la empresa, Ángel M., de 67 años, que fue sorprendido en Arturo Illia, entre Dorrego e Italia, según contó La Capital este viernes . Al hombre lo interceptaron, encerraron y violentaron para robarle el dinero que "no era un ahorro ni para una compra personal", explicaron.

Tanto a la policía como por redes sociales, Ángel y la empresa contaron que ese dinero pertenecía a la venta de un vehículo que tuvieron que hacer para pagar sueldos y el alquiler del negocio, ubicado en 27 de Febrero al 2500.

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El hecho se dio antes de las 15 del jueves, cuando Ángel salió de un banco por calle Santa Fe, se dirigió a un estacionamiento del microcentro y emprendió el regreso hacia la firma. Al llegar a la intersección de Arturo Illia y Dorrego, delincuentes violentaron el auto que manejaba, rompiendo el vidrio trasero del lado derecho. Los ladrones se llevaron 28 millones de pesos, camisetas de Vélez, un monedero con medicación y otros elementos de menor valor.

Dolor en la empresa rosarina

Desde la cuenta oficial de Sividrios lamentaron el hecho y aseguraron que "detrás de ese dinero había trabajo, familias, obligaciones y una empresa haciendo lo posible para seguir adelante".

De todas formas, para la empresa de la zona sur lo más difícil de afrontar no es la pérdida económica sino "el miedo" de ver "el auto destruido, de vivir una situación de violencia en segundos, de ver a un padre quedar temblando después de lo ocurrido".

"Queremos hacerlo público porque situaciones como esta no pueden convertirse en algo normal", dijeron desde la empresa, e instaron a "no naturalizar salir a trabajar con miedo o que alguien pueda ser seguido, interceptado y atacado en plena ciudad". Tampoco "que el esfuerzo de meses pueda desaparecer en unos minutos".

Desde la empresa reconocieron su intención de hacer público el hecho porque "detrás de cada hecho de inseguridad hay personas, hay trabajadores, hay familias, hay empresas intentando sostenerse y hay miedo".

En la misma publicación, la empresa criticó la demora en la llegada de los agentes de la policía: "Cuatro llamadas y aparecieron a los 45 minutos".

El robo al dueño de la vidriería

En la tarde del jueves, un hombre de 67 años fue víctima de una salidera bancaria cuando, al menos dos hombres en moto, le sustrajeron una mochila con 28 millones de pesos que estaba sobre una de las butacas del vehículo. Al momento del robo, Ángel M. se encontraba con su auto en la zona de la costa, precisamente en Arturo Illia entre Dorrego e Italia.

Aproximadamente a las 14.40, se encontraba circulando a bordo de su automóvil y al llegar a Dorrego, se detuvo por cuestiones de tránsito y se percató de que alguien estaba golpeando el techo del auto desde la puerta trasera izquierda hasta hacer estallar uno de los vidrios traseros para robar el dinero mencionado.

Ángel pudo ver que el agresor se movía junto a un cómplice, otro hombre que se bajó de una moto: "Era una motocicleta grande, no recuerdo marca ni dominio, creo que era color roja o dorada. La mochila sustraída era de cuero, color marrón, luego ambos huyeron arriba de la moto y en contramano rumbo al Monumento Nacional a la Bandera, por la zona del bajo. Los dos tenían puesto cascos y llevaban camperas".

"Sospecho que estas personas que sustrajeron mi mochila sabían que tenía el dinero ahí", dijo. En tanto al momento del robo sostuvo que "había muchas personas en el lugar y cámaras de videovigilancia sobre calle Arturo Illia".