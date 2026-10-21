Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

Aquiles Pelanda y Leandro Doti protagonizan "La moribunda", que reestrena este sábado en el Pasaje Pan, como parte de la agenda teatral rosarina

En Rosario siempre hay mucho teatro . En pleno octubre, todavía hay muchas oportunidades para ver las propuestas del mes en la ciudad . Para orientarse ante la multiplicidad de obras, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del miércoles 21 al domingo 25 de octubre, esta es la agenda teatral rosarina:

De Ingmar Bergman, con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirección: Norma Aleandro. “Escenas de la vida conyugal" se estrenó en 2013 en el Teatro Maipo de Buenos Aires, donde realizó dos exitosas temporadas, para luego iniciar un recorrido por las principales ciudades y teatros de Argentina. La gira continuó a nivel internacional en Santiago de Chile, Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y España, donde la obra se consolidó como un verdadero fenómeno teatral, agotando localidades en cada temporada. Con más de 700 funciones y más de 750.000 espectadores, la obra lleva más de una década en cartel y continúa creciendo, reafirmando su éxito y vigencia en cada nueva gira.

En esta versión teatral de Ingmar Bergman, basada en su película homónima, el autor nos presenta a Juan y Mariana —sus protagonistas— quienes relatan al público una serie de escenas que recorren su vínculo a lo largo del tiempo: desde la vida en matrimonio hasta su separación, y la relación que continuará existiendo incluso después del divorcio.

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Jueves 22 de octubre

- Microteatro. Desde las 20hs. San Lorenzo 1329

Próximas funciones: de jueves a sábado en octubre



Sesión Golfa. - "Julieta y Julieta": Dos julietas, un amor que se desgarra en dos voces ¿Existe una sola verdad? De Migel Alcantduu. Dirección: Sandra Majic. Actúan: Carolina Diez y Camila Hidalgo Solís. - "Amore Di Mafia": Último trabajo juntos de dos mafiosos particulares. Uno se retira, el otro recién comienza. ¿Cómo terminará esta historia? De Susana Mercado. Dirección: Lucky Matricardi. Actúan: Martín Fumiato y Manuel Melgar. - "Madrid, ¡un sueño!": Emocionante como “Hairspray”, “Fame” y “Flashdance”. Si tenés un sueño, si buscás la fama... acá es donde vas a empezar a reír. De José Ignacio Tofé. Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Mumo Oviedo, Vicky Picech, Silvina Santandrea. - "Nunca es tarde": Cuando Rick, el detective canchero, se encuentra con Betty, la Femme Fatale, sabía que era una trampa. De Nacho López. Dirección: Juan Pablo Giordano. Actúan: Lala Brillos y Juan Biselli. - "Caída libre": unos paracaidistas preparados para una misión “histórica”... hasta que falta un paracaídas. Tú eres un recluta más. ¿Quién se sacrifica? Con Diego Borrell y Vicente Desantes

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Sesión Central. - "El juego del amor propio": en plena terapia, dentro de la mente de Enzo, alguien lo desafía y al juego da comienzo. De Adolfo Oliveira y Pedro Cambas. Actúan: Mauro Sabella y Fer Porcel. Dirección: Camila Hidalgo Solís. - "Tribulaciones de un gigoló": ella decidió darse los gustos en vida. Él quedó sin empleo y se calzó la capa. El destino los cruza en un encuentro más desubicado que reunión familiar en hotel alojamiento. De Marta Sánchez. Dirección: Ceci Patalano. Actúan: Cuca Musa y Djordi Méndez. - "Prometo volver a engañarte": Marta ha dejado una nota a Marcos diciendo “TENEMOS QUE HABLAR”. Cuando te esperes lo peor, probablemente estés en lo cierto. De Zenón Recalde. Dirección: Dani Cáceres. Actúan: Mati Suleimen y Ceci Li Causi. - "El escudo": ¿Qué harías si tu equipo no ganara ni un partido? Cuando entres en este vestuario formarás parte de un grupo de ineptos donde un entrenador desesperado lucha por salvar la temporada más bochornosa de la historia. Con Diego Borrell y Vicente Desantes.

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- "Escenas de la vida conyugal". 20.30hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre.

