El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Ávila hizo lo que había que hacer: goles. Marcó los dos en el triunfo auriazul y Junín. Jaminton Campaz fue el más incisivo del equipo

El plantel de Central, durante el minuto de silencio por el fallecimiento de la mamá de Lionel Scaloni.

Jeremías Ledesma 5: le patearon una vez y fue gol, aunque tuvo poco que hacer. Después de eso Sarmiento nuca más volvió a inquietarlo.

Emanuel Coronel 5,5: No tuvo grandes problemas en la marca, pero le faltó algo más de participación. En una trepó estuvo cerca, pero l remate dio en la cara externa de la red. Se fue reemplazado.

Ignacio Ovando 4,5: Extrañamente errático con la pelota. El gol de Sarmiento se inició con un pase que dejó corto en tres cuartos de cancha. Nunca mostró seguridad.

Gastón Ávila 8: Autor de los dos goles con los que Central logró un triunfo clave para llegar a la última fecha con chances de ser campeón. Además marcó bien, pero sus gritos lo fueron todo en Junín.

Agustín Sández 5,5: No llegó nunca a cortar a tiempo a Mavilla en el gol de Sarmiento. Después se asentó y cumplió. Envió el centro en el gol del Gato Ávila.

Alan Rodríguez 5: Le costó meterse en partido y participó poco en la gestación. Lo amonestaron y de ahí en más se cuidó demasiado. Pesó poco, de principio a fin.

Vicente Pizarro 6: Un rendimiento parejo. Siempre prolijo con la pelota y las jugó casi todas redondas. Intentó meter la pausa cuando el juego lo ameritaba.

Franco Cervi 5: Tuvo más actitud que juego. Se involucró bastante e intentó participar. No estuvo tan lúcido con la pelota. Colaboró todo lo que pudo en la marca.

Ángel Di María 5: Demasiado estático, nunca se lo vio entero. No ejecutó ninguna pelita detenida y jugó con una marcha menos. Pasados los 10 del complemento pidió el cambio.

Enzo Copetti 6: Fue determinante en una jugada importante, que terminó en la expulsión de Orihuela. Se esforzó demasiado pero pesó poco aunque se movió bien en el gol del Gato.

Jaminton Campaz 7: El que más peligro llevó, de principio a fin. Siempre incisivo y de gambeta endiablada. Metió varios centros que pudieron terminar en gol

Ingresaron en Central

Juan Giménez 5: Se paró de volante central ante un Sarmiento que atacaba poco y encima se quedó con uno menos. Tuvo que esforzarse poco para cortar y distribuyó con sencillez.

Julián Fernández 5: bailó más sobre la pelota de lo que jugó. Se perdió un gol increíble debajo del arco, aunque definió con derecha. No aportó el desequilibrio que s esperaba.

Elías Verón -: Intentó no cometer errores en su punta en un partido ya manejado totalmente por central. En algunas en las que intervino no estuvo del todo firme en la marca.

Marco Ruben -: Entró para que haya más presencia dentro del área, pero no pudo aportar demasiado, apenas un cabezazo que se fue cerca del palo derecho.

Jorge Almirón, el DT 6: Central obtuvo los tres puntos que vino a buscar a Junín. Después de eso, a su equipo le faltó juego y claridad. Después de la primera expulsión no quedó claro qué fue lo que buscó con los cambios, manteniendo la línea de cuatro.