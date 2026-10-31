Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe

Se desplegó un operativo durante la noche del viernes ante decenas de personas que intentaron ocupar los inmuebles construidos para los Juegos Suramericanos

El intento de usurpación de las viviendas de la Villa Olímpica , de la ciudad de Santa Fe, terminó durante la noche del viernes con ocho personas detenidas, daños a un móvil policial y una mujer acusada de agredir a un efectivo , luego de un despliegue especial realizado la Policía de Santa Fe.

El complejo habitacional, ubicado en el sector de barrio La Esmeralda Este, fue construido para funcionar como Villa Olímpica durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . Una vez terminado el evento, el gobierno provincial confirmó que las 346 unidades serán destinadas a viviendas particulares a través de un proceso de adjudicación.

Sin embargo, este viernes se vivieron momentos de tensión con varias familias que intentaron ingresar a la fuerza a las casas y todo derivó en un operativo policial. Según se informó, el Ministerio de Justicia y Seguridad recibió durante la tarde información sobre la posibilidad de que se produjera una toma de las viviendas .

Producto del operativo, la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó: “Se logró defender las propiedades que pertenecerán a todos los santafesinos que necesitan una vivienda y que pagarán por ella. No vamos a permitir que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece”.

Intento de toma

Durante la noche, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I realizaron un operativo en las inmediaciones de bulevar French y las calles transversales Las Heras, Belgrano y República de Siria, a partir de una llamada al 911 que indicaba la presencia de intrusos.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un grupo de mujeres, algunas de ellas acompañadas por niños menores de 15 años, quienes intentaban ocupar viviendas ubicadas en el complejo Villa Olímpica.

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Los uniformados intervinieron para evitar la ocupación y según el parte del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial se produjo un enfrentamiento con una de las mujeres. De acuerdo con el reporte policial, una joven de 24 años agredió físicamente a un efectivo.

Inmediatamente la joven fue arrestada y trasladada a la Comisaría 8ª, por razones de jurisdicción. La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía en turno.

En medio del episodio, los policías observaron a un joven arrojando piedras contra un móvil policial y provocando la rotura total de la ventanilla lateral trasera izquierda, además de daños en el parabrisas del vehículo. El sospechoso intentó escapar, pero fue alcanzado por los agentes.

Posteriormente, al consultar con la Fiscalía de Menores, se dispuso su traslado a la dependencia policial correspondiente. El involucrado quedó vinculado a una causa por daño calificado y resistencia a la autoridad.

Qué pasará con las viviendas de la Villa Olímpica

Las viviendas en Santa Fe, Rosario y Rafaela forman parte del complejo construido para la realización de los Juegos Suramericanos y serán destinadas a familias mediante un proceso de adjudicación.

Desde el gobierno provincial señalaron que el complejo tendrá próximamente un proceso de inscripción y selección de beneficiarios, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos y afrontar el pago correspondiente por las unidades habitacionales.