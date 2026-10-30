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La Municipalidad de Rosario pisa el acelerador con Uber y DiDi: "Vamos a ir rápido"

Las empresas tendrán 90 días desde la promulgación de la ordenanza para adecuarse a la nueva regulación de servicios de transporte privados

30 de octubre 2026 · 09:10hs
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Uber y Didi podrán utilizarse formalmente en la ciudad después de varios años.

Foto: Archivo / La Capital

Uber y Didi podrán utilizarse formalmente en la ciudad después de varios años.

El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, dijo que este viernes que no hay tiempo que perder en el proceso de legalización de Uber y Didi dentro de Rosario. El día después de la aprobación de los cambios de normativa en el Concejo, anticipó: "Vamos a ir rápido en esto".

El funcionario se mostró conforme con el resultado de la votación del último jueves en el Palacio Vasallo, donde el oficialismo logró la sanción de un proyecto modificado para sumar el apoyo de La Libertad Avanza (LLA). "Esto le pone cierta normalidad a esta actividad. Ahora vendrá el momento de la reglamentación y fundamentalmente la inscripción en el registro de las aplicaciones que todavía no lo habían hecho", señaló.

En primer lugar, la Municipalidad tiene que promulgar la ordenanza sobre los servicios de transporte privados. Después, las plataformas que aún no estaban adecuadas a la regulación local deberán anotarse y cumplir con los nuevos requisitos establecidos, como el pedido de una licencia de conducir profesional a las personas que están al volante.

¿Qué falta para legalizar Uber y DiDi en Rosario?

Chale aclaró que todavía "hay algunos puntos que tienen que ser reglamentados" para que Uber, DiDi y las demás empresas puedan funcionar sin conflictos legales en la ciudad. Principalmente, el Poder Ejecutivo aún debe definir cómo se realizarán las inspecciones y controles para prevenir y sancionar infracciones.

Por otra parte, los conductores de plataformas tendrán un plazo máximo de un año desde la promulgación para sacar la licencia profesional D1. Sobre esta cuestión, el exconcejal de la Unión Cívica Radical (UCR) indicó: "Fue muy importante que se mantenga esto en el texto porque hace a la posibilidad de tener el seguro correspondiente, eso también es una obligación".

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La ordenanza aprobada este jueves mantiene la obligación de que las empresas se inscriban para contar con una habilitación del Estado a nivel local, pero flexibiliza las condiciones vigentes desde 2023. En este sentido, el secretario de Gobierno de Rosario recordó: "El registro ya existe y algunas venían operando en un marco legal a través del sistema de taxis y remises. Ahora, esto se amplía y se abre".

"Con esto debemos lograr mejores condiciones de seguridad", reclamó el representante del municipio. Entre otras cuestiones, insistió en la necesidad de tener acceso a la información de las plataformas. "No es para saber quién es el chofer ni es una cuestión de intromisión a la intimidad. Nos han servido mucho los GPS para la planificación del transporte", mencionó a modo de ejemplo. Mientras tanto, las aplicaciones contarán con 90 días para adaptarse y anotarse.

La discusión en el Concejo de Rosario sobre Uber

El exedil radical opinó que "se discutió mucho en un plano hiperideologizado" dentro del Concejo a la hora de analizar el uso de Uber y otras plataformas que todavía no estaban habilitadas. Representantes de la oposición plantearon que la reforma no beneficiará a los usuarios ni a los trabajadores a largo plazo. "Cada vez estoy más lejos de la posición que sostuvo ayer buena parte del peronismo y Ciudad Futura. Quedó demostrado que el éxito de las aplicaciones ha sido justamente establecer de manera más flexible la tarifa", manifestó. Luego añadió que las plataformas no podrían cobrar demasiado caro ni copar el mercado con los coches particulares "porque se irían del mercado definitivamente".

Chale subrayó que el sentido del proyecto nunca fue la regulación del valor de los viajes. Así aclaró que prefiere evitar las conjeturas sobre los posibles aumentos. Al respecto, acotó: "Eso es futurología, no quiero entrar en eso. Son los usuarios los que terminan convalidando el funcionamiento".

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