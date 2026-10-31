Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Vitta Río 1, en General Lagos. "Nos robaron la ilusión de muchas familias, el sueño de construir nuestra casa para dejar de alquilar, un proyecto de vida para muchos de nosotros"

Unos tres mil compradores rosarinos o de zonas cercanas que adquirieron un terreno en loteos del Grupo Roma en algunas localidades del Gran Rosario como General Lagos, Pueblo Esther, Roldán, Ibarlucea, Zavalla y Soldini reclaman desde hace unos cuatro años la entrega de su lote, por el que pagaron entre 15 mil y 70 mil dólares.

Luego de innumerables reclamos en la empresa vendedora y en distintos organismos oficiales aún no obtuvieron más respuestas que evasivas como que “son demoras administrativas” ante una virtual estafa con “un total de 2.977 terrenos de unos 300 metros cuadrados, a un promedio de entre 15 mil y 70 mil dólares cada uno”, que arroja una cifra cercana a los 90 millones de dólares, según confiaron algunos de los damnificados a La Capital.

“A fines de 2020, junto a mi marido, comenzamos la búsqueda de un terreno. Atravesados por la pandemia, teníamos un sueño: tener nuestra propia casa. Así llegamos a Carolina Carranza, empleada de la inmobiliaria V+V Gestión Patrimonial Inmobiliaria, cuya titular es la abogada Valeria Paola Risiglione. A través de esta inmobiliaria nos ofrecieron el desarrollo Vitta Río 1, en General Lagos. Pagamos 27 mil dólares de contado. La seña fue entregada personalmente en las oficinas de V+V. El proyecto establecía un plazo de entrega de 18 meses, más 120 días de prórroga” revela a este diario Marina García Calvo, compradora en el loteo Vitta Río 1, en General Lagos.

Embarcados en el sueño del terreno propio, Marina y su esposo comenzaron a planificar cómo avanzar con los trabajos en el lote. “Pero empezó a pasar el tiempo y veíamos que la obra no avanzaba. Comenzaron las preguntas, los reclamos y las reuniones en las oficinas de Grupo Roma, en Puerto Norte. Sin embargo, nunca conseguimos respuestas ni soluciones concretas. En ese camino empezamos a conocer a otras familias que atravesaban la misma situación, de distintas localidades y en diferentes desarrollos. Comprendimos que nuestro caso no era aislado”.

Grupo Roma vendió a priori un total de 2.977 lotes de unos 300 metros cuadrados cada uno, en promedio, con servicios de electricidad, agua, cloaca y gas natural, entre los que aparecen 200 y 184 parcelas en dos barrios Vitta Río, de General Lagos; 438 en Comunidad Evolutiva, de Pueblo Esther; 363 en Comunidad Evolutiva, de Zavalla; 93 en El Naranjo 1, de Ibarlucea; 320 en El Naranjo 2, de Ibarlucea; 190 en Campo Madero 1, de Ibarlucea; 324 en Campo Madero 2, de Ibarlucea; 127 en Orígenes, de Soldini, y 740 lotes en Cielos del Este, de Roldán.

Las historias de vecinos que invirtieron todos sus ahorros en un lote de un futuro barrio cerrado que jamás vieron se repiten en otras localidades del Gran Rosario, como el caso de la rosarina Norma Oviedo, quien confió a este diario que “compramos con mi marido un lote en un proyecto de barrio cerrado, llamado Vitta Rio 1, en la localidad de General lagos. Nuestra compra fue en dólares, los ahorros de 40 años de matrimonio, en 2021, con el compromiso de entrega del desarrollo terminado en noviembre del 2024 o, a más tardar, en marzo del 2025. En la actualidad, octubre de 2026, hay sólo un campo, donde no hay nada hecho de lo prometido”.

Los casos de compradores de buena fe que pagaron varios miles de dólares y luego de varios años aún esperan acceder al lote soñado son moneda corriente, como cuenta Daniela Espíndola, del barrio El Naranjo 1, de Ibarlucea: “En 2021, ante la necesidad de una vivienda propia, nos propusimos con mi pareja ver la posibilidad de comprar un lote para construir nuestra primera casa y así darle un presente más estable y sobre todo un futuro mejor a nuestro hijo. La cercanía y familiaridad con Ibarlucea hace que esta localidad sea la primera opción, la cartelería en la vía pública y la publicidad de la empresa en los eventos comunales nos generaron seguridad, asi que compramos en El Naranjo 1, de Ibarlucea .Al no contar con el dinero, vendimos nuestro auto y pedimos un préstamo al banco para poder pagar el lote. Al no llegar al valor total del terreno tuvimos que financiar con Grupo Roma el dinero restante en 36 cuotas”.

Del sueño a la pesadilla

Cualquier comprador de un lote sueña con la casa propia, aunque en el comienzo ese ejercicio sólo se materialice en dibujar un rectángulo en una hoja de papel y garabatear algunas ideas sueltas sobre cómo sería la distribuciíon del futuro hogar, casi como un arquitecto aficionado. Sin embargo, ese sueño dorado de la casa propia comenzó a nublarse de golpe, el día que cada comprador se enteró que su loteo estaba paralizado por distintos motivos y que no les entregarían el lote en la fecha acordada en el boleto de compraventa.

Como narra Daniela, de Vitta Río 1, de General Lagos: “Empezamos a reclamar a medida que se acercaba la supuesta fecha de entrega y no se veían avances de obra. Según mi boleto tenían que entregar en 2022, después nos prometieron julio del 23 y así sucesivamente. Nos han ofrecido cambio entre barrios supuestamente más avanzados siempre poniendo dinero extra por el cambio”.

“Pero empezó a pasar el tiempo y veíamos que la obra no avanzaba. Comenzaron las preguntas, los reclamos y las reuniones en las oficinas de Grupo Roma. Sin embargo, nunca conseguimos respuestas ni soluciones concretas. En ese camino empezamos a conocer a otras familias que atravesaban la misma situación, de distintas localidades y en diferentes desarrollos. Comprendimos que nuestro caso no era aislado”, recuerda.

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Los testimonios del día del choque con la realidad se suceden, casi calcados, como Norma, de Vitta Río 1, de General Lagos: “En la actualidad, octubre del 2026, hay sólo un campo, donde no hay nada hecho de lo prometido. Fuimos varias veces a reclamar, y en el último encuentro un empleado de

Pablo Cofano nos dijo que el barrio Vitta Río, había sido cancelado. Cuando le dijimos, qué hacíamos nosotros, nos sugirió que pongamos 15 mil dólares más, o que le hiciéramos juicio. Hace um mes, aproximadamente, iniciamos acciones legales”.

Como narra Daniela, de El Naranjo 1, de Ibarlucea: “Cumplimos con el pago de todas las cuotas pactadas en el contrato y cuando terminamos de pagar pedimos el libre de deuda y la posesión del lote. La respuesta de Grupo Roma ante nuestro pedido era que no se podía otorgar este permiso por cuestiones administrativas entre la comuna y la empresa. Seguimos insistiendo con este pedido hasta que en 2024 nos llamaron para firmar la posesión, imagínate la felicidad que teníamos. En junio de ese mismo año escribimos a la empresa para hacer el cerco del lote, pero la respuesta de Grupo Roma fue que «no se podía hacer porque seguían con cuestiones administrativas con la comuna». De ahí en más fueron una mentira tras otra”.

Otro caso llamativo es el de Nicolás Sciacca, un vecino del barrio Alvear, de Rosario, que compró un terreno en Campo Madero 1, de Ibarlucea: “El loteo presenta un problema técnico tan grave como insólito: Campo Madero 1 está atravesado por líneas de alta tensión, algo inadmisible de comercializar sin resolver previamente. Y la paradoja duele aún más: nos permiten abonar los permisos de construcción en la Comuna sobre un terreno que legalmente todavía no es nuestro, pero no nos habilitan para vivir. Detrás de esto hay años de privaciones, de recortar vacaciones, salidas y gustos familiares para apostar cada centavo al sueño de la casa propia. Duele profundamente que jueguen así con el esfuerzo y la ilusión de la gente. Perdimos en el Concejo que las autoridades competentes intercedan y se hagan cargo de una vez por todas. No podemos seguir esperando en silencio”.

Vecinos autoconvocados

La noticia del virtual abandono de los loteos en el Gran Rosario por parte de Grupo Roma se conoció rápidamente entre los casi tres mil compradores, muchos de los cuales se comunicaron para autoconvocarse y comenzaron a reclamar por sus derechos, según revela Daniela, de El Naranjo 1, de Ibarlucea: “Logramos autoconvocarnos vecinos de 10 desarrollos de Grupo Roma, y muchos de estos vecinos le exigimos a la empresa que nos den los lotes que pagamos. Sufrimos horribles destratos de parte de la misma. Por reclamar lo que es nuestro nos tratan como enemigos, cuando sólo estamos pidiendo que se cumpla con lo que en tiempo y forma ya le pagamos. También sentimos que en el Estado se pasan la pelota unos a otros, nos sentimos solos. Estamos desamparados, truncaron nuestro proyecto de vida, están vulnerando nuestro derecho a la vivienda y, lo que es peor, le están robando el futuro a nuestros hijos. Necesitamos que hoy la provincia esté presente para los afectados por Grupo Roma y las inmobiliarias intervinietes, que no cumplieron correctamente su desempeño. En mi caso ahora la inmobiliaria no cumplió con su deber de informar que lo que estaba vendiendo no cumplía con las normas establecidas”.

Además de los reclamos a la firma vendedora, muchos vecinos recurrieron a organismos oficiales de control y de defensa del consumidor, como revela Marina, de Vitta Río 1, de General Lagos: “Hoy seguimos sin respuestas por parte de la empresa. Hemos realizado reclamos ante Defensa del Consumidor, la Defensoría del Pueblo, Cocir (el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario) y el Concejo Municipal de Rosario. Hemos recorrido distintas instancias institucionales, pero seguimos esperando una solución”.

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A casi cinco años de las fallidas entregas de los terrenos, Grupo Roma funciona como si nada, como revela Marina, de Vitta 1, en General Lagos: “La empresa sigue funcionando en Puerto Norte. Cada vez que vamos a reclamar nos dicen que tienen «demoras administrativas». Nosotros cumplimos con todo lo que nos correspondía. Entregamos todos nuestros ahorros, pagamos de contado y confiamos en un proyecto que se presentó como una oportunidad para tener nuestra casa. Hoy no tenemos un terreno en condiciones de tomar posesión ni una solución concreta. No pedimos nada que no nos corresponda. Solamente exigimos que se nos entregue aquello que compramos y que está establecido en nuestro boleto de compraventa, firmado ante escribana pública”.

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Consultada sobre qué les diría a los empresarios de Grupo Roma, Marina asegura: “Que nos robaron la ilusión de muchas familias, el sueño de construir nuestra casa para dejar de alquilar, un proyecto de vida para muchos de nosotros. Detrás de cada lote hay una familia, años de esfuerzo, ahorros y proyectos de vida. Somos muchas familias que confiamos, pagamos y hoy exigimos respuestas. No queremos más promesas: queremos soluciones y que se cumpla con lo que firmamos”.

Y con respecto a su mensaje a un interesado en un loteo, Marina concluyó: “Que se asesoren, que pidan todos los permisos de comuna y de provincia antes de comprar, que averigüen. Muchos de nosotros confiamos en las inmobiliarias, en la escribania y en el proyecto”.

Casi a coro, Daniela, de El Naranjo 1, de Ibarlucea, advierte que “no queremos que esto le ocurra a nadie más. Necesitamos respuestas inmediatas. Queremos tener nuestra vivienda única, la necesitamos construir con urgencia. Es lo que ya hemos pagado y es también nuestro derecho”.