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Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

Cursa un juicio por un homicidio ligado a otra intervención quirúrgica. Su defensa había interpuesto un recurso ante la Corte Suprema para disminuir la condena

31 de octubre 2026 · 19:29hs
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Silvina Luna

Silvina Luna

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso que presentó la defensa de Aníbal Lotocki (56), condenado a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves. De esa forma, quedó firme la decisión que había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, en febrero de 2022.

En el juicio, intervino el fiscal general Sandro Abraldes, que había realizado en su alegato una descripción de las condiciones en las que trabajaba el médico: “No atendía las más mínimas reglas de la práctica profesional: atendía en lugares sin habilitación, con productos que no podía usar e incluso quiso hacer responsable a sus pacientes por las consecuencias nocivas de su propio accionar delictivo”.

En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja de la defensa era inadmisible, por lo que desestimaron su presentación. En septiembre de este año, y a pedido del fiscal general, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 había ordenado la detención del médico en el marco de este proceso. “En caso de recuperar su libertad y de caras a enfrentarse nuevamente a cumplir una pena de prisión efectiva de envergadura, Aníbal Rubén Lotocki podría evadirse del accionar de la Justicia”, sostuvo el juez Jorge Romeo en su resolución.

Cambio en la condena

Lotocki había sido condenado a cuatro años de prisión el 9 de febrero de 2022, aunque esa condena abarcaba únicamente las lesiones que sufrieron sus pacientes. “Tengo por acreditado que Aníbal Rubén Lotocki, realizó intervenciones quirúrgicas a Silvina Luna, Stefanía Xipokitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, colocándoles en su cuerpo un producto de relleno del cual sólo se sabe que contenía microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA), en zonas y cantidad no aconsejadas”, había indicado en los fundamentos de la sentencia el por entonces juez Carlos Rengel Mirat.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estaba internada desde el 13 de junio del mismo año. La modelo sufría de una insuficiencia renal aguda producto de una mala praxis en una operación estética realizada por Lotocki en 2011 y aguardaba un trasplante de riñón, que se demoró tras haber contraído una bacteria que derivó en su internación durante dos meses y medio.

>> Leer más: La autopsia de Silvina Luna reveló el motivo de los dolores insoportables que sufría

El fiscal general Abraldes y las querellas presentaron recursos y, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena de 4 a 8 años porque consideró que también había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de 5 a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión. En esa resolución, Casación recordó que Lotocki había incurrido, como profesional de la salud, en un “relevante incumplimiento de los deberes propios de su rol de médico en su relación con el paciente”, por, entre otras cosas, omitir brindar información sobre los efectos de la sustancia en los cuerpos de sus pacientes.

La Sala III mencionó específicamente el caso de Trenchi, quien en la causa y también durante el juicio afirmó que le había solicitado a Lotocki que no utilice en su cuerpo el PMMA. Por ese motivo, los jueces consideraron que había estafado a la mujer debido a que había llevado adelante una operación distinta a la planeada y por la que le había cobrado.

Ante este fallo que amplió la condena y agravó la pena, la defensa que representa al médico decidió solicitar que otra sala del tribunal revise la decisión, lo que se conoce como “casación horizontal”. En su planteo, cuestionó que se lo haya condenado por estafa luego de una absolución y también se quejó por el monto de la pena, al que consideró "desproporcionado".

Juicio por homicidio

Actualmente Lotocki es juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 por homicidio simple con dolo eventual de un paciente tras una operación estética, en abril de 2021, en una clínica del barrio porteño de Caballito.

Según la investigación, Christian Zárate (50) fue la mañana del 15 de abril de 2021 hasta el Centro Médico Conde para una intervención programada que consistía en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tales como “cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis y región lumbar y sacra”. En concreto, se le realizó una dermolipectomía y una liposucción.

Tras la intervención, y luego de que Lotocki saliera del quirófano por 40 minutos, Zárate fue llevado a una habitación donde lo asistió una enfermera que notó algo inusual en su drenaje. Eso fue comunicado a Lotocki, quien dispuso que el paciente volviera a ingresar al quirófano. En la mañana del día siguiente a la operación, el paciente sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo.

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