Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

Medios brasileños habían revelado que María Emilia Cortés se reunió con un funcionario de Itamaraty a raíz de la fuga de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro llegó a Miami luego de que el gobierno de Milei confirmara que había despegado de la Argentina.

El gobierno de Luiz Inácio "Lula" da Silva citó a la encargada de negocios de la Embajada de la Argentina en Brasil, María Emilia Cortés , para que brinde explicaciones acerca de la posible participación del gobierno de Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos . Sin embargo, el canciller Pablo Quirno negó la convocatoria a la funcionaria .

Los detalles de la convocatoria a Cortés fueron revelados inicialmente por UOL y luego confirmados por Metrópoles y CNN Brasil.

Al respecto, dieron cuenta de que Cortés fue recibida este jueves por João Marcelo Galvão de Queiroz , jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería y embajador responsable del departamento de Sudamérica de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil).

La representante argentina no fue recibida por las máximas autoridades de Itamaraty y, tras la reunión, no hubo anuncios públicos ni un comunicado oficial .

La citación se dio luego de que el excandidato presidencial brasileño atravesara territorio argentino y se subiera a un avión privado en Puerto Iguazú (Misiones).

Sin embargo, Quirno sentó posición en su cuenta de la red social X: “Falso. No hubo ningún pedido de información”.

FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones.



“….desde que Milei retiró el Embajador.”: Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro.



No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente). https://t.co/TCk2yOZiTx — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 30, 2026

El canciller aludió, de ese modo, a las versiones que señalaron que Brasilia había requerido explicaciones por el paso de Bolsonaro por territorio argentino antes de viajar a Estados Unidos.

La salida de Bolsonaro

En la conversación, que duró pocos minutos, las autoridades brasileñas habrían pedido información sobre el operativo que permitió la salida de Bolsonaro y sobre la posible actuación del gobierno argentino en la organización del traslado.

Hasta ahora, Brasil no dio a conocer nuevas sanciones ni más medidas contra la Argentina.

>>Leer más: Bolsonaro: piden medidas de prueba en Comodoro Py y desestiman la denuncia en Misiones

Cortés pasó a estar al frente de la Embajada de la Argentina luego de que Daniel Raimondi saliera del país vecino en agosto, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño rebajó el nivel de las relaciones diplomáticas y dejó a una encargada de negocios a cargo.

Quirno, asimismo, también rechazó otra versión difundida en las últimas horas sobre la relación bilateral. “Los dos países retiraron sus embajadores”, señaló.

En esa línea, el canciller aclaró: “Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro”.