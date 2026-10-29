La Capital | Política | Unidos

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Radicales y socialistas no llegaron a un consenso y el oficialismo tuvo que postergar el tema en Diputados. Cruces calientes en la sesión

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

29 de octubre 2026 · 20:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
Unidos tuvo que sacar la ley de seguridad del temario de la sesión de Diputados. 

Unidos tuvo que sacar la ley de seguridad del temario de la sesión de Diputados. 

Unidos tiene mayoría en las dos Cámaras, pero no logra destrabar una de las leyes que más reclama Maximiliano Pullaro. Las diferencias entre radicales y socialistas obligaron al oficialismo a postergar en la sesión de este jueves de Diputados el proyecto que pide el gobernador para fortalecer la seguridad pública.

La iniciativa amplía las facultades de policías y fiscales. El gobierno sostiene que necesita nuevas herramientas para combatir el delito.

Las negociaciones entre los socios de la alianza ocuparon la mañana y las primeras horas de la tarde. Incluso demoraron una hora la sesión. El acuerdo no llegó.

Las diferencias dentro de Unidos y con la oposición

Los reparos apuntan a los allanamientos sin orden judicial, las declaraciones sin un defensor y los controles sobre las nuevas atribuciones policiales. La Corte, la Defensa Pública y los abogados plantearon objeciones. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) respaldó la necesidad de herramientas, aunque pidió ajustes.

Unidos optó por tratar los proyectos con dictamen, entre ellos la norma para combatir el robo de celulares. El debate expuso las diferencias.

El radical José Corral defendió los resultados del gobierno y pidió sostener el esfuerzo contra el delito predatorio. Recurrió a una comparación: como en un régimen, los primeros kilos se bajan rápido, pero después hay que seguir la dieta.

Celia Arena adelantó el rechazo del interbloque peronista y cuestionó la herencia que recibió Omar Perotti: “No asumimos en Disney, asumimos con un gobierno explotado”.

La exministra de Gobierno reivindicó el aporte de la gestión anterior a la mejora de la seguridad. “No busquen respuesta acá, justifiquen lo que votan”, lanzó.

El momento más tenso llegó cuando tomó la palabra Lionella Cattalini. “Vamos a calmarnos”, pidió la referente socialista tras los chispazos entre el radicalismo y el PS.

La legisladora recordó los obstáculos que enfrentó su partido cuando gobernaba, respaldó los resultados de Pullaro y reivindicó el papel de la Legislatura para mejorar las leyes. Reclamó acuerdos y ampliar la agenda al enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, el lavado de dinero y las armas.

Martín Rosúa recogió el guante. El radical destacó la baja del 70% de los homicidios y consideró irresponsable que la Legislatura no responda al Ejecutivo. Negó que las reformas transfieran poder a la policía y defendió el equilibrio entre herramientas, controles y garantías.

Desde la izquierda y la derecha llegaron alertas. Carlos del Frade advirtió sobre una nueva delegación de facultades policiales y un “estado de excepción”. Amalia Granata cuestionó el apuro y señaló que algunas disposiciones son inconstitucionales.

Al final, Unidos impuso su mayoría: el proyecto sobre celulares reunió 33 votos a favor, once negativos y dos abstenciones.

Las tensiones entre socialistas y radicales

El trasfondo es la pulseada entre los aliados principales. El radicalismo tiene al gobernador y domina el Senado. El socialismo controla la mitad del bloque de Unidos en Diputados.

La diputada Lionella Cattalini, referente del socialismo en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

La diputada Lionella Cattalini, referente del socialismo en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

El miércoles pasado, los ministros Pablo Cococcioni y Fabián Bastia tuvieron que reunirse con legisladores para destrabar el paquete (ingresó en mayo). El propio Pullaro reclamó las herramientas. Nada alcanzó.

“Todo mal con el socialismo. A cada rato suman una nueva diferencia”, deslizó a La Capital un referente radical.

La dinámica cambió. Otras veces, el Ejecutivo hizo concesiones para acercar posiciones. Esta vez no parece dispuesto a introducir grandes modificaciones en el texto.   

Leer más: Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte

Como graficó un referente de Unidos: los socios avanzan como dos autos de frente y cada uno espera que el otro mueva el volante.

Entre críticas opositoras por la interna, Unidos votó la preferencia para la próxima sesión. Tiene una semana más para acordar una ley clave para el gobierno.

Noticias relacionadas
El senador brasileño Flávio Bolsonaro se fue de su país hacia Ecuador y pasó por Argentina el martes 27 de octubre.

Bolsonaro: piden medidas de prueba en Comodoro Py y desestiman la denuncia en Misiones

Concejo Municipal de Rosario

En el día de la recuperación de la democracia: la política como servicio público

Pullaro en la apertura de la Expo Rigi.

Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte

lula le agradecio a macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a milei

Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei

Las más leídas

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Lo último

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

Básquet a todo o nada: empiezan las definiciones de la Liga Rosarina

Básquet a todo o nada: empiezan las definiciones de la Liga Rosarina

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Con una holgada mayoría de 18 votos afirmativos, el Concejo le abrió las puertas a las aplicaciones con una serie de requisitos

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Por Lucas Ameriso
Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Política

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces
La ciudad

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos
Policiales

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino
La ciudad

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Las más leídas
Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Ovación
Otro lesionado en Newells: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga
Ovación

Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

Otro lesionado en Newells: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

VAR semiautomático en Argentina: preparan su estreno en la final del Clausura

VAR semiautomático en Argentina: preparan su estreno en la final del Clausura

Policiales
Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos
La Ciudad

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio
La Ciudad

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026
La Región

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Procesaron a la partera Dolly por la primera denuncia sobre un bebé apropiado
La Ciudad

Procesaron a la partera Dolly por la primera denuncia sobre un bebé apropiado

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen
Policiales

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo
Policiales

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

Respeto en Pujato por la muerte de la mamá de Scaloni y un minuto de silencio en las canchas

Por Luis Castro
Ovación

Respeto en Pujato por la muerte de la mamá de Scaloni y un minuto de silencio en las canchas

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control
La Ciudad

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi
La Ciudad

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Exigen al gobierno que explique su complicidad con la fuga de Bolsonaro
Política

Exigen al gobierno que explique su "complicidad" con la fuga de Bolsonaro

Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes del PJ 
Política

Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes del PJ 

Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies
Zoom

Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas
La Ciudad

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes
Información General

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?
Política

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?