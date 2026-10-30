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Presupuesto 2027: el gobierno de Santa Fe en el desafío de "hacer más con los mismos recursos"

Con números ajustados para el año próximo, promete mantener el nivel y calidad de servicio. Proyecta un resultado financiero positivo de $919 millones

30 de octubre 2026 · 12:41hs
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El gobierno de Santa Fe presentó el Presupuesto 2027

Gobierno de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe presentó el Presupuesto 2027

La recaudación cae a la par de una actividad económica planchada y que Nación tampoco envía lo esperable. En ese marco, con el ojo y sobre todo el lápiz afinado, el gobierno de Santa Fe presentó el Presupuesto 2027, que contempla recursos totales por $ 18,88 billones y gastos por $ 18,87 billones, con un resultado financiero positivo de $919 millones.

De esta manera, la provincia anuncia que mantiene el equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de gestión, con lo que garantiza el funcionamiento del Estado y la continuidad de las inversiones estratégicas.

Durante la presentación, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares aseguró que “desde el primer día de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, las líneas directrices para la administración de las finanzas y los recursos del Estado, se basan en la austeridad y en la eficiencia operativa”.

Santa Fe y los números

Es decir que “procuramos hacer más con los mismos recursos”, para que de este modo, “lo que pueda ser destinado a la inversión para mejorar el futuro de los santafesinos, sea maximizado”, dijo.

Para la elaboración del Presupuesto 2027, se contemplaron las proyecciones macroeconómicas que estiman un crecimiento de la actividad económica del 4%, una inflación promedio anual del 21,1%, una inflación interanual a diciembre de 2027 del 18% y un tipo de cambio de $1.847,60 por dólar para el cierre del próximo año.

Uno de los aspectos centrales del presupuesto es el ahorro corriente proyectado de $2,27 billones, resultado de la diferencia entre los recursos corrientes y los gastos corrientes. Este ahorro permitirá financiar con recursos propios el 93 % de los gastos de capital previstos, que alcanzan los $2,45 billones. Esto significa que la Provincia podrá sostener la mayor parte de sus inversiones en infraestructura, equipamiento y obras públicas con el ahorro generado a partir de una administración responsable de los recursos.

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Dentro de las prioridades del Presupuesto 2027 se destacan las inversiones en seguridad, con $2,34 billones; educación, cultura y deporte, con $3,98 billones; salud, con $ 1,80 billones; infraestructura productiva, con $1,92 billones; y obras públicas, con $2,13 billones.

Estas asignaciones reflejan la continuidad de una política de Gobierno que combina el orden de las cuentas públicas con la inversión en áreas esenciales y en infraestructura destinada a mejorar la competitividad de la economía santafesina.

Fondo de Infraestructura Agropecuaria

Dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo se crea el Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS). Para esto se dispuso que la totalidad de lo que se recaude de Impuesto Inmobiliario Rural sea destinado a infraestructura utilizada por el sector agropecuario santafesino. “Se trata de una política que permite dirigir lo que aporta el campo, en el único impuesto que abona a la Provincia, para que sea canalizado exclusivamente a la atención de la infraestructura del sector agropecuario y que, al mismo tiempo, este fondo pueda ser monitoreado por los distintos actores del sector”, detalló Olivares.

Dentro de la exposición del presupuesto se detalló el cumplimiento realizado con el crédito público, como parte de la economía provincial. El ministro Olivares graficó que desde el comienzo de gestión en diciembre del 2023 hasta el 30 de octubre del 2026, la Provincia canceló deuda por $ 338.844 millones y que a lo largo del mandato hasta diciembre del 2027 se cancelará deuda por $ 568.370 millones.

Además, se destacó que se tomó solo el 37% del monto de la deuda que el Gobierno Provincial tenía autorizada. “Esto marca el compromiso de la provincia de ahorrar y la posibilidad que tiene la economía provincial de sostener el cumplimiento de deuda”, subrayó el ministro Olivares.

El cumplimiento de las obligaciones es uno de los aspectos que las calificadoras internacionales Fitch Ratings y Moody’s destacaron de la Provincia, junto con la transparencia, la responsabilidad en el manejo de los recursos, las políticas fiscales prudentes, el bajo nivel de deuda y las inversiones para su desarrollo.

De la presentación del Presupuesto 2027 participaron también la secretaria de Hacienda, Belén Echeverria; el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán; y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind.

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