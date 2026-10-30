Le dio positivo el test de alcoholemia pero no se llevaron el auto porque no había grúas

La Policía de Santa Fe retuvo la licencia de conducir de un joven de 28 años que no tenía seguro en el límite entre Rosario y Granadero Baigorria

El control de alcoholemia se realizó en Rondeau y la colectora de Circunvalación.

Un operativo de control realizado este viernes concluyó con un test de alcoholemia positivo a un automovilista y una decisión infrecuente en el extremo norte de Rosario. Las autoridades no pudieron secuestrar el coche porque no había grúas disponibles para trasladarlo.

El procedimiento se llevó a cabo a la madrugada, en el límite con Granadero Baigorria. Un joven de 28 años oriundo de esta última ciudad fue interceptado por la Policía de Santa Fe y advirtieron que no tenía seguro para circular por la vía pública.

Mientras revisaban la documentación, los agentes del Comando Radioeléctrico notaron que el conductor tenía olor a alcohol. Después del examen correspondiente, le retuvieron la licencia . Sin embargo, el vehículo fue entregado a otra persona debido a la falta de servicios de remolque.

Según el primer reporte oficial, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron a Alejo C. en el cruce de bulevar Rondeau y la colectora exterior de avenida Circunvalación. El test posterior de la Guardia Provincial determinó que tenía 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre .

Foto: Policía de Santa Fe.

La policía hizo un acta de infracción en base al resultado positivo del control. Además dio cuenta de una segunda falta de tránsito, ya que el Volkswagen Vento no tenía seguro contra terceros.

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Los agentes que hicieron el operativo pidieron una grúa para remitir el vehículo al corralón. Sin embargo, no había servicios disponibles en Rosario ni en Granadero Baigorria a esa hora de la madrugada.

Dada esta irregularidad, los policías decidieron hacer un acta de cese de conducción. Finalmente, dejaron el coche en manos de Brian A. P. en vez de llevarlo al corralón.