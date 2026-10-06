Denzel Washington brilla en Netflix con una película de acción y suspenso

Estrenado en 2023, el film llegó con toda a la plataforma y se convirtió en lo más visto del momento. Todos los detalles de su trama

Denzel Washington se pone en la piel de Robert McCall en el capítulo final de la saga de acción, ya disponible en Netflix

Netflix no sumó solo una película de acción a su catálogo, sino que le dio la bienvenida a una de las películas favoritas de los amantes de los thrillers de acción. “El justiciero: capítulo final” ya se encuentra disponible en la plataforma, con el reconocido Denzel Washington en el rol protagónico.

Dirigida por Antoine Fuqua a partir de un guion de Richard Wenk, el film lleva el suspenso y la adrenalina a otro nivel . Se trata de la tercera película de una saga que comenzó en 2014 y cuyo título original es “The Equalizer”. En este capítulo final, el protagonista Robert McCall tiene como escenario el sur de Italia.

Por el momento , “El justiciero: capítulo final”, estrenada en 2023, parece cerrar la saga definitivamente. Aunque Denzel Washington y algunos medios confesaron que hay ideas para desarrollar una cuarta película dando vueltas, lo cierto es que no hay nada confirmado. De esta manera, esta tercera entrega se convierte en el gran final de la trilogía.

De qué se trata “El justiciero: capítulo final”

La película sigue al ya reconocido Robert McCall (interpretado por Denzel Washington), protagonista de las anteriores entregas. Tras abandonar su vida como asesino del gobierno, McCall encuentra consuelo impartiendo justicia en nombre de quienes más lo necesitan.

En este capítulo final, McCall vive en el sur de Italia. Al descubrir que sus amigos están bajo el control de jefes criminales locales y la situación se vuelve mortal, no encontrará otra alternativa más que enfrentarse a la mafia para proteger a los suyos.

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Trailer de “El justiciero: capítulo final”