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Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ascendió a Primera A y barrio Ludueña está de fiesta

El populoso club de Humberto Primo e Iguazú goleó a Leones y logró el ascenso de la Primera B. El Rojo volverá al círculo superior después de 15 años

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

31 de octubre 2026 · 21:15hs
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Rosarina. El plantel de Defensores Unidos posan para la foto después de haber logrado el ascenso a la Primera A 2027. 

Rosarina. El plantel de Defensores Unidos posan para la foto después de haber logrado el ascenso a la Primera A 2027.  
Padre e hijo. Lisandro y Adalberto Conti pilares del histórico ascenso del Rojo de barrio Ludueña.   

Padre e hijo. Lisandro y Adalberto Conti pilares del histórico ascenso del Rojo de barrio Ludueña.   
Cuerpo técnico. Sergio Arrieta y sus colaboradores celebran el ascenso de Defensores Unidos.

Cuerpo técnico. Sergio Arrieta y sus colaboradores celebran el ascenso de Defensores Unidos.
Chulo Arrieta. El técnico fue el responsable del gran ascenso de Rojo de Humberto Primo e iguazú.

Chulo Arrieta. El técnico fue el responsable del gran ascenso de Rojo de Humberto Primo e iguazú.

Defensores Unidos es noticia en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol. El club de barrio Ludueña goleó a Leones por 3 a 0, de esta forma se quedó con el segundo boleto que otorga la Primera B y en la temporada 2027 volverá a disputar el círculo superior después de 15 años.

Chulo Arrieta. El técnico fue el responsable del gran ascenso de Rojo de Humberto Primo e iguazú.

Chulo Arrieta. El técnico fue el responsable del gran ascenso de Rojo de Humberto Primo e iguazú.

El Rojo está fiesta y lo tiene muy merecido. A lo largo de la temporada fue uno de los mejores equipos tanto en la fase regular como en la Zona Campeonato, donde Club del Gran Rosario se llevó el título y el primer ascenso de la B.

Una tarde roja y amarilla

Humberto Primo y Iguazú se tiñó con los colores rojo y amarillo desde muy temprano, con los seguidores del Rojo para ver la presentación del equipo dirigido por el Sergio "Chulo" Arrieta. El recibimiento con mucho colorido fue impresionante.

>> Leer más: Central se calza los guantes y va por un nuevo round, sin nada de ganas de bajarse de la pelea

Cuerpo técnico. Sergio Arrieta y sus colaboradores celebran el ascenso de Defensores Unidos.

Cuerpo técnico. Sergio Arrieta y sus colaboradores celebran el ascenso de Defensores Unidos.

El trámite fue a pedir para el dueño de casa que se puso al frente del marcador con el tanto de Mauro Lencina en la primera etapa. En el complemento llegaron los goles de Juan Pereyra y Nicolás Ovando.

Final y ascenso a la Primera A

En los minutos finales, el dueño jugó tranquilo esperó que pasen los minutos hasta que llegó el pitazo final. Defensores Unidos vuelve a codearse con el fútbol grande y en el 2027 jugará nuevamente en Primera A.

Padre e hijo. Lisandro y Adalberto Conti pilares del histórico ascenso del Rojo de barrio Ludueña.

Padre e hijo. Lisandro y Adalberto Conti pilares del histórico ascenso del Rojo de barrio Ludueña.

"Soñé que este día iba a llegar y se dio. Hoy Defensores Unidos vuelve a Primera A, fue un trabajo muy duro que venimos realizando desde el 2021 con la gente del club, jugadores y cuerpo técnico. Este logro también es para José Zanabria, quien fue el que acercó al club y hoy en algún lugar del firmamento estará festejando con los colores del Rojo", sostuvo Adalberto Conti, muy emocionado.

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