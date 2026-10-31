Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas Un hombre fue detenido luego de que le encontraran una pistola calibe 22 y dos pistolas de aire comprimido en su vivienda 31 de octubre 2026 · 19:19hs

La casa allanada era parte de un pasillo de Tablada

Una denuncia por violencia de género terminó con un allanamiento y secuestro de armas de fuego y de aire comprimido en una vivienda de la zona sur de Rosario. Por ello, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un hombre por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

La medida judicial se concretó este sábado en un domicilio ubicado en Chacabuco al 3900, barrio Tablada, por disposición de la fiscal Bárbara Glikman, de la Oficina de Violencia contra la Mujer del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron una requisa del inmueble que arrojó resultado positivo, logrando el secuestro de una pistola calibre 22 con su cargador y ocho cartuchos del mismo calibre. Además, se incautaron dos pistolas de aire comprimido tipo airsoft, de calibres 6 mm y 4,5 mm, con sus respectivos cargadores y municiones.

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Por disposición de la fiscal interviniente, se procedió a la detención de un hombre de 27 años, identificado como A. A., quien fue trasladado para la realización de los trámites legales correspondientes y quedó a disposición de la Fiscalía.