Reforma en seguridad sin acuerdo: "Es una discusión ideológica", afirmó Angelini

El funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad se refirió a las diferencias en la alianza oficialista ante el proyecto impulsado por el gobierno

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini , realizó este viernes una primera lectura sobre el proyecto de ley de reforma en seguridad en la Legislatura que quedó en pausa por el rechazo de los bloques opositores, pero también de los diputados del Partido Socialista (PS), integrantes de la alianza que gobierna la provincia.

"Es una discusión ideológica, pero en Unidos para Cambiar Santa Fe estamos bien. Es un espacio de discusión, donde hay diferencias", expresó el funcionario al analizar lo ocurrido este jueves en el terreno legislativo.

En ese sentido, aseguró: "Para nosotros, la pelea (contra la inseguridad) no está ganada. Las organizaciones criminales se están transformando para ver de qué manera pueden seguir haciendo daño, y necesitamos aún más herramientas para darle batalla al crimen organizado que tanto daño hizo en la provincia".

En declaraciones a LT8, el funcionario provincial sostuvo que "el primer paquete de leyes que aprobó la Legislatura en el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, sirvió mucho y por eso se pudo bajar fuertemente los índices de violencia lesiva. Pero el problema no está solucionado. Necesitamos más herramientas para golpear de lleno en las bases de las organizaciones que siguen generando daño".

"Por eso le pedimos a la Legislatura que los bloques que tienen propuestas alternativas, a los que les dimos el tiempo necesario. Ahora ya no hay más margen para esperar la resolución a los tiempos legislativos que, muchas veces, están muy lejos de los tiempos de la sociedad", subrayó.

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Angelini agregó que el gobierno provincial, "con las primeras leyes sancionadas por la Legislatura, pudo atacar el grave problema que tenía Rosario y la provincia. Ahora, esta nueva reforma nos ayuda para tener mayor respuesta. Por ejemplo: si tenemos un homicidio, y quién está acusado o tiene pedido de captura por ese crimen está prófugo, nosotros podemos avanzar en el juicio y que la Justicia pueda darle a la familia de la víctima una respuesta rápida".

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini.

"Después, si el acusado puede justificar que no fue notificado puede presentarse, o poner un abogado defensor. Además, si en un control de calle encontramos una persona armada, necesitamos poder actuar cuánto antes para allanar su vivienda porque se presume que si alguien iba armado por la calle puede tener en su casa más armas o elementos que puedan ayudar en algunas investigaciones. Son cuestiones puntuales que le darían a la policía y al gobierno formas más rápidas de actuar", agregó Angelini.

Seguridad: discusión ideológica

El funcionario se refirió concretamente a la posición en contra que generó el proyecto de ley en las filas de la coalición gobernante. "Muchas veces se comete el error de ideologizar un tema tan grave como la inseguridad y eso trae malos resultados. Hay un gobierno que toma la decisión política de enfrentar la violencia, que pide herramientas constitucionales en la Legislatura para actuar contra el delito y que además el primer paquete de leyes que dio buenos resultados. Ahora, sentimos que no debería haber mayores excusas para darle más herramientas al gobierno, que al final del día es para que los santafesinos vivan mejor".

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"Es una discusión ideológica, pero en Unidos estamos bien. Es un espacio de discusión donde hay diferencias. Sentimos que la gran mayoría de la sociedad quiere que tengamos estas leyes, reconoce que hemos administrado bien las herramientas que nos han dado y que ahora confía en que el gobernador que les pide mayores recursos para darle más tranquilidad a los santafesinos", sentenció.