Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

La policía encontró al animal en un terreno de Granadero Baigorria. Después del rescate lo trasladarán a la ciudad de Santa Fe

Hace un mes y medio, la Policía de Santa Fe rescató a un aguará guazú después de un largo e inusual operativo en la zona oeste de Rosario. Este sábado se llevó a cabo otro procedimiento similar al norte de la ciudad, aunque esta vez lo encontraron en una habitación en construcción .

Fuentes oficiales detallaron que el animal fue rescatado en un terreno de Granadero Baigorria , a unas pocas cuadras de la avenida Circunvalación. El personal a cargo del traslado comprobó que se encontraba en buen estado de salud general, pero no trascendieron pistas ni testimonios con respecto a su procedencia.

El gran zorro terminó encerrado en una jaula especial tras la intervención de la Brigada Ecológica de Rescate Animal (Bera) . Un grupo de seis agentes se encargó de llevárselo como primer paso para tratar de reinsertarlo en su hábitat natural, lejos de la región.

El operativo policial arrancó muy temprano este fin de semana. La denuncia a través del 911 ingresó cerca de las 7 de la mañana, cuando la Central de Emergencias recibió un llamado desde la zona de Fournier y Viamonte .

Video: Policía de Santa Fe.

En primera instancia, integrantes del Comando Radioeléctrico fueron a revisar el terreno de una obra en construcción y confirmaron que había un aguará guazú. En ese momento notaron que había ingresado a una habitación del inmueble.

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Dada la situación, la Brigada Ecológica fue convocada para rescatar al animal. Mediante técnicas no invasivas, lograron introducirlo dentro de una jaula y lo retiraron del lugar.

Si bien el aguará guazú quedó resguardado en Rosario, sólo se trata de una estadía transitoria. La policía adelantó que lo trasladarán al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de Fauna La Esmeralda, al norte de la ciudad de Santa Fe.

¿Qué hay que hacer si aparece un aguará guazú?

Según fuentes del gobierno provincial, ninguna persona debe tratar de capturar al animal en una zona urbana o periurbana. Se trata de una especie silvestre protegida y declarada Monumento Natural Provincial.

Foto: Policía de Santa Fe.

En caso de avistamiento, las autoridades recomiendan llamar de inmediato al 911 y mantener distancia frente al aguará guazú hasta que intervenga personal especializado. Tampoco hay que acorrarlarlos o intentar alimentarlos en esas circunstancias.