Un salario mínimo ya no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario

Un informe indica que el costo promedio para arrendar esas unidades en octubre se ubicó en 400 mil pesos, sin contar el gasto de las expensas

El Ceso relevó los aumentos en los precios del alquiler de un departemento de uno, dos y tres ambientes.

Un rosarino necesitó al menos 400 mil pesos para pagar el alquiler de un monoambiente en octubre , mientras que en el caso de departamentos de dos y tres ambientes osciló entre los 520 mil y los 650 mil pesos, respectivamente, según el último informe publicado por al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso).

El dato es que un salario mínimo vital y móvil se encuentra por debajo de la media de la oferta de alquiler de un monoambiente en Rosario .

En el desagregado, se constata que los monoambientes tuvieron un incremento interanual del 33%, mientras que las unidades de dos y tres ambientes se incrementaron un 30% . Por su parte, el Índice de Contratos de Locación (ICL) publicado por el Banco Central (BCRA) muestra una suba interanual de 31,7% .

Actualmente, un salario mínimo vital y móvil, en torno a los $391.200, no alcanza para cubrir el costo del alquiler de un monoambiente en Rosario. Esto sin contar las expensas, que aumentaron un 17,8%, ni los impuestos, seguros y servicios.

Casi una jubilación entera

El relevamiento realizado por el Ceso para octubre demostró que los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono, que significan poco más de 515 mil pesos, y necesiten alquilar un monoambiente deben destinar el 79,1% para arrendar el mismo. El porcentaje no contempla expensas ni servicios.

Asimismo, un inquilino que vive en un monoambiente y desea mudarse a un departamento de dos ambientes debe destinar $120 mil más por mes, en tanto que si quisiera mudarse a uno de tres ambientes deberá pagar $130 mil adicionales.

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Para analizar la evolución del salario con respecto a los alquileres, se estimó la razón entre el Salario Mínimo Vital y Móvil y la Mediana del precio de oferta de un monoambiente.

En relación al salario mínimo, vital y móvil y la media del precio de un monoambiente se mantuvo por encima del 100% hasta diciembre de 2025, desde enero de 2026 cayó y en octubre se encuentra en 97,8%.