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En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En octubre se registraron tres salideras por un total de 48 millones de pesos y 5.000 dólares. El patrón que se repite es que los ladrones se manejan en moto.

30 de octubre 2026 · 16:33hs
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La zona donde se produjo el robo.  

La zona donde se produjo el robo.

 

En la tarde del jueves un hombre de 67 años fue víctima de una salidera bancaria cuando, al menos dos hombres en moto, le sustrajeron una mochila con 28 millones de pesos que estaba sobre una de las butacas del vehículo. Al momento del robo Ángel M. se encontraba con su auto en la zona de la costa, precisamente en Arturo Illia entre Dorrego e Italia.

El hombre, oriundo de Coronel Bogado, expresó que se llegó hasta un banco de calle Santa Fe y retiró un dinero destinado a la compra de un auto y que aproximadamente las 14.40 se encontraba circulando a bordo de su automóvil Audi por Arturo Illia y que al llegar a Dorrego se detuvo por cuestiones de tránsito y se percató de que alguien estaba golpeando el techo del auto ubicado en la puerta trasera izquierda hasta hacer estallar el vidrio trasero del lado del acompañante a consecuencia de uno de los golpes propinados.

Golpes al auto

La víctima sostuvo que "los golpes los realizó una persona que introdujo parte de su cuerpo en el auto y se llevó la mochila personal en la que había $28.000.000; un llavero; camiseta de fútbol del Club Vélez, un monedero con medicación propia, tupper vacío, anteojos de aumento".

Leer más: Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento

Ángel pudo ver que el agresor se movía junto a un cómplice, otro hombre que se bajó de una moto. "Era una motocicleta grande, no recuerdo marca ni dominio, creo que era color roja o dorada. La mochila sustraída era de cuero, color marrón, luego ambos huyeron con arriba de la moto y en contramano rumbo al Monumento Nacional a la Bandera, por la zona del bajo, los dos tenían puesto cascos y llevaban camperas".

Ángel M. declaró que había salido de un estacionamiento ubicado de San Lorenzo 1290, "Parking San Lorenzo", allí guardó la mochila con el dinero. "Sospecho que estas personas que sustrajeron mi mochila sabían que tenía el dinero ahí", dijo. En tanto al momento del robo sostuvo que "había muchas personas en el lugar y cámaras de videovigilancia sobre calle Arturo Illia".

Otras salideras

En este mes se registraron varias salideras bancarias. El 19 de octubre en Santa Fe y Corrientes, un conocido cambista ilegal, los denominados "arbolito" o apodado Turco denunció que le sustrajeron una bolsa negra con más de 20 millones de pesos en efectivo. Según su relato, los autores se desplazaban en una moto negra y escaparon a toda velocidad tras concretar el robo.

El hombre, vinculado a una cueva financiera, había sido llevado a una audiencia imputativa un año atrás por facilitar dólares blue a una banda subsidiaria de Los Monos que operaba en Villa Gobernador Gálvez.

Otro episodio se produjo el mismo día a pocas cuadras, en Paraguay y Tucumán, también durante el mediodía. Allí, un hombre de 45 años denunció que le arrebataron una mochila en la que llevaba 5.000 dólares, auriculares y documentación personal.

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