De Ingmar Bergman, con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirección: Norma Aleandro. “Escenas de la vida conyugal" se estrenó en 2013 en el Teatro Maipo de Buenos Aires, donde realizó dos exitosas temporadas, para luego iniciar un recorrido por las principales ciudades y teatros de Argentina. La gira continuó a nivel internacional en Santiago de Chile, Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y España, donde la obra se consolidó como un verdadero fenómeno teatral, agotando localidades en cada temporada. Con más de 700 funciones y más de 750.000 espectadores, la obra lleva más de una década en cartel y continúa creciendo, reafirmando su éxito y vigencia en cada nueva gira.

En esta versión teatral de Ingmar Bergman, basada en su película homónima, el autor nos presenta a Juan y Mariana —sus protagonistas— quienes relatan al público una serie de escenas que recorren su vínculo a lo largo del tiempo: desde la vida en matrimonio hasta su separación, y la relación que continuará existiendo incluso después del divorcio.

- "Ensayo Vania". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los jueves de octubre



Un elenco se reúne para ensayar Tío Vania, el clásico de Chéjov, pero, poco a poco, las escenas de la obra empiezan a mezclarse con la vida de quienes las interpretan. ¿Cuántas capas tiene la realidad?¿y si todo fuera una gran ficción?¿qué se necesita para ser feliz? Una fallida representación de la felicidad. Dirección: Pablo Fossa. Elenco: María Laura Silva, Jorge Ferrucci, Agustina Rodriguez, Malena Contreras, Macu Mascía, Natalia Trejo, Niche Almeyda, Aldo Villagra y Ariel Armoa

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Viernes 23 de octubre

- "La montaña, una obra escultórica". 20.30hs. Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)

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2×1 para estudiantes y jubilados



Más que una obra, "La montaña" es un ritual performático e hipervisual donde la escultura, el diseño sonoro, la danza y las técnicas del teatro clásico colisionan para construir en medio de las ruinas. Un cruce multidisciplinario y desesperado que busca conmover, sacudir la contemplación y convocar.

¿A quién le tiene que pasar una desgracia para que el mundo lo llame tragedia? Para responder esa pregunta, un colectivo de artistas decide entregar en sacrificio a la Diosa Teatro la historia de Aldo, el perro de Paula.

El colectivo artístico Micelio estrena esta obra que fue gestada en Rosario durante 2025 bajo la tutoría de Elisa Carricajo en la convocatoria Descarriadas del Centro Cultural Parque de España. Realizadores: Paula Montes, Nicolas Zanni, Federico De Battista, Cecilia Colombero, Tania Scaglione, Irupé Vitali y Matias Achilli.

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- "El estallido interno". 20hs. Espacio Dorado del Centro Cultural de La Toma (Tucumán 1349, subsuelo)

Versión libre de "La Granada" de Rodolfo Walsh. Algo está por estallar y cuando algo estalla nadie sale ileso. En el medio de la nada, la soledad de una persona que de golpe se convierte en el centro de las miradas. Dramaturgia: Denise Almeida Codirección: Leandro Maccagno, Christian Álvarez. Actuación: Milton Bloise

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>> Leer más: "Despertar de primavera" llega a Rosario con Fer Dente: "Esta obra me enseñó todo lo que hoy sé"

- "Despertar de primavera". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: sábado 24 y domingo 25



Basado en la obra de Frank Wedekind, con música de Duncan Sheik y libro y letras de Steven Sater, el musical aborda con una sensibilidad arrolladora temas universales y profundamente vigentes: el despertar sexual, la identidad, el deseo, la represión, el miedo y el conflicto entre generaciones.

