La Capital | Zoom | Halloween

Halloween en familia: 5 películas imperdibles para el 31 de octubre

El terror puede disfrutarse en familia y a cualquier edad con películas que no provocan pesadillas. En esta nota, algunos clásicos para Halloween

31 de octubre 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Abracadabra es un film basado en la celebración de Halloween

"Abracadabra" es un film basado en la celebración de Halloween

Como todos los años, el 31 de octubre se celebra una de las festividades más famosas del hemisferio norte: Halloween. En alusión a esta noche de terror, existen miles de películas y series ideales para sumergirse en historias escalofriantes.

En este sentido, las plataformas de streaming están repletas de producciones para todo tipo de público, perfectas para disfrutar de una noche de cine de terror. Entre clásicos de siempre y estrenos renovados, lo cierto es que el terror puede disfrutarse en familia y a cualquier edad con películas que no provocan pesadillas.

A continuación, un compilado de las cinco mejores películas con temática de Noche de Brujas para mirar este 31 de octubre en familia.

>> Leer más: Se acerca Halloween: las mejores películas de terror en HBO Max

"Casper"

Uno de los clásicos para la noche de Halloween es, definitivamente, “Casper”. El film de 1995, dirigido por Brad Silberling, cuenta la historia de uno de los fantasmas más queridos del mundo cinematográfico.

En una antigua mansión habita Casper, un fantasma amable que vive con sus tres tíos traviesos y fiesteros. Cuando un cazafantasmas (Bill Pullman) llega junto a su hija Kat (Christina Ricci) para liberar la casa, Casper y la joven entablan una amistad que cambiará sus vidas. Se trata de una entrañable historia de los años noventa que combina humor, ternura y magia.

"Casper" en Argentina se puede ver a través de las plataformas de streaming como Disney + y Prime Video.

"Coraline y la puerta secreta"

Perfecta para una noche de Halloween en familia, esta película estrenada en 2009 y basada en la novela de Neil Gaiman mezcla fantasía, misterio y un toque de terror.

La historia sigue a Coraline Jones (voz de Dakota Fanning), una niña curiosa y aventurera de 11 años que se muda con sus padres a Oregón. Al explorar su nuevo hogar, descubre una puerta secreta que la conduce a un mundo paralelo, donde todo parece mejor hasta que comienza a mostrar su lado oscuro. Entre personajes excéntricos y situaciones escalofriantes, Coraline deberá usar su ingenio para regresar a casa y proteger a su familia.

“Coraline y la puerta secreta” se puede ver en plataformas como Mercado Play, Amazon Prime Video y Apple TV.

>> Leer más: Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube

"Los locos Addams"

Otro de los clásicos del terror familiar es la película de una de las familias más misteriosas y escalofriantes del mundo cinematográfico: "Los locos Addams". Ideal para quienes disfrutaron de las temporadas del éxito de Netflix "Merlina", este film de 1991 es una excelente opción para sumergirse en personajes excéntricos y una historia llena de humor negro.

La película sigue a la peculiar y adinerada familia Addams, cuya macabra vida se ve amenazada cuando el abogado Tully Alford (Dan Hedaya), endeudado con un usurero, planea infiltrarse en la familia haciéndose pasar por un falso tío para apoderarse del tesoro y la fortuna familiar.

Entre los fuertes de la película se destacan sus personajes excéntricos: Gómez y Morticia, el apasionado y romántico matrimonio; Merlina y Pericles, sus hijos traviesos; el extravagante Tío Lucas; la abuela Addams; el mayordomo Largo, que recuerda a Frankenstein; y Dedos, la mano amputada que sirve a la familia.

“Los locos Addams” está disponible en las plataformas de streaming Amazon Prime Video, Mercado Play y Paramount+.

“La casa con un reloj en las paredes”

Con un reparto de lujo que incluye a actores de la talla de Jack Black y Cate Blanchett, esta película estrenada en 2019 es ideal para que desde los más grandes hasta los más chicos puedan disfrutar de una historia de magia y suspenso sin miedo excesivo.

La historia sigue a Lewis (Owen Vaccaro), un niño de 10 años que, tras quedar huérfano, se muda con su excéntrico tío Jonathan (Jack Black) a una antigua mansión llena de secretos. Aunque en principio todo parecería normal, Lewis pronto descubrirá que tanto su tío como su vecina son magos y brujos.

Juntos intentan desentrañar el misterio de un reloj mágico oculto en las paredes de la mansión, creado con fines apocalípticos. Entre hechizos, aventuras y situaciones sobrenaturales, Lewis debe superar sus miedos y usar su ingenio para detener a los villanos y proteger a su familia.

Se puede disfrutar desde HBO Max, Amazon Prime Video y Apple TV.

"Abracadabra"

El film "Hocus Pocus", en español "Abracadabra", es un clásico de Halloween que nunca pasa de moda. Disponible en Disney+, cuenta la historia Winifred, Sarah y Mary Sanderson, tres hermanas brujas que en el siglo XVII fueron eran ejecutadas en Salem tras intentar robar la juventud de una niña.

Pero antes de morir dejaron una advertencia: podrían regresar durante una sola noche si alguien encendía la vela de la llama negra un 31 de octubre.

Cientos de años después, el joven Max Dennison enciende sin querer la vela y así trae de vuelta a las Sanderson. Junto a su hermana Dani, su amiga Allison y Max deberá evitar que las brujas consigan robar la energía de los niños del pueblo antes de que amanezca.

Cabe destacar que este clásico tuvo su secuela en 2022, "Hocus Pocus 2", en el que las actrices originales retomaron sus papeles para revivir este clásico de Halloween.

Noticias relacionadas
Pearl, de la saga X de Ti West, es un film ideal para disfrutar en Halloween

Se acerca Halloween: las mejores películas de terror en HBO Max

El Galpón 11 será escenario de la presentación en vivo de Volver a Sonar, una propuesta que reúne a músicas y músicos adultos mayores 

Nunca es tarde para volver a tocar: tres bandas de adultos mayores se presentan en el Galpón 11

Juan Marcelo, una de las dos partes del dúo Juan y Juan, falleció el miércoles pasado a los 82 años

Murió el cantante Juan Marcelo, ex miembro del dúo Juan y Juan

Pedro Rosemblat y Lali Espósito darán el sí pronto, aunque todavía no se sabe exactamente cuándo

Lali Espósito reveló detalles de su casamiento: vestido, invitados y luna de miel

Las más leídas

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Le dio positivo el test de alcoholemia pero no se llevaron el auto porque no había grúas

Le dio positivo el test de alcoholemia pero no se llevaron el auto porque no había grúas

En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

Lo último

Nunca es tarde para volver a tocar: tres bandas de adultos mayores se presentan en el Galpón 11

Nunca es tarde para volver a tocar: tres bandas de adultos mayores se presentan en el Galpón 11

Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Vóley: Normal 3, una Escuela con mucha mística que sueña con ser un club

Vóley: Normal 3, una "Escuela" con mucha mística que sueña con ser un club

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Docentes y organismos cuestionaron que el proyecto del oficialismo habilita las internaciones involuntarias y patologiza padecimientos como la ludopatía

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Por Matías Petisce
Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión

Sábado con nubes antes de un nuevo alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

Sábado con nubes antes de un nuevo alerta amarillo por tormentas

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Por Martín Stoianovich
Policiales

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Las más leídas
Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Le dio positivo el test de alcoholemia pero no se llevaron el auto porque no había grúas

Le dio positivo el test de alcoholemia pero no se llevaron el auto porque no había grúas

En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Ovación
Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina
Ovación

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina

Nicolás Goitea y Oscar Salomón: los dos candidatos a ocupar un lugar en la zaga central de Newells

Nicolás Goitea y Oscar Salomón: los dos candidatos a ocupar un lugar en la zaga central de Newell's

Gestiones de Newells para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Gestiones de Newell's para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Policiales
Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Una pareja, que estaba junto a su bebé, fue detenida por robo de cables en zona sur

Una pareja, que estaba junto a su bebé, fue detenida por robo de cables en zona sur

La Ciudad
Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Sábado con nubes antes de un nuevo alerta amarillo por tormentas

Sábado con nubes antes de un nuevo alerta amarillo por tormentas

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Aleart y la legalización de Uber: Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos

Aleart y la legalización de Uber: "Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos"

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Política

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Aleart y la legalización de Uber: Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos
La ciudad

Aleart y la legalización de Uber: "Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos"

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte
La Ciudad

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla
La Ciudad

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

Las dos estatuas que coronan un rascacielos rosarino y esconden una historia ligada al campo

Por Patricio de Mayo, para La Capital
Agro

Las dos estatuas que coronan un rascacielos rosarino y esconden una historia ligada al campo

La nutrición de la vaca puede definir el futuro productivo del ternero
Agro

La nutrición de la vaca puede definir el futuro productivo del ternero

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces
La ciudad

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos
Policiales

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial
Ovación

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: Es un win-win, ganan las mineras y las pymes
Política

Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: "Es un win-win, ganan las mineras y las pymes"

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino
La ciudad

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Otro lesionado en Newells: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga
Ovación

Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios
Economía

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes
El Mundo

Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes

Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un debate federal

Por Alvaro Torriglia
Economía

Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un "debate federal"

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
Ovación

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas
Policiales

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas