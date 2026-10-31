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El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario

La entidad nacional prevé un domingo marcado por tormentas fuertes, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo

31 de octubre 2026 · 18:29hs
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El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para buena parte de la provincia de Santa Fe

Leonardo Vincenti / La Capital

El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para buena parte de la provincia de Santa Fe, que estará vigente parte del fin de semana.

La primavera vuelve a ponerse en pausa en Rosario, luego de un sábado a pleno, tras la emisión por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de un alerta amarillo por tormentas fuertes para buena parte de Santa Fe. La ciudad no queda excluida y, además, el organismo nacional extendió la vigencia del reporte para todo el domingo.

La primera emisión del alerta, durante el viernes, indicaba que la ciudad estaría bajo alerta amarillo durante la madrugada y la noche del domingo. Hacia la mañana del sábado, el SMN amplió esa posibilidad e incluyó a la tarde del último día del fin de semana.

Durante la tarde de este sábado, el último reporte del SMN marca que Rosario estará bajo alerta amarillo durante toda la jornada de domingo.

Tormentas y ocasional caída de granizo

El informe del SMN indica que se desarrollarán lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad en el área comprendida por los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo. Algunas pueden ser localmente fuertes y con ocasional caída de granizo, entre otros eventos meteorológicos.

Las lluvias, señalaron desde la entidad, "podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Respecto de las temperaturas, se espera una pequeña baja en comparación con los registros del sábado: la mínima será de 18º y la máxima alcanzará los 24º.

Recomendaciones ante el alerta amarillo

Desde el municipio rosarino recordaron que durante las tormentas se solicita no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Asimismo, sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415440147.

A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección.
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.
  • Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Después de las tormentas

Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, el municipio recomendó vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua. Y que es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo, aunque en el caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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