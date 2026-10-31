Nunca es tarde para volver a tocar: tres bandas de adultos mayores se presentan en el Galpón 11

Se formaron a partir de un programa municipal y cuentan cómo se preparan antes de subirse por primera vez al escenario para tocar y cantar ante hijos, nietos y nuevos espectadores

El Galpón 11 será escenario de la presentación en vivo de "Volver a Sonar", una propuesta que reúne a músicas y músicos adultos mayores

“La música con buena gente es terapia, me baja a tierra ante todos los problemas que tenemos y eso es mucho ”, dice Raúl Emilio Podestá, guitarrista de Vinilo, durante un descanso en pleno ensayo. Su banda será una de las tres que se presentarán en un recital este sábado 31 de octubre, a las 18, en el Galpón 11, en el marco del programa municipal para adultos mayores “Volver a Sonar +65” .

La propuesta apunta a personas mayores de 65 años que quieren retomar su vínculo con la música, reencontrarse con antiguos compañeros y dar forma a nuevos proyectos artísticos. Luego de una convocatoria y un proceso de selección, se conformaron tres bandas que, acompañadas y coordinadas por las músicas locales Mercedes Ianniello y Soledad Gauna , trabajaron en la construcción de una propuesta común a partir de sus recorridos individuales.

Después de meses de encuentros y ensayos , el trabajo se dará a conocer este sábado sobre el escenario del Galpón 11. La grilla estará integrada por Galpogasinos , con un repertorio de folclore y trova; Los Inoxidables , que interpretarán tango melódico; y Vinilo , que invitará a disfrutar del rock de las décadas del 60 y 70.

La Capital estuvo presente en uno de los ensayos de Vinilo, a pocos días de su primera presentación en vivo y, entre acordes, risas y canciones, el grupo ajustó los últimos detalles para llegar al escenario.

Un ensayo entre acordes, risas y complicidad

El grupo Vinilo se reunió durante muchos miércoles en el subsuelo del Galpón 11 para ensayar y ajustar los últimos detalles antes del concierto. Incluso sumaron algunas prácticas improvisadas en la casa de una de las integrantes para llegar preparados a la presentación.

“Ojo que en el escenario no podés hacer eso”, “Dale, arranquemos de nuevo”, “Hagamos el final y hagamos el empalme”. Las voces se cruzan mientras ensayan. Arrancan, se equivocan y prueban otra vez. Algunos se marcan las entradas entre sí, mientras otros acomodan el ritmo y los acordes con señas. Una de las integrantes aprovecha para bailar un poco, mientras en el piso las letras de las canciones y los acordes acompañan el ensayo.

Después de interpretar “Zapatos rotos”, enlazan con “El extraño de pelo largo”. Se ríen, pero no pierden la concentración. Al cierre de “Mañanas campestres”, llegan los aplausos para las cantantes. “¡Muy bien las voces!”, celebran.

Vinilo está integrado por Víctor Domínguez en batería; Raúl Emilio Podestá y Carlos Vera Marechal en guitarras; Juan Luis Rodríguez en teclados; Daniel López en bajo; e Isabel Roldán y Adriana Maini en voces. Hace varios meses que trabajan juntos, aunque cada uno llegó al programa con su propia historia: algunos son músicos amateurs, otros integraron distintas bandas a lo largo de sus vidas y también hay quienes tienen experiencia vinculada a la docencia.

Para Maini, la propuesta significó la oportunidad de reencontrarse con su pasión por el canto. “Canto desde que soy chica y eso no se pierde, incluso fui maestra de canto”, cuenta. También destaca el vínculo que se formó entre los integrantes: “Es un grupo hermoso. A esta edad es muy valioso hacer lo que nos gusta. Estoy muy contenta con el proyecto y espero que siga”.

Podestá, que está "en el umbral de los 75 años", toca la guitarra desde los 16 y asegura que nunca dejó de hacerlo. Sin embargo, para él, lo más importante de esta experiencia no pasa solamente por la música, sino también por las personas con las que comparte cada ensayo. “Buen músico se hace, buena persona se nace. Por eso me gusta encontrarme con buena gente para pasarla bien”, reflexiona.

Las expectativas por la presentación de este sábado también se hacen sentir entre los integrantes. López, el bajista, asegura: “Tenemos muchas expectativas. Yo voy para adelante como un caballo, empujo a todos. Van a venir mi mujer, mis hijos y mis nietos. Está bueno porque algunos me van a ver tocar por primera vez”.

Desde la coordinación, Mercedes Ianniello destaca el entusiasmo que se fue construyendo durante los ensayos. Resalta “el vínculo con la música, la alegría de esta gente y las ganas de hacer y compartir" y señala: "No se quieren ir, quieren seguir tocando. Hay mucho entusiasmo y eso es contagioso”. Por su parte, el subsecretario de Fortalecimiento Institucional y Sociocultural del municipio, Lucas de la Torre, remarca el protagonismo que adquirieron los participantes en este programa: “Es emocionante ver cómo quienes son destinatarios de las políticas destinadas a personas mayores de 65 años pasan a ser protagonistas de sus propios proyectos”.

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El concierto frente al río Paraná

Con el río Paraná como marco, el Galpón 11 será el escenario de la presentación de las tres bandas que se formaron a partir del programa “Volver a Sonar +65”.

Galpogasinos está integrado por Víctor Domínguez en batería; Claudio Petrocelli en bajo; Cecilia Traid en teclados; José Luis Oliva, Rubén Ledesma, Oscar Salvatore y Héctor Carrizo en guitarras y voces; y María del Carmen “Neny” González en voz y castañuelas. El grupo propone un repertorio de folclore y trova.

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Por su parte, Los Inoxidables está conformado por Héctor Arnal en teclados; Daniel Barrionuevo en guitarra; y Graciela Tolosa, Viviana Flores, Susan Faraone, Jorge Giordano, Mónica Sacchetti y Diego Paladini en voces. Su propuesta recorre el tango melódico.

El encuentro será con entrada libre y gratuita, este sábado 31 de octubre, a las 18, en el Galpón 11 (Estévez Boero 980).