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La agrotecnológica Plantium despidió a más de 80 empleados en Villa Constitución

La compañía dedicada a desarrollar equipos de agricultura de precisión cerró temporalmente su planta en el sur de Santa Fe como consecuencia de la crisis que afecta al sector de la maquinaria agrícola nacional

31 de octubre 2026 · 16:59hs
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La empresa de innovación en tecnología agropecuaria Plantium cerró temporalmente su planta en Villa Constitución.

La empresa de innovación en tecnología agropecuaria Plantium cerró temporalmente su planta en Villa Constitución.

Plantium y su controlada Gentec, empresas pertenecientes a un grupo que desarrolla y vende productos de tecnología de precisión para el agro, cerraron de manera temporal su planta de Villa Constitución y despidieron a 84 empleados, en medio de una caída de ventas.

Los trabajadores del grupo nacional que produce equipos de precisión tecnológica para el agro se anoticiaron el viernes de la decisión patronal, cuando llegaron a la fábrica y se encontraron con las puertas cerradas.

Plantium es una compañía argentina especializada en agricultura de precisión, con desarrollos tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia de las tareas agrícolas, como monitores de siembra, pilotos automáticos y sistemas de gestión de datos. En 1996 comenzó a desarrollar actividades de ingeniería mecatrónica. Desde 2002 orientó su negocio hacia soluciones para el campo y posteriormente incorporó proyectos vinculados con robótica e inteligencia artificial. En 2022 inauguró en Rosario un centro de Investigación y Desarrollo, con más de 50 profesionales especializados. Gentec es proveedora de equipos para el agro.

Importación y demanda

El propietario y CEO de ambas compañías, Jorge Gentili, atribuyó la decisión a una serie de factores, entre los cuales el más importante es la caída de la demanda. Y aseguró que buscará retomar la actividad con una estructura más chica, de entre 60 y 70 personas. “Es imposible, pensé que lo íbamos a sortear, vino Expoagro y no pasó nada, Agroactiva tampoco y seguía endeudándome, no vendíamos la cantidad que necesitábamos y llegué a un límite que no puedo más”, expresó ante la prensa que se acercó a la sede de Villa Constitución.

El empresario aseguró que su intención no es abandonar definitivamente el negocio, sino reformular la compañía para seguir operando con una dotación mucho menor. Sin embargo, reconoció que hoy no tiene recursos para afrontar las indemnizaciones de los despedidos.

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Explicó que Gentec depende de fabricantes de maquinaria agrícola, varios de los cuales también atraviesan dificultades económicas. Sus principales clientes son Metalfor, Pauny y Agco. Según relató, la empresa acumuló alrededor de 500 millones de pesos de cuentas por cobrar en la calle, entre cheques rechazados y saldos de cuentas corrientes.

A eso se sumó la caída de la demanda. “En el campo, si tomás el dólar del 2025 al 2026 aumentó muy poco, el productor está frito. Intenté vender la empresa, buscar socios, pero llegó un límite que no va más", sostuvo. Las gestiones incluyeron conversaciones con potenciales compradores, entre ellos capitales chinos, pero ninguna alternativa prosperó.

La competencia de equipos importados desde China también influyó, los cuales ingresan al mercado argentino con precios considerablemente inferiores a los nacionales. Según explicó Fulvio Monti, secretario general del gremio de empleados de comercio de Villa Constitución, que representa a los trabajadores de Gentec, los sistemas de piloto automático pueden costar hasta cinco veces menos que sus equivalentes de fabricación local.

Despidos de empleados

“Nos enteramos a través de gente de la empresa de que estaban confeccionando cartas documento con los despidos”, relató Monti. El cierre temporal se produjo después de varios meses de negociaciones entre la empresa, los trabajadores y sus representantes gremiales.

Durante aproximadamente cuatro meses, los empleados cobraron sus salarios de manera fraccionada. En paralelo, comenzaron las conversaciones para reducir la dotación de personal. La propuesta contemplaba pasar de una plantilla cercana a los 200 empleados a otra de aproximadamente 70 personas. Un grupo de trabajadores aceptó evaluar retiros voluntarios. Pero la crisis se precipitó con los despidos y el gremio solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Monti señaló que la prioridad inmediata es garantizar que los trabajadores desvinculados reciban el dinero correspondiente.

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En rigor, los problemas de Plantium empezaron hace unos dos años antes, cuando se profundizó el modelo de atraso cambiario y apertura de importaciones. Hasta ese momento, la empresa se expandía en el sector de tecnología.

Cesantías en frigoríco del norte

Por otra parte, el frigorífico Friar, ubicado en Reconquista, intensificó su proceso de reestructuración. Paralizó un turno completo de faena y despidió a 80 trabajadores. La decisión golpe a la región pocas semanas después de que la corporación y el gremio representativo del sector cárnico convinieran disminuir las jornadas de labor con el propósito de morigerar el descenso operativo y prevenir cesantías masivas.

El complejo industrial central de la compañía en Reconquista nuclea a aproximadamente un millar de dependientes, al tiempo que la unidad productiva situada en Nelson nuclea a otros 350 operarios.

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El factor determinante detrás de esta coyuntura radica en la contracción de la actividad económica y del consumo doméstico de carne bovina. La factoría de Reconquista posee una capacidad instalada para procesar 850 animales diarios, operando actualmente en torno a los 500 ejemplares en promedio. La brecha mencionada evidencia el grado de capacidad improductiva que soporta el complejo, condicionando las expectativas de reactivación.

Desde el ámbito sindical se asoció esta problemática a una tendencia generalizada en la industria frigorífica nacional, caracterizada por la clausura de establecimientos volcados al abastecimiento interno y la reducción de plantillas. La problemática fue vinculada directamente a la "gran baja del consumo interno", vislumbrando un horizonte poco favorable para la actividad.

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