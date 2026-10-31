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Gestiones de Newell's para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

La visita del Papa alteró todos los cronogramas y Newell’s no estuvo exento. Pero el club le pidió a la AFA visitar a Instituto el fin de semana

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

31 de octubre 2026 · 00:29hs
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Walter Mazzantti maniobra en el último partido ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Newell’s se despide en el Coloso y luego debe ir a Alta Córdoba.

Leo Vincenti

Walter Mazzantti maniobra en el último partido ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Newell’s se despide en el Coloso y luego debe ir a Alta Córdoba.

Newell’s tiene un partido trascendental este fin de semana ante Unión de Santa Fe en el Coloso del Parque pero, desde la dirigencia rojinegra, ya comienzan a analizar lo que puede llegar a ser el día y la hora de la última fecha de la Liga donde la Lepra deberá visitar al puntero del Grupo A, Instituto, en Córdoba, que además puede asegurar esa condición en su visita a Estudiantes y dependiendo de otros resultado.

Un triunfo ante el Tatengue el próximo domingo dejará al equipo del Parque Independencia a las puertas de quedar ya clasificado para los octavos de final del certamen pero, en caso que no suceda, tendrá que jugársela el fin de semana siguiente ante la Gloria para asegurar la presencia en la próxima fase.

La visita del Papa, alteró todos los cronogramas

Debido a lo que será la visita del Papa León XIV a la Argentina, desde la Asociación del Fútbol Argentino se definió durante la semana, que la fecha decimosexta del Clausura se dispute entre el miércoles 4 al viernes 6 de noviembre en la previa de los cotejos definidos de playoffs.

Claro que, para decidir precisamente cuáles y a qué hora serán los choques, teniendo en cuenta que los equipos que pelean por un objetivo (clasificación a octavos, tabla anual, pase a copas internacionales o descenso) deberán jugar en el mismo horario para no tener una ventaja deportiva sobre el otro.

En ese sentido y teniendo en cuenta el contexto, la dirigencia de Newell’s solicitó el día jueves en la reunión de Comité Ejecutivo de AFA, poder jugar con Instituto, fuera de los días definidos y agendar el encuentro sábado 7 o domingo 8 de noviembre.

Las lesiones que preocupan a Newell's

Este pedido, solicitado por los representantes del club del Parque, obedece a la cantidad de lesionados que tiene hoy la Lepra, y jugar el domingo con Unión le da poca posibilidad de recuperar a varios de los futbolistas que tiene lesionado el equipo de Kudelka.

En esa lista, aparecen en medio de un proceso de recuperación tanto Lautaro Giannetti como Rodrigo Herrera, quienes serían resguardados para el choque del domingo. Cabe recordar que el ex Vélez sufrió una lesión muscular y el volante tuvo un traumatismo óseo en el partido frente a Central Córdoba.

Esta semana, a la nómina de jugadores imposibilitados físicamente para jugar se agregaron tanto Bruno Cabrera como Franco Escobar, los dos con casi confirmadas lesiones musculares que, muy probablemente, no les permitirán estar en los dos encuentros decisivos de la primera fase.

Desde la entidad de calle Viamonte no tacharon la chance que el partido se juegue en uno de esos días. Cabe mencionar también, que la visita del Papa XIV llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre, es decir, algunos días después de la fecha solicitada. Ese factor se tendrá en cuenta a la hora de la decisión, por los operativos de seguridad y la llegada de miles de fieles a la ciudad.

El pedido leproso parece igual dificultoso de llevar adelante, aunque en nada se avanzará hasta que se termine la 15ª fecha y se sepa exactamente quién pelea por qué.

En ese sentido, la factibilidad de correr la jornada tendrá más chances si Newell’s ya queda clasificado y si Instituto ya asegura el primer lugar de la Zona A, con lo que definirá siempre de local. Habrá que esperar, sin dudas.

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