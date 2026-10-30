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Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está internado en terapia intensiva

Bautista R. acababa de salir de una escuela de Villa Banana cuando a los pocos minutos fue alcanzado por un balazo que le impactó en la cabeza

30 de octubre 2026 · 10:13hs
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Un chico de 14 años fue baleado en Villa Banana y está internado en terapia intensiva.

Foto: La Capital / Archivo.

Un chico de 14 años fue baleado en Villa Banana y está internado en terapia intensiva.

Un chico de 14 años está internado en terapia intensiva en el Hospital Vilela luego de ser baleado en la cabeza en el barrio Villa Banana. El hecho ocurrió el jueves cerca de las 19 en la zona de Felipe Moré y Gaboto, minutos después de que la víctima saliera de la escuela.

Bautista R. es alumno de la escuela Marcelino Champagnat, ubicada en Rueda al 4400, y este jueves acababa de salir del establecimiento cuando a pocas cuadras fue alcanzado por un balazo. Todavía es materia de investigación si el ataque fue dirigido al chico o si recibió un disparo que no era para él.

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Desde Villa Banana aseguraron a La Capital que el chico no tiene conflictos que puedan relacionarse al hecho. Sin embargo aseguraron que en las últimas semanas hubo algunos problemas en el barrio y en ese marco mencionaron que el mismo jueves una mujer fue baleada a pocas cuadras de distancia.

Ese hecho ocurrió cerca de las 14 en Felipe Moré y Legarza. Claudia B., de 36 años, terminó herida en una pierna producto de un ataque con arma de fuego que sigue bajo investigación.

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