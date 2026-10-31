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San Lorenzo empató y Newell's clasificará a la fase final si derrota a Unión

El conjunto rojinegro depende de sí mismo para asegurarse un lugar en la etapa decisiva, tras el 2 a 2 del Ciclón ante Vélez en Liniers. Los citados por Kudelka

31 de octubre 2026 · 21:38hs
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San Lorenzo perdía 2 a 0 ante Vélez y logró empatarlo 2 a 2.

Club Atlético San Lorenzo

San Lorenzo perdía 2 a 0 ante Vélez y logró empatarlo 2 a 2.

Newell's se benefició este sábado con el empate de San Lorenzo frente a Vélez 2 a 2 en Liniers. Es que la Lepra dependerá de si mismo, con una victora este domingo sobre Unión, para clasificar directamente a la fase final, sin necesidad de definir su futuro en la última fecha.

A la Lepra le alcanzará con un triunfo frente a Unión. Si lo consigue, quedará 5 puntos arriba del Ciclón y 7 de el Tatengue, rivales directos, con 3 puntos por jugarse.

La victoria le permitirá a Newell's sacar una diferencia de puntos indescontable a estos dos conjuntos que lo persiguen y que hoy se encuentran fuera del grupo de los clasificados.

San Lorenzo lo perdía 2 a 0

La situación pudo ser aún más favorable para el equipo de Frank Kudelka si San Lorenzo perdía en Liniers. Porque le hubiese alcanzado con un empate frente a Unión para conseguir la clasificación.

No estuvo tan lejos de darse ese resultado. Vélez lo ganaba 2 a 0, con goles de Matías Pellegrini y Juan Cruz Policella. Pero el Ciclón reaccionó y lo igualó, con los tantos de Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

>> Leer más: Gestiones de Newell's para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Unión está a 4 puntos del conjunto de Kudelka. Si no le gana este domingo en el Coloso, no podrá alcanzarlo. Pero quizás mantenga la chance de clasificar, algo que dependerá de los resultados de Gimnasia de Mendoza e Independiente.

Los concentrados de Newell's

El plantel de Newell's concentró el sábado en Bella Vista con 24 futbolistas. No fueron citados Lautaro Giannetti, Rodrigo Herrera y Franco Escobar.

El parte médico del club informó que Bruno Cabrera y Franco Escobar tienen lesiones musculares en el bíceps crural y en el soleo, respectivamente, por lo que no estarán a disposición.

Acerca de Rodrigo Herrera, en el partido pasado se informó que sufrió un traumatismo en el pie derecho.

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