Su intensidad dramática, la potencia de su propuesta visual y musical y una puesta de altísimo nivel artístico hicieron de esta producción una obra inolvidable para miles de espectadores. Dirección: Fernando Dente

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- "Todas las aves en vos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: viernes 31 de octubre

La obra presenta una historia que visibiliza la realidad de muchas mujeres de mediana edad en plena crisis respecto de los vínculos y roles sociales hacia la mujer. Todo es narrado desde una poética ornitológica dando protagonismo a las aves más representativas de nuestra región, valorizando sus cantos y costumbres en el marco del Paraná. Actuación: Magalí Eguiluz. Dramaturgia y Dirección: María Florencia Echeverría

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- “Los árboles mueren de pie”. 20:50hs. Platea Alta (Salta 1857)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre



"Los árboles mueren de pie” de Alejandro Casona, una propuesta surgida del trabajo realizado en el Laboratorio de Creación de Obra de Espacio Vibrante, un espacio de formación y creación donde se aborda el proceso de construcción de una obra teatral desde el comienzo hasta su puesta en escena. El resultado de este proceso es “Los árboles mueren de pie”, una de las obras más reconocidas del dramaturgo español Alejandro Casona. Una historia que combina emoción, humor y profundidad para hablar sobre los vínculos, los sueños, las apariencias y la capacidad humana de sostener una ilusión cuando la realidad puede resultar demasiado dolorosa. La puesta cuenta con la dirección de Agustina Pasini.

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- "Escenas de la vida conyugal". 21hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: sábado 24 y domingo 25 de octubre.

De Ingmar Bergman, con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirección: Norma Aleandro. “Escenas de la vida conyugal" se estrenó en 2013 en el Teatro Maipo de Buenos Aires, donde realizó dos exitosas temporadas, para luego iniciar un recorrido por las principales ciudades y teatros de Argentina. La gira continuó a nivel internacional en Santiago de Chile, Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y España, donde la obra se consolidó como un verdadero fenómeno teatral, agotando localidades en cada temporada. Con más de 700 funciones y más de 750.000 espectadores, la obra lleva más de una década en cartel y continúa creciendo, reafirmando su éxito y vigencia en cada nueva gira.

En esta versión teatral de Ingmar Bergman, basada en su película homónima, el autor nos presenta a Juan y Mariana —sus protagonistas— quienes relatan al público una serie de escenas que recorren su vínculo a lo largo del tiempo: desde la vida en matrimonio hasta su separación, y la relación que continuará existiendo incluso después del divorcio.



- "La ideología". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Finales de los 90. Una antigua guerrillera intenta inculcarle a su hijo sus ideales mientras lucha por mantenerlos vivos. Una comedia sobre el desencuentro generacional y la necesidad de seguir creyendo en la revolución. Dirección: Elisa Montenegro Elenco: Cecilia Murillo, Vitto Giordano y Ainhoa Murillo.

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- “Hamlet se va de gira”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre

Dante es un titiritero desencantado de su oficio. Sin embargo, sus marionetas, con las que interpretó durante años la clásica “Hamlet”, le exigen seguir sobre los escenarios. “Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar?”, se pregunta oportunamente la sinopsis de la nueva obra escrita y dirigida por Néstor Zapata, emblema vital del teatro rosarino.

Actúan: Matías Tamburri (Dante), Santiago Pereiro (Hamlet), Bárbara Zapata (Alma/Ofelia), Liliana Gioia (Reina Madre), Juan Biselli (Tío Rey) y Fernando Galassi (Bufón).

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- "El líquido táctil". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre



Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado. O una actriz con su marido actor en una relación insostenible recibe una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido.

Actúan: María Laura Silva, Adrián Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi. Dramaturgia: Daniel Veronese

- "450 partículas por millón". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre

En un mundo devastado por la contaminación, el aire exterior se volvió letal y la humanidad sobrevive bajo sistemas extremos de control. Una doctora desarrolla el “Proyecto Perpetuo”, un experimento destinado a modificar el cuerpo humano para adaptarlo a las nuevas condiciones del planeta. Perpetuo, un prisionero insurgente señalado como terrorista por la élite gobernante, es tomado como sujeto de prueba. Aislados junto a un sistema de inteligencia artificial, deberán enfrentarse a los límites entre lo humano y lo artificial, entre la supervivencia y la libertad. 450 Partículas por Millón combina teatro físico, dramaturgia y experimentación visual para construir un universo distópico y sensorial. Dirección y dramaturgia: Gabriel Giliberto. Interpretación: Macarena Villalobo · Lautaro Zencic · Vane Deloreto

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- "Matar al diván". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los viernes y sábados de octubre



De Patricia Suárez. Actúan: Héctor Bellomo, Nélida Demichelis, Mery Giacca, Carmen Russo, Ricardo Debuc, Antonio Iglesias, Bety Farcuf y Eli Arce

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el jueves.

