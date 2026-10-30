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Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

El secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, destacó que la superficie recuperada es seis veces la del parque de la Independencia

30 de octubre 2026 · 11:47hs
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La Reserva Municipal Los Tres Cerros es parte del Legado Deliot en las islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La Reserva Municipal Los Tres Cerros es parte del Legado Deliot en las islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario.

La Municipalidad de Rosario tomó posesión este jueves de más de 800 hectáreas del Legado Deliot, un gran sector de las islas enterrianas que fue parte de una larga disputa judicial. Fuentes oficiales confirmaron que ya dieron los primeros pasos para la ampliación de la Reserva Los Tres Cerros sobre ese sector.

El secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, dijo que vivió "un día histórico" durante el ingreso a un amplio lugar que hasta ahora estaba destinado a la producción agropecuaria. "Es como hablar de seis veces y media el parque de la Independencia en el humedal", comentó a través de LT8 sobre el espacio que administrará el Estado a partir del fallo dictado hace un año.

"No es un terreno, estamos hablando de una gran área de biodiversidad, donde tenemos la posibilidad de conservar especies de flora y fauna, distintas especies de aves que son fáciles de visualizar adentro de la reserva", señaló el funcionario. Luego, agregó: "Queremos que sea un patrimonio para la ciudad".

¿Qué hizo la Municipalidad en las islas del Legado Deliot?

Marelli dijo que este jueves empezó el relevamiento del humedal, "incluso con las personas que estuvieron en litigio", los propietarios anteriores. "Estuvimos visualizando gran parte de esos lugares, haciendo vuelos con dron", acotó.

El secretario municipal sostuvo que la primera etapa de trabajo consiste en "relevar, inventariar y determinar todo lo que hay en el lugar, lo que corresponde retirar y cuál es la magnitud del daño que se pudo haber hecho" en materia ambiental. En cuanto a los antecedentes de explotación agropecuaria, mencionó que quedan algunos galpones construidos y otra infraestructura vinculada a la actividad.

>> Leer más: La historia de Deliot y el destino de su herencia millonaria

El titular de la cartera de Ambiente y Espacio Público ratificó el plan de expandir la reserva después de 20 años de batalla judicial para acceder al uso pleno de 1.764 hectáreas donadas en 1948 por el filántropo Carlos Deliot. "Nosotros consideramos que es difícil querer lo que no se conoce y es bueno que la gente vea que tenemos esto, que también nos va a servir para el cuidado del humedal que tenemos frente a la ciudad".

"Queremos que algunos espacios sea visitados para ecoturismo", explicaron desde el Palacio de los Leones. Otros sectores se utilizarán para investigación y también para educación ambiental.

¿Dónde está la Reserva Municipal Los tres Cerros?

La Reserva Municipal Los Tres Cerros está a una hora de navegación desde la orilla santafesina del río Paraná. Ahora se sumaron dos accesos que las autoridades antes no disponían, incluyendo una entrada por tierra ubicada a 10 kilómetros desde el peaje del puente a Victoria.

En los últimos 20 años, el humedal fue modificado para desarrollar la ganadería. Las intervenciones previas comprenden la construcción de teraplenes que modificaron el curso natural del agua, la construcción de caminos, viviendas y galpones.

Marelli recordó que el fallo judicial para la devolución de las tierras contempla distintas compensaciones por el daño ambiental. Mientras tanto, la Municipalidad apunta a lograr una recuperación gradual del área y tratar de aprovechar algunas instalaciones en vez de desmantelar todo lo que hicieron los propietarios anteriores, siempre y cuando permita restaurar el humedal.

El proceso contará con la intervención del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y las organizaciones que integran la Comisión Multisectorial Legado Deliot. También participará personal de Protección Civil en tareas coordinadas con los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe.

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