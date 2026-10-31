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Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el aviso sobre posibles lluvias, caída de granizo y ráfagas intensas de viento

31 de octubre 2026 · 14:03hs
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El alerta prevé precipitaciones abundantes antes del lunes.

Marcelo Bustamante / La Capital

El alerta prevé precipitaciones abundantes antes del lunes.

Aunque este sábado comenzó con condiciones óptimas en cuanto al tiempo, el alerta por tormentas en Rosario sigue vigente. De hecho, el pronóstico para el próximo domingo se amplió en cuanto a la franja horaria para tomar precauciones en la ciudad y la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que desde la madrugada se esperan lluvias abundantes y otros fenómenos con riesgo para la población. El aviso hasta el final de la jornada incluye a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

De acuerdo al pronóstico, el alerta amarilla abarca la madrugad, la tarde y la noche de este domingo. De esta manera, sólo se prevé una mejora transitoria durante la mañana en lo que respecta al tiempo a nivel local.

¿Qué dice el alerta por tormentas en Rosario?

El SMN anunció probables lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad después del sábado en Rosario. Algunas pueden ser localmente fuertes y con precipitaciones abundantes.

De acuerdo al reporte del organismo, este domingo no se descarta la caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente en la ciudad. Asimismo, pueden acumularse entre 20 y 50 milímetros de agua a lo largo de la jornada.

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Por otra parte, el pronóstico anticipa un leve descenso de temperatura antes del arranque de la semana. La máxima probable es de 24 grados.

En cuanto al inicio de la semana, el Servicio Meteorológico anuncia un lunes templado y sin chances de lluvia en Rosario. El panorama cambia a partir del martes, ya que hay baja probabilidad de tormentas aisladas.

¿Qué hay que hacer cuando hay alerta por tormentas?

Desde la Municipalidad recordaron que no conviene circular por la calle mientras rige un alerta meteorológica. Además, hay que tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Asimismo, es importante prestar atención a los pronósticos, el estado del tiempo y las recomendaciones de las autoridades. Ante cualquier evento, es posible comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También está disponible MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 341-5-440147.

A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección.
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.
  • Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.

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