Sábado 24 de octubre

- "La moribunda". RE-ESTRENO. 20.30hs. Túnel de las Artes, Pasaje Pan (Cordoba 954)

Próximas funciones: sábado 31 de octubre

De Alejandro Urdapilleta. Dos hermanas esperan y cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Pero esta vez la historia se esconde debajo de las baldosas, abajo de la ciudad. El mundo queda arriba y el teatro ahí debajo. Un túnel, la oscuridad y la cercanía de todo. Una tragedia hilarante. Una comedia terrible. Allí debajo el tiempo se detendrá para ellas y para todos, las cuatro estaciones sucederán irremediablemente, juntas y en una misma. Actúan: Aquiles Pelanda y Leandro Doti.

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- “El viaje del tambor”. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Un recorrido escénico y musical por las memorias sonoras de la región. La nueva obra de música y artes escénicas impulsada por Proyecto Batel, creada e interpretada por Ludmila Gallardo y Carlo Seminara, con dirección de Severo Callaci. A través de tambores, danzas, cantos y relatos, la propuesta navega las aguas del Río Paraná y el Río Uruguay desde el norte de Brasil hasta el Río de la Plata. La obra rescata la herencia cultural de matriz afro en las voces de sus protagonistas anónimos, entrelazándola con la historia oficial de nuestro pasado colonial.

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- "Amor, amor, amor, amor". 20.30hs. Museo de la Ópera Teatro El Círculo (Laprida 1223)



Espectáculo musical unipersonal que combina música, teatro, poesía, humor, sensualidad y una mirada actual, sobre el amor y el deseo. La protagonista es Patricia Villanova, cantante y actriz, acompañada al piano por Horacio Castillo. La dirección y puesta en escena está a cargo de Sebastián Núñez y el vestuario es de Ramiro Sorrequieta.

Una mujer atraviesa recuerdos, fantasías, pérdidas, obsesiones y distintas formas de deseo. Su propia voz, su reflejo y sus múltiples versiones la acompañan en un viaje que puede ser cómico, tragicómico, grotesco, sensual y profundamente emotivo.

El recorrido musical atraviesa cabaret, canciones de cámara, boleros, canciones latinoamericanas y francesas, con obras de Benjamín Britten, William Bolcom, Ernesto Lecuona, María Grever, Consuelo Velázquez, Francis Poulenc, Heitor Villa-Lobos y Kurt Weill, entre otros.

El espectáculo sucede en un lugar extraordinario: el Museo de la Ópera, en las catacumbas del Teatro El Círculo, en un formato íntimo de café concert, con mesas, bebidas y tapeo.

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- "Despertar de primavera". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: domingo 25



Basado en la obra de Frank Wedekind, con música de Duncan Sheik y libro y letras de Steven Sater, el musical aborda con una sensibilidad arrolladora temas universales y profundamente vigentes: el despertar sexual, la identidad, el deseo, la represión, el miedo y el conflicto entre generaciones.

Su intensidad dramática, la potencia de su propuesta visual y musical y una puesta de altísimo nivel artístico hicieron de esta producción una obra inolvidable para miles de espectadores. Dirección: Fernando Dente

- "Escenas de la vida conyugal". 21hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: domingo 25 de octubre

De Ingmar Bergman, con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirección: Norma Aleandro. “Escenas de la vida conyugal" se estrenó en 2013 en el Teatro Maipo de Buenos Aires, donde realizó dos exitosas temporadas, para luego iniciar un recorrido por las principales ciudades y teatros de Argentina. La gira continuó a nivel internacional en Santiago de Chile, Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y España, donde la obra se consolidó como un verdadero fenómeno teatral, agotando localidades en cada temporada. Con más de 700 funciones y más de 750.000 espectadores, la obra lleva más de una década en cartel y continúa creciendo, reafirmando su éxito y vigencia en cada nueva gira.

En esta versión teatral de Ingmar Bergman, basada en su película homónima, el autor nos presenta a Juan y Mariana —sus protagonistas— quienes relatan al público una serie de escenas que recorren su vínculo a lo largo del tiempo: desde la vida en matrimonio hasta su separación, y la relación que continuará existiendo incluso después del divorcio.

- "¿Cómo viste la luna?". 16.15 y 17hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre



Dirigido a bebés de 0 a 5 años. En una selva muy, muy lejana vive un monito travieso y saltarín. Entre saltitos, monerías y lunerías, se hace una gran pregunta: ¿cómo viste la Luna? Decidido a descubrirlo, emprende una aventura donde aprenderá que una travesura puede volverse una gran aventura y que cuando los juegos se comparten con los amigos de la selva, la imaginación llega mucho más alto que cualquier salto. Actuación: Paula Arias y Lucía Telesca. Dirección: Eva Ricart.

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- "Quemarlo todo". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: sábados de octubre

En los pliegues de la creación artística, donde el aplauso de ayer suele transformarse en el silencio desgarrador de hoy, se incuba una historia abismal en la nueva creación de Carlos Romagnoli, quien también es su director. La trama sigue a una artista consagrada en el pasado pero sumida hoy en las sombras del olvido que decide poner fin a su propia existencia. Sin embargo, el destino interrumpe sus intenciones trágicas de la mano de su asistenta y, simultáneamente, a través de una visita completamente inesperada.

Este visitante misterioso trae consigo una oferta deslumbrante, una suerte de milagro caído del cielo que promete rescatarla de la nada, aunque el costo exigido a cambio resulta sencillamente inconcebible.

Esta atmósfera de tensión sostenida y dilemas morales profundos es la espina dorsal de “Quemarlo todo”, la nueva propuesta escrita y dirigida por Carlos Romagnoli. La pieza cuenta con las actuaciones de Florencia Dlugovitzky, Leonor Capara y Gabriel Rocca, junto al diseño de vestuario y asistencia de Ivana López y la iluminación de Marcelo Pucheta.

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- "Ito, teatro para bebés". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

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Promo familias: comprando tres entradas o más, 20% de descuento

ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, dramaturgia y dirección: Carla Rodríguez

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- "La función de los invisibles". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

En un punto perdido de una ruta desierta, un auto detenido y un trapecio al costado del asfalto se convierten en el escenario fortuito para un grupo de comediantes y artistas circenses que parecen haber quedado suspendidos en el tiempo. Entre el absurdo, la intemperie y la melancolía de las funciones suspendidas, los personajes transitan sus propios fracasos, los silencios acumulados y las verdades postergadas, descubriéndose de pronto ante la mirada de alguien que, desde las sombras, los estaba observando.

Con dramaturgia y dirección de Gustavo Di Pinto, La función de los invisibles llega en septiembre a La Orilla Infinita nacida del despojo y la resistencia: una troupe de artistas varados que funciona como metáfora universal sobre el pánico humano a desaparecer y ser olvidados.

Actuación: Clara Galindo, Santiago Pereiro, María Florencia Echeverría, Analía Saccomanno, Juan Manuel Raimondi, Juan Alberto Pereiro, Lorena Salvaggio, Laura Fuster, Galo De Lorenzo y Manuel González

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

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- "La chunga". 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre



Ambientada en el año 1945, la trama se sitúa en la atmósfera densa y cargada de un bar de suburbio regenteado por La Chunga, una mujer de una dureza e inquebrantable firmeza. Al antro acuden habitualmente «Los Inconquistables», un grupo de hombres cuyas noches transcurren entre tragos, cartas y jactancias. Sin embargo, la rutina del lugar da un vuelco irreversible cuando Josefino, uno de ellos, aparece acompañado por Meche, su novia.

Esa misma noche, impulsado por una aplastante deuda de juego, Josefino toma una decisión desesperada: entregar a Meche a La Chunga. A partir de ese fatídico pacto, y entre copas, brumas de alcohol y ensoñaciones, la obra sumerge al espectador en una indagación psicológica donde cada personaje explora distintas versiones del encuentro entre ambas mujeres. Secretos oscuros, frustraciones y fantasías reprimidas salen a la luz, borrando los límites entre la realidad y el universo impredecible del deseo, en una propuesta escénica concebida para el público adulto.

Autoría: Mario Vargas Llosa. Dirección: Mailín Sylvester. Elenco: Alejandra Marticorena (La Chunga) – María Alejandra Lagrange (Meche) – Fernando Martínez (Mono) – Ariel Kalainis (Lituma) – Pablo Minervino (Josefino) – Juan Cruz Tolarovic (José)

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- "Matar al diván". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los viernes y sábados de octubre

De Patricia Suárez. Actúan: Héctor Bellomo, Nélida Demichelis, Mery Giacca, Carmen Russo, Ricardo Debuc, Antonio Iglesias, Bety Farcuf y Eli Arce

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el viernes.

Domingo 25 de octubre

- "Caballito de batalla". 20hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los domingos de octubre



Todos tenemos un caballito ganador que va al frente y nos rescata. Pero ¿qué sucede si un día pasa de moda? ¿Se puede sobrevivir a esa orfandad? ¿Cómo hacer casita en la intemperie cuando el paraguas que nos protegía se quiebra entre las manos? Ivi y Sebastián conviven, tienen recuerdos en común. Por la ventana entra el silbido de los hombres trabajando. Ivi es bailarín y se siente inseguro, espera dar todo de sí pero piensa demasiado. Sebastián es fotógrafo y está cansado de mirar, tiene los ojos enrojecidos y cultiva una inconsciencia feliz. Un día llega Alcides, el maestro mayor de obras de la construcción vecina, que trae una vitalidad que mueve los cimientos y el triángulo se contorsiona hasta perder sus lados. Actúan: Emiliano Dasso, Felipe Haidar y Juan Nemirovsky. Dramaturgia y dirección: Gastón Díaz

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- "Macbeth". 19hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)

Próximas funciones: sábado 31 de octubre

La ópera "Macbeth", con música de Giuseppe Verdi, se estrena en Rosario en una nueva producción de la Asociación Cultural El Círculo. Cuenta con libreto de Francesco María Piave, basado en la tragedia homónima de William Shakespeare, y fue estrenada en el Teatro della Pergola, de Florencia, en 1847.

El elenco estará integrado por el barítono Leonardo López Linares, en el rol de Macbeth; la soprano María Belén Rivarola, como Lady Macbeth; el tenor Andrés Cofré, como Macduff; el bajo Bruno Sciaini, en el rol de Banquo; y el tenor Martín Otaduy, como Malcolm, junto al Coro de la Opera de Rosario, que dirige Horacio Castillo, y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la dirección de Javier Mas. La dirección escénica y diseño de escenografía estarán a cargo de Marcelo Perusso, el diseño de vestuario será de Ramiro Sorrequieta y la realización escenográfica de Walter Gonsolin.

La obra muestra como la ambición desmedida de poder corrompe a una persona y sus consecuencias destructivas. Gira en torno a un general escocés que, impulsado por una profecía y la manipulación de su esposa, asesina a su rey para usurpar el trono, llevándolo a la violencia y la locura, que termina destruyendo su vida y su moral.

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- "Despertar de primavera". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Basado en la obra de Frank Wedekind, con música de Duncan Sheik y libro y letras de Steven Sater, el musical aborda con una sensibilidad arrolladora temas universales y profundamente vigentes: el despertar sexual, la identidad, el deseo, la represión, el miedo y el conflicto entre generaciones.

Su intensidad dramática, la potencia de su propuesta visual y musical y una puesta de altísimo nivel artístico hicieron de esta producción una obra inolvidable para miles de espectadores. Dirección: Fernando Dente

- "Escenas de la vida conyugal". 20.30hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

De Ingmar Bergman, con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirección: Norma Aleandro. “Escenas de la vida conyugal" se estrenó en 2013 en el Teatro Maipo de Buenos Aires, donde realizó dos exitosas temporadas, para luego iniciar un recorrido por las principales ciudades y teatros de Argentina. La gira continuó a nivel internacional en Santiago de Chile, Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y España, donde la obra se consolidó como un verdadero fenómeno teatral, agotando localidades en cada temporada. Con más de 700 funciones y más de 750.000 espectadores, la obra lleva más de una década en cartel y continúa creciendo, reafirmando su éxito y vigencia en cada nueva gira.

En esta versión teatral de Ingmar Bergman, basada en su película homónima, el autor nos presenta a Juan y Mariana —sus protagonistas— quienes relatan al público una serie de escenas que recorren su vínculo a lo largo del tiempo: desde la vida en matrimonio hasta su separación, y la relación que continuará existiendo incluso después del divorcio.

- "Sin fronteras". 20hs. Teatro Lavardén (Mendoza y Sarmiento)



Llega "Sin fronteras", la quinta producción de Las Octetas, prestigiosa compañía teatral de la Comarca Andina del Paralelo 42 con más de 25 años de trayectoria. Este espectáculo de creación colectiva despliega a diez actrices en escena que le dan vida a un excéntrico coro de señoritas. Mientras intentan interpretar un concierto «serio y didáctico» de canciones del mundo bajo la estricta mirada de su directora, las personalidades, vínculos y desopilantes disparates de las coreutas empiezan a salir a la luz. Entre recitados, bailes, instrumentos en vivo, arreglos musicales originales y una complicidad permanente con el público, el grupo intentará por todos los medios llegar al final del show.

Una propuesta fresca, divertidísima y entrañable que combina el arte coral con la comedia, ideal para reírnos y disfrutar en comunidad. Creación e interpretación: Las Octetas — Patricia Nora Abad, Marta Alejandra Roger, Patricia Susana Molinero, María Ana Pelizzari, Ana María D’Ángelo, María Sol Zapata, María Soledad Moledous, Ana Mercedes Chiesino, Gloria García Fernández y Mercedes Casal.

- "Pureza Mariana". 20hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



Al cumplir la mayoría de edad cada señorita debe pasar por el "Sistema de Corrección Correctiva". Un calvario diferente para cada una. Un proceso del que ninguna sale ilesa. Una obra sobre el control, la violencia y las consecuencias de intentar construir mujeres “correctas”. "Está noche pedimos discreción. No intervengan durante los episodios de corrección. No respondan si alguna reclusa les habla directamente. Y felicitaciones. Porque gracias a ciudadanos como ustedes seguimos construyendo mujeres capaces de amar hasta las últimas consecuencias". Elenco: Zoe Maguna, Florencia Nicola y Berenice Gerbasi García. Dirección: Priscila Sánchez.

- “Para Anormales”. ÚLTIMA FUNCIÓN. 20.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

La pieza trata sobre un grupo de padres de 4° grado que se reúne en la casa de la directora de la escuela para hablar de una situación que atraviesan sus hijos. Lo que comienza como una reunión termina poniendo en crisis las certezas, los prejuicios y lo que cada personaje entiende por normalidad. A medida que avanza la charla, lo paranormal irrumpe en ese encuentro cotidiano y pone a los personajes, literalmente, en el lugar del otro. El texto está inspirado en un caso real que trascendió en los medios en 2017, cuando se viralizaron capturas de un grupo de WhatsApp de padres de 4° grado que celebraban que un niño con síndrome de Asperger fuera apartado del curso.

Dramaturgia: Matías Del Federico y Daniel Veronese Dirección: Mumo Oviedo Elenco: Ofelia Castillo · Leonardo Genés · Luciana Mangó · Sofía Molinengo · Lisandro Quinteros · Claudia Simón

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- "Cada vez otra vez". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)



¿Qué cambia cuando todo parece igual? La repetición como forma de habitar el tiempo, gestos mínimos que vuelven una y otra vez. Un bucle de insistencia. En escena: Amalia Aguirre, Milagros Fazzari, Aaron Lescano, Romina Perotti, Sonia Petric, Vicky Máspero. Dirección general: Rut Pellerano

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- "Un hueco". 19 y 20.30hs. Teatro Platea Alta (Salta 1857)

Próximas funciones: todos los domingos de octubre



Tres amigos. Un vestuario. Una despedida que no estaba en los planes. ¿Se puede llenar un hueco que deja alguien que ya no está? ¿O ese hueco somos nosotros? De Juan Pablo Gómez. Dirección: Eduardo Ceballos Actúan: Javier Fernández, David Fiori y Leo Zucca

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- "La mercería". 19hs. Sala La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los domingos de octubre



"Porque la memoria es un sitio donde elegimos permanecer, para que el presente ilumine nuestros amaneces". Actúan: Celia Caggiano y Eugenio Tamburri. Dramaturgia, dirección y puesta en escena: Susana Cavalieri