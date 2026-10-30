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Las Pymes, contra las cuerdas: reclaman leyes, alivio fiscal y un cambio de rumbo

Monapy y la Federación Gremial del Comercio e Industria reunieron en Rosario a legisladores, jueces y al economista Alfonso Prat-Gay

30 de octubre 2026 · 16:12hs
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El encuentro que reunió en Rosario a referentes del ámbito empresarial

El encuentro que reunió en Rosario a referentes del ámbito empresarial, político, judicial y económico. Se analizó la situación de las pymes

La situación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y su papel en la economía argentina fueron el eje de un encuentro que reunió en Rosario a referentes del ámbito empresarial, político, judicial y económico. Organizada por Monapy y la Federación Gremial del Comercio e Industria, la jornada propuso un espacio de debate sobre los principales obstáculos que enfrenta el sector y las herramientas necesarias para impulsar su desarrollo.

El costo argentino fue uno de los temas centrales. Eduardo Maradona, presidente de la Federación Gremial, expuso las dificultades que atraviesan las empresas para producir, invertir y competir, en un escenario donde los costos representan una creciente preocupación para el entramado productivo. En la misma línea, Alejandro Bestani, presidente de MONAPY, planteó la necesidad de construir una agenda PyME que contemple de manera integral los problemas tributarios, laborales y financieros, así como el endeudamiento que afecta a numerosas empresas.

La discusión también llegó al ámbito legislativo. Los diputados Nicolás Massot y Pablo Farías presentaron iniciativas orientadas a brindar respuestas a la situación del sector. Entre las propuestas se encuentran beneficios para nuevas contrataciones, reducción de cargas patronales, alivio impositivo, alternativas de financiamiento y medidas para facilitar la regularización de deudas fiscales. El objetivo común es generar condiciones que permitan a las empresas recuperar capacidad de inversión y sostener sus fuentes de trabajo.

Actividad empresarial y seguridad jurídica

Otro de los aspectos abordados fue la relación entre la actividad empresarial y la seguridad jurídica. Los jueces Mario Fera y Eduardo Machín, junto al doctor Ricardo Foglia, participaron de un intercambio sobre los conflictos laborales y comerciales, la previsibilidad de las decisiones judiciales y los tiempos que demandan los procesos. Para las pequeñas y medianas empresas, afrontar litigios prolongados puede representar un costo difícil de sostener y convertirse en un factor que condiciona sus decisiones económicas.

>> Leer más: Rosario debate sobre industria y pymes en una jornada marcada por la crisis productiva

El cierre estuvo a cargo del economista Alfonso Prat-Gay, quien aportó su análisis sobre el escenario nacional y las perspectivas de crecimiento. En ese contexto, su reciente advertencia acerca de que «el boom del petróleo no arrastra todavía al resto de la economía» puso de relieve una de las preocupaciones que atravesó toda la jornada: la necesidad de que la recuperación económica no quede limitada a determinados sectores, sino que alcance al conjunto de las actividades productivas.

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