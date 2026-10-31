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Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Desde Defensa Civil remarcaron que se debe respetar la convivencia en las orillas de clubes y paradores, que también son hábitat natural de la fauna silvestre

Tomás Barrandeguy

Por Tomás Barrandeguy

31 de octubre 2026 · 17:49hs
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El coipo es uno de los roedores que pueden llegar con las ondas de crecida del río Paraná a las costas de Rosario.

Foto: Julián Alonso / Sistema de Información de Biodiversidad

El coipo es uno de los roedores que pueden llegar con las ondas de crecida del río Paraná a las costas de Rosario.

La altura del nivel del río Paraná continúa ascendiendo paulatinamente a medida que se siguen desarrollando lluvias en el noreste de Argentina y el sur de Brasil. Esta situación, derivada del desarrollo de El Niño, tiene distintas consecuencias y una de ellas es la aparición de animales silvestres en zonas urbanas.

Las eventuales ondas de crecida del río Paraná no sólo traen agua: también vienen animales que son trasladados por la corriente por diversos motivos. Por eso, es necesario saber cómo interactuar y a quién recurrir en caso de encontrarse con algún ejemplar de fauna silvestre.

Por lo pronto, se vienen realizando capacitaciones tanto para personal de los clubes de la costa rosarina como para agentes ligados a dependencias del Estado que pueden intervenir en operativos de rescate de animales.

Qué animales pueden llegar con la crecida

La última vez que Rosario experimentó un fenómeno El Niño muy fuerte, como el que se prevé para este período en curso hasta, al menos, febrero de 2027, fue entre el fin de 2015 y el principio de 2016. Esa ocasión, indicó a La Capital el titular de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Rosario, Gonzalo Ratner, servirá como base de experiencia para afrontar este nuevo fenómeno.

"En todo fenómeno de El Niño fuerte, se terminan generando, en algún momento, algunas ondas de crecida. Empezamos a tener mayor frecuencia de encuentros con fauna autóctona porque hay menor superficie de hábitat para ellos y porque convivimos (con los animales) en el mismo lugar", explicó.

Ratner precisó que ante un encuentro con algún animal en el marco de la crecida del río Paraná, primero se debe intentar reconocer qué tipo de especie es. En ese sentido, indicó que tanto en la costa de Rosario como en los paradores de la isla "hay mucha mayor posibilidad de encontrarnos con serpientes, carpinchos, coipos, iguanas, roedores y hasta algún yacaré".

Luego remarcó la importancia de identificar en qué lugar se da el encuentro. Este punto es fundamental para saber si se debe montar un operativo o no: "Si es en la orilla del río, es su hábitat y no hay que ir a sacarlo sino que hay que respetarlo porque también convivimos con ellos. Hay que entender que cuando sube el agua, se inundan madrigueras y los lugares donde viven y tenemos que tratar de convivir".

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Qué hacer ante el encuentro con un animal en una zona urbana

Por el contrario, un encuentro en una zona urbana sí amerita llamar al 911 o al 103 para que intervenga la Policía Ecológica o agentes de Defensa Civil para aplicar protocolos de protección tanto para las personas como para los animales.

Ante este tipo de situaciones, Ratner explicó: "Se debe mantener una distancia prudente y tratar de evitar que otros dañen al animal. Después, activar los números de emergencia (911 o 103)".

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"En este contexto de El Niño estamos sumando a la coordinación a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad y al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, que cuenta con la sede Ribera (bajo el puente Rosario-Victoria) donde se recepcionan los animales que se rescatan en lugares urbanos para después restituirlos", agregó.

Capacitación

Este sábado, en el Bosque de los Constituyentes, personal del refugio MundoAparte desarrolló una capacitación para agentes de distintas dependencias del Estado que participan en operativos de rescate de fauna silvestre.

Con unos 100 inscriptos de más de 10 localidades de la región, entre las que se contabilizó Rosario, desde bomberos y policías hasta guardavidas y personal de Defensa Civil se capacitaron sobre cómo actuar en tareas de rescate de fauna silvestre, sobre todo en métodos de contención física de aves, mamíferos y reptiles.

"El foco se hizo en animales silvestres que pueden aparecer en zonas urbanas a raíz de las tormentas y la crecida del río Paraná, para prever porque en los próximos meses puede haber más apariciones de fauna y más intervenciones de personal estatal. Estas herramientas son para que ellos se cuiden y para que cuiden a los animales", indicó Franco Peruggino, referente de MundoAparte